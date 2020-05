Ceny nových bytů stagnují, dolů ovšem nepůjdou. Staví se jich totiž málo

Realitní trh se v polovině března takřka zastavil, a to včetně prodejů bytů v developerských projektech. Nejinak tomu bylo přímo u staveb. „U projektů ve výstavbě došlo v prvních zhruba deseti dnech po vyhlášení nouzového stavu k zastavení stavebních prací. Vznikly zmatky, kdo může a kdo nemůže pracovat. Poté se ovšem vše zase rozběhlo,“ popisuje Jarmila Odehnalová, oblastní manažerka pro Jihomoravský kraj společnosti M&M Reality.

Stejně tak si na novou situaci rychle zvykli také zájemci o koupi nových bytů. Podle údajů Reality.iDNES.cz klesl v současné době zájem o koupi bytů zhruba o 10 procent. To může být způsobeno nejistou ekonomickou situací kupujících, ale také očekáváním snížení cen. „Navíc v dražších projektech, zejména v Praze, Brně či Plzni, už lidé hodně zvažují, jestli si pořídí byt nebo ve stejné ceně dům kousek za hranicí města,“ říká výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

S novými projekty v Praze developeři nečekají

Také samotní developeři potvrzují, že žádný zásadní propad poptávky po bytech v novostavbách se nekoná. Naopak zájem je vyšší, než čekali. Takže ani změny v plánech na stavbu nových projektů nakonec nejsou nutné.



„Původně jsme mysleli, že zařazení některých projektů do prodeje posuneme až na podzim. Záhy se ale ukázalo, že poptávka je tak velká, že není proč čekat,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group. Proto od dubna dali do nabídky nový projekt Rezidence Libeňský park u metra Palmovka v Praze. Za těch pár týdnů, co je v nabídce, je z 95 nabízených bytů prodaných více než polovina. Od 20. května dal Central Group do prodeje další projekt v metropoli, tentokrát v Radlicích. Zde je zájem o byty ještě větší.

Také Finep pustil v dubnu do prodeje nové projekty. Konkrétně druhou etapu projektu Rezidence Pergamenka v pražských Holešovicích. Před pár dny pak odstartovali prodej ve zcela nové lokalitě na Praze 6, v projektu Rezidence U Šárky, kde jsou k mání byty do osobního vlastnictví i družstevní. „Dynamika prodejů bytů v těchto projektech je naprosto srovnatelná s prodeji v prvních dvou měsících letošního roku,“ uvedl David Jirušek z Finep.

Zájem o byty hlásí také Trigema, která těsně před nouzovým stavem pustila do prodeje nový projekt v Praze – Braníku. Ceny bytů zde začínají na necelých 4 milionech korunách. V dalším projektu v Nuslích pořídíte nejlevnější byt za 3,75 milionu korun.

„V průměru se byt v hlavním městě během prvních měsíců tohoto roku prodal za 106 392 korun za metr čtvereční, což je celkově zhruba 6,7 milionu korun,“ doplnil Radek Polák ze společnosti Trigema.

Staví se i v krajských městech

Podobná je situace rovněž v dalších městech. Velmi silná poptávka je například také v Brně. A to přesto, že průměrná cena metru čtverečního nového bytu zde byla k začátku dubna 85 500 korun. „Bytů je málo, prodeje neklesaly ani v období pandemie. Výraznou změnu cen nových bytů proto neočekáváme,“ uvedl František Šudřich, obchodní ředitel Trikaya.

S novými projekty proto developeři nečekají ani zde. Trikaya aktuálně doprodává poslední byty v projektech Neumanka a Ponavia Rezidence a připravují spuštění prodeje bytů v projektu Čtvrť Pod Hády, který vyroste v areálu zchátralé a nevyužívané továrny Ergon v Brně Maloměřicích a Brně Obřanech. Společnost IMOS Development pak realizuje první etapu projektu Ponava City.

Developerská výstavba pokračuje i v Pardubicích. „V současné době přibývají nové etapy ve stávajících projektech U Vinice a Nové Ohrazenice. Ze zcela nových projektů se brzy dostane do prodeje projekt Smilova v centru města,“ říká Michal Burian, vedoucí pardubické pobočky M&M Reality. V přípravě je velký projekt Nová Tesla.

„Více projektů se realizuje rovněž v Ostravě, kde se cena metru čtverečního v novostavbě pohybuje okolo 60 tisíc korun a také ve Frýdku – Místku, kde se nové byty prodávají za cenu okolo 50 tisíc za metr čtvereční,“ uvedl Tomáš Hejda z realitní kanceláře Remax.

V Ostravě stojí za zmínku zejména pokračování projektu Rezidence Nová Karolína, z menších projektů pak Rezidence Preslova s 34 byty a Rezidence Anna se 45 byty. Ve Frýdku – Místku má Remax aktuálně v nabídce tři projekty, rezidenci Barcelona, která se nachází přímo v centru města u parku Bedřicha Smetany, dále Rezidenci Na Poříčí a Rezidenci Na Pohůří.

Malé projekty na menších městech

Menší projekty se staví i v regionech, a to napříč celou republikou. „V současné době jsme zveřejnili prodej 30 moderních bytů Rezidence Laurin v centru Znojma a 80 procent bytů je již rezervováno,“ přibližuje situaci na Znojemsku Petr Drozd, majitel Century 21 Vaše Reality. A dobře se podle něj prodávají i nové byty v Oleksovicích, což je vinařská obec v polovině cesty mezi Brnem a Znojmem. První etapa je již prodaná a připravuje se zahájení druhé. Cena se novostaveb na Znojemsku se pohybuje okolo 50 tisíc korun za metr čtvereční.

Jeden malý projekt vyrůstá také například v Chebu, kde byla doposud developerská výstavba prakticky nulová. „Počítá se tu se stavbou pěti bytových domů s celkem 60 bytovými jednotkami,“ dodává Hejda. Cena menších bytů zde vychází na 38 až 44 tisíc korun za metr čtvereční, u větších bytů na 35 až 42 tisíc korun.

Ceny dolů nepůjdou

Že by šly ceny aktuálně nabízených novostaveb nebo projektů těsně před umístěním na trh v tento okamžik dolů, se očekávat nedá. „Zde je třeba brát v úvahu, že developeři jsou vázáni různými smlouvami a podmínkami sjednanými v době před vznikem současné situace,“ říká Filip Spina, advokát AK Dentons. Vysvětluje, že developeři tak mají pouze omezený prostor pracovat s cenami novostaveb, a proto zde patrně nebude ve větší míře docházet ke změnám.

Zásadní pokles cen se nedá očekávat zřejmě ani do budoucna. Pokud jde totiž o dlouhodobý horizont, v čase ceny nemovitostí dlouhodobě spíše pouze rostly. „I krize, která započala v roce 2008, znamenala pouze přechodné ochlazení trhu. Po jejím odeznění se však nastartoval ještě výraznější růst cen nemovitostí než předtím,“ popisuje Spina. A ani přes současnou situaci podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by tento dlouhodobý trend neměl pokračovat.

Bytů se staví málo

Kromě toho je zde ještě další faktor, který hovoří spíše pro růst cen. „A tím je a bude stále nedostatek bytů na trhu a s tím spojený i převis poptávky nad nabídkou,“ konstatuje David Jirušek.

Pro představu, podle pravidelné čtvrtletní analýzy společnosti Trigema se ke konci prvního kvartálu nabízelo k prodeji 7 045 bytů, což je o 2 195 více než před rokem. Většina z nich byla v Praze, 4 750 jednotek, což je ovšem o 200 méně než v předchozím období. „Přitom ale v tuto chvíli jen v Praze chybí zhruba 10 tisíc nových bytů ročně,“ doplňuje Makovský. V regionech se výstavba oživila o něco více.