Na plošný pokles cen bytů ještě nenastal ten správný čas

Pro realitní trh znamenal nástup pandemie koronaviru tvrdou ránu. Prodeje bytů se v polovině března prakticky zastavily. Prodávající nedávali byty do nabídky, nebyla ani poptávka ze strany kupujících. Obchodům příliš nepomohlo ani nešťastné prohlášení vlády o zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Tento hluboký útlum však trval jen velmi krátkou dobu. Vláda schválila návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti. A i když ještě neprošel celým legislativním procesem, předpokládá se, že jím projde bez výraznějších změn. Současně s tím se začala uvolňovat opatření kvůli covid-19.

V dubnu se tak již realitní trh začal znovu probouzet a vracet do normálu. Podle Ondřeje Mašína z Bidli za poslední týdny vzrostla nabídka bytů celorepublikově zhruba o 1 300 nabídek. Také na složení nabídky bytů se na úrovni celé České republiky nic nezměnilo.

Zájemců o koupi je pořád dost

Oživení je znát rovněž u poptávky. Jak uvedl výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský, jsou nyní prodeje jen o zhruba 10 procent slabší než na začátku března, což však odpovídá roční sezonnosti. Na jaře a začátkem léta realitní trh bývá slabší.

Jinými slovy, realitní trh je opět takový, jak jsme byli zvyklí. Zájem o byty je pořád velký, někde dokonce vyšší než dříve. Dlouho očekávaný pokles cen se tak prozatím stále nekoná.

Nic na tom nezměnil ani fakt, že aktuálně více lidí nedosáhne na hypotéku nebo se bojí o stabilitu svých příjmů a nákup nemovitosti odkládají. „Pokud totiž někdo nedosáhne na hypotéku, nebude si moct koupit byt ani v případě, že by byl o trochu levnější. Tento modelový byt ale koupí bez problémů někdo jiný,“ říká Jan Martina z pražské pobočky M&M Reality. Vysvětluje, že převis poptávky nad nabídkou na tuzemském realitním trhu je totiž dlouhodobě tak vysoký, že je zde značná rezerva do momentu, než by ceny měly začít plošně klesat.

Ceny stagnují...

V praxi to znamená jediné. Současní majitelé, pokud vyloženě nemuseli, tak ceny nesnižovali v očekávání rychlého návratu trhu na původní hodnoty nebo dostatečného množství zájemců. „Na úrovni celé České republiky se tedy cena v průměru za poslední tři měsíce nezměnila. Můžeme tak říct, že se minimálně zastavil její růst,“ konstatuje Makovský.

Jediné kraje, kde Reality.iDNES.cz zaznamenaly menší pokles, jsou Olomoucký a Královéhradecký. Nicméně data z května již ukazují, že i tam se ceny a trendová křivka nabídkových cen vrací na původní hodnoty.

Další nárůst cen se již ale neočekává. „Současný stav vnímáme u vybraných typů nemovitostí jako cenový vrchol, proto by mohla být příležitost je nyní ještě dobře prodat,“ myslí si Jakub Veverka, ředitel pro strategii a inovaci portálu Videobydlení.cz. Zatím si totiž svoji hodnotu drží a jejich ceny neklesají.

…ale neklesají, ani v metropoli

Dokonce ani v Praze, kde jsou mnohé nemovitosti považované za nadhodnocené, se ceny nijak nepohnuly. Například M&M Reality v dubnu zprostředkovaly na pražském Spořilově prodej bytu 2+1 v cihlovém domě, bez balkónu, ale s garáží za 4,49 milionu korun. A to přesto, že vyjma koupelny byl byt v původním stavu. V inzerci byl pouhých 6 dní.

Podobná je situace i v okolí metropole. „Ve větších městech kolem Prahy jsme u bytů nezaznamenali žádný pokles cen,“ potvrzuje Dominik Ondrůšek z kanceláře Century 21 FairTrade ve Slaném. Jen za poslední týden zarezervovali například 2+kk o velikosti 46 metrů čtverečních v Kladně Kročehlavech za 2,75 milionu korun nebo čtyřicetimetrový byt 1+kk ve Slaném za 2,1 milionu korun. Oba byty byly v nabídce jen 14 dní. V řádu dnů se podle kanceláře Remax prodávají byty rovněž v Dolních Břežanech.

Nezlevnila ani krajská města

Lepší to není ani v Brně a okolí. Vysoký tu zůstává zájem o byty, stejně jako ceny. „Za poslední dva měsíce jsme prodali 18 bytů v novém projektu v Židlochovicích,“ popisuje Radka Krulová z kanceláře Century 21 All Inclusive v Brně. Atraktivita je zde dána lokalitou, Židlochovice jsou jen 15 minut jízdy od Brna. Cena bytu tu vychází na 62 tisíc korun za metr čtvereční.

Ceny se drží beze změny i v dalších krajských městech. „Například padesátimetrový byt 2+kk v paneláku v Liberci stojí okolo 1,8 milionu korun,“ říká Tomáš Hejda z Remax.

V Plzni si na byt 2+1 musí zájemce stále připravit 2,3 až 2,5 milionu korun, pokud půjde o byt po rekonstrukci tak klidně i o půl milionu více. To je podle Tomáše Hroudy z plzeňské M&M Reality stejné ve všech městských částech, jako jsou Slovany, Bolovec, Doubravka i Skrvrňany. Stejné je to i v Hradci Králové či Ostravě. Tady se například v městské část Ostrava – Poruba byty 3+1 o rozloze 65 metrů čtverečních běžně prodávají za 2,3 milionu korun, což je stejná cena jako před koronavirem.

Táhnou i menší města

Nedostatek volných bytů přetrvává i v regionech na menších městech. Zájemců o ně ani zde neubylo. Například realitní makléřka Kamila Buráňová z pobočky Remax v Uherském Hradišti řešila v březnu i dubnu standardní množství obchodů. Ceny se tu přitom od loňska vyšplhaly o něco nahoru. Byt 2+1, který se tu před rokem dal pořídit za 1,58 milionu korun, vyjde nyní na 1,8 milionu korun. Podobné je to i v Uherském Brodu, kde byt 3+1 stál před rokem 2,6 milionu korun a dnes 2,9 milionu korun.

Na severu Čech hlásí makléři Remaxu zájem o byty v dubnu dokonce vyšší než v době před koronavirem. „Výsledky produkce za březen i duben jsou v našich kancelářích v Ústí nad Labem, Litoměřicích a Děčíně lepší než v roce 2019,“ říká makléř Miroslav Štrojsa. Značnou poptávku registrují v Teplicích. „Co nabereme, velmi rychle prodáme. Často byt nedáme ani do inzerce a prodáme ho přes kontakty sítě Remax,“ doplnil makléř Milan Vršecký.

Kde ceny přece jen klesají

Dolů tak zatím jdou ceny jen u předražených nemovitostí. Například v Praze se to týká především panelových bytů 3+1 s cenami přes 6 milionů korun. „V Brně pak výrazně klesl zájem o vše, co stojí nad 10 milionů korun,“ doplňuje Jarmila Odehnalová z brněnské pobočky M&M Reality.

Podle Ondrůška jsou ceny bytů tlačeny dolů také na vesnicích, kde lidé preferují čím dál tím více rodinné domy a o byty poptávka klesá. Určitý pokles cen může přijít také v méně atraktivních lokalitách.