Ceny bytů letí vzhůru. Rychleji, než kdykoliv předtím

Ceny nemovitostí hnané stále vysokou poptávkou i nadále rostou. Poslední dva roky pak přímo raketově. Jen za poslední rok vzrostly o 16 procent, v porovnání s rokem 2015 je to dokonce o 77 procent. „Nárůst cen je enormní a vymyká se průměru Evropské unie, který činí necelých 30 procent. Růst cen je přitom rychlejší než růst mezd,“ říká k problematice Petr Bartoň, manažer obchodní sítě Modré pyramidy.

Tomu odpovídají i statistické údaje. V loňském roce se uvádělo, že na standardní dvoupokojový byt se u nás vydělává 11 let, letos to je skoro 12,5 roku průměrného příjmu. „V této statistice jsme na tom nejhůře v Evropě hned za Srbskem. Pro srovnání v Německu vydělá občan na stejný byt za méně než 5 let,“ doplňuje Tomáš Jelínek, ředitel Century 21 Czech republic. Vlastní bydlení se tak stává méně dostupné pro stále více lidí.

Metropole: nejvyšší ceny i přes nejnižší růst

V rámci měst a regionů je však situace přece jen různá. V Praze rostou ceny bytů nepřetržitě již od začátku roku 2012. Trend pokračuje i v roce 2021, a to u všech segmentů bytového fondu. „Průměrná cena bytu v cihlovém domě se tak ocitla na novém historickém maximu 110 tisíc korun za metr čtvereční. V panelových domech se dostaly na 90 tisíc korun za metr čtvereční,“ přibližuje Iztok Toplak, realitní makléř RE/MAX G8 analýzu, která vychází z prodejních cen.

Například byt o dispozici 2+1 a velikosti 54 metrů čtverečních v Praze 9 – Hloubětíně se nyní prodal za 5,1 milionu korun. „V období od července 2018 do září 2020 se ve vedlejších domech prodalo 6 bytů, všechny v rozmezí 3,4 až 4 miliony korun,“ uvedl pro představu Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli reality. A to hovoříme o okraji metropole. Například v Maxima reality aktuálně prodaly byt 2+kk, 39 metrů čtverečních, v cihlovém činžáku v širším centru Prahy za téměř 5,99 milionu korun.

Ceny pražských bytů jsou nejvyšší z celé republiky. A to i přesto, že procentuálně zde zdražily nejméně.

Střední Čechy kopírují Prahu

To nutí část lidí k zamyšlení přestěhovat se za město, což zase zvyšuje poptávku v blízkém okolí Prahy, ale také dalších velkých měst a zvyšuje lokální ceny. „Obce s dojezdovou vzdáleností maximálně do 30 minut od města se stávají podobně drahé jako bydlení ve městě, navíc nabídka bytů je zde velmi omezená,“ konstatuje Toplak. S prodloužením dojezdové vzdálenosti cena klesá.

Na zajímavosti destinace pro bydlení přidává například dobré vlakové spojení do měst. V minulých letech přitahoval pozornost Beroun a Kladno, protože šlo pořád ještě o větší města a přitom s výborným dopravním spojením do Prahy. Dnes jsou i tyto města poměrně drahá. Podobně přitahovala pozornost třeba nenápadná Lysá nad Labem. Za posledních několik let proto i zde nemovitosti výrazně prodražily.

Výsledek? „Zatímco na začátku roku 2019 stál v nejlidnatějším Středočeském kraji průměrný byt zhruba 2,8 milionu, dnes je to už 3,7 milionu,“ přibližuje realitu Vladimír Zuzák, šéf Maxima Reality.

Nový rekord má také Brno

Stejně tristní situace je i moravské metropoli. Průměrná cena bytu se tu aktuálně dostává nad 85 tisíc korun za metr čtvereční, u novostaveb atakuje dokonce hranici 110 tisíc korun za metr čtvereční.

V nejžádanějších lokalitách města jsou byty v tuto chvíli až o čtvrtinu dražší než v létě loňského roku. „Na začátku pandemie ceny nejdříve chvíli stagnovaly, ale v květnu 2020 začaly stoupat a jejich celkový nárůst od nástupu koronaviru se pohybuje kolem 30 procent,“ popisuje vývoj Jarmila Odehnalová, oblastní manažerka pro Jihomoravský kraj společnosti M&M Reality.

Například v Králově Poli, jedné z nejžádanějších lokalit Brna, nyní byt 2+1 stojí 4,9 milionu korun. Před rokem by stál 3,75 milionu a před dvěma 3,3 milionu. Mezi lukrativní lokality patří podle Odehnalové také Lesná, Řečkovice, Žabovřesky, Černá pole či Židenice. Důvodem je, že tyto městské části nabízejí výbornou dostupnost do centra, ale zároveň jsou klidné a tedy vyhledávané rodinami.

Často tak nezbude, než se poohlédnout v okolí Brna. V metropolitním prstenci, tedy v těsném okolí moravské metropole budou ceny podobné jako v Brně. „Stále jsou tu ale lokality, kde je dojezdová doba do Brna podobná jako z jeho okrajových částí a ceny jsou zde až o pětinu nižší,“ říká Zuzák.

V regionech není o moc lépe

Podobný vývoj se odehrál i v dalších krajských městech. Například v Plzni si na byt 2+kk v cihlovém domě bude muset zájemce podle informací RE/MAX připravit okolo 3,5 milionu korun, v paneláku zhruba 2,8 milionu korun. Podražil i Hradec Králové. Aktuálně tu byt 2+kk v cihlovém domě přijde zhruba na 4,6 milionu korun, v panelovém domě na 3,4 milionu korun.

Také na Ostravsku ceny nemovitostí během pandemie vzrostly, a to zhruba o 15 procent v závislosti na konkrétní lokalitě. Přímo v Ostravě zdražily všechny byty, nejcitelněji pak ty v centru a žádaných lokalitách, jako je například Poruba. V žádaných lokalitách byty i během léta dál zdražují. „Například byt 3+1 v Ostravě – Hrabůvce, který na začátku letošní června stál 2,2 milionu korun, se nyní bez problému prodá ještě o 200 tisíc dráž. Před rokem by se srovnatelný byt prodával za 1,9 až 2 miliony,“ uvádí příklad Jan Nováček, oblastní manažer pro Moravskoslezský kraj společnosti M&M Reality.

Skokanem roku je Ústí nad Labem

Vůbec nejvyšší zdražení se pak odehrálo na severu Čech. „Za síť Century 21 můžeme označit za skokana roku jednoznačně Ústí nad Labem, kde byl růst cen nad 25 procent,“ říká Jelínek. A stejně mluví o ostatní oslovené realitní kanceláře. Ve srovnání s ostatními městy se může zdát hodnota 29 tisíc korun za metr čtvereční stále velmi nízká. „Jenže ještě před šesti lety se tu nemovitosti prodávaly v průměru za 10 tisíc korun za metr čtvereční,“ doplňuje Toplak. V tomto kontextu už číslo tak líbivé není.

Kde sehnat byt za zajímavou cenu

Stále častěji tak zaznívá otázka, zda má předražené byty cenu ještě kupovat. Jednoznačná odpověď na ni není. „Naši realitní makléři ale lidem vždy doporučují, aby přemýšleli o tom, jaký bude jejich životní styl za pět či za deset let. Zda se sami nebo s dětmi vidí v centru města nebo spíš budou chtít klid a nebude jim vadit maloměsto nebo dokonce venkov,“ popisuje Zuzák. Hodně lidí si pak prý uvědomí, že nemá smysl hnát se za hypotékou v širším centru města ve chvíli, kdy vlastně pracují z domova a děti budou raději posílat do školy někde na menším městě.

V takovém případě je tu stále šance sehnat bydlení za zajímavou cenu. Například ve středních Čechách se podle údajů RE/MAX dá v Kutné Hoře pořídit byt za cenu 31 tisíc korun za metr čtvereční. Na jižní Moravě může být zajímavá Břeclav. Byt 2+kk v cihlovém domě se zde dá pořídit za 2,6 milionu korun, v paneláku za 2,2 milionu korun.

V Pardubickém kraji se zajímavé ceny bytů stále drží v Chrudimi. Podle údajů Bidli reality se například byt 1+1 v centru Chrudimi, v Palackého ulici, dá pořídit za 1,85 milionu korun, byt se stejnou dispozicí v Husově ulici pak za 1,9 milionu korun. Za stejný v Pardubicích byste ale dali 2,9 až 3,3 milionu korun.

Levně je u hranic

Standardně pak patří k nejlevnějším příhraniční regiony. Tradičně se řadí k nejlevnějším severní Čechy. Přestože si je většina nezasvěcených spojí s problémovými lokalitami a ošklivou přírodou, není to nutně pravda. Podle Vladimíra Zuzáka nízké ceny způsobuje především nedostatek pracovních příležitostí, šikovní lidé často odchází do jinam. Pokud však někdo pracuje z domova, má možnost koupit luxusní bydlení v obstojné lokalitě s nádherným zeleným okolím opravdu za pakatel.

A to přesto, že ceny i zde rychle rostou. Třeba v Chomutově za celou dobu pandemie vzrostly ceny nemovitostí o 30 procent. „Nejprve rostly velmi rychle, nyní si už nemovitosti spíše drží svou hodnotu. A rovněž pro následující měsíce už neočekáváme razantní růst cen, spíše jejich stagnaci,“ říká Markéta Sokolová, vedoucí chomutovské pobočky společnosti M&M Reality. Doplňuje, že nejžádanějšími lokalitami města jsou zadní Vinohrady, Horní Ves a centrum.Nejčastěji poptávané jsou byty 3+1, které už v těchto lokalitách neseženete za cenu pod 1 milion korun. Například na sídlišti Zahradní ale nedávno prodali byt 4+1 za 787 tisíc korun. Ještě před rokem by ale srovnatelný byt byl prodejný za 600 až 650 tisíc a v létě 2019 za 550 až 590 tisíc.

„Zcela opomíjenou lokalitou je pak Karlovarsko,“ upozorňuje Tomáš Jelínek. Kraj dlouhodobě bojuje s odlivem klientely ze zemí bývalého východního bloku. Díky tomu tam najdete řadu velmi zajímavých, ale i velmi drahých nemovitostí.