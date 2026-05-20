Vlastní bydlení je dnes pro mnoho lidí stále méně dostupné. Je hlavním problémem skutečně jen nedostatek peněz?
Ne vždy. Rozdíl mezi člověkem, který si vlastní bydlení pořídí, a tím, kdo o něm deset let jen přemýšlí, často nespočívá v dramaticky odlišných financích. Mnohem častěji jde o přístup, disciplínu a schopnost připravit se dopředu. Právě některé opakující se chyby pak způsobují, že lidé místo budování vlastního majetku dál financují bydlení někoho jiného prostřednictvím nájmu.
Jednou z rad, které člověk může často slyšet, bývá „počkejte na správný okamžik“. Je to podle vás chyba?
Velmi často ano. Mnoho lidí čeká na pokles cen nemovitostí, nižší úrokové sazby nebo vyšší příjmy. Na první pohled to působí logicky a zodpovědně. Jenže realitní trh funguje v cyklech a ideální moment bývá rozpoznatelný až zpětně. Ve výsledku domácnosti čekají dva, tři nebo pět let, během kterých pravidelně platí nájem, ale nevytvářejí si vlastní majetek. Mezitím ceny nemovitostí často znovu vzrostou nebo se změní podmínky financování. Člověk, který chtěl „ještě počkat“, pak zjistí, že je od vlastního bydlení dál než na začátku.
Menší byt, horší lokalita nebo kompromis v dispozici nemusejí znamenat životní prohru. Naopak může jít o strategický první krok.