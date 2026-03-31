Medicína je přírodní věda pracující s lidským tělem. Každý postup s sebou nese určitá rizika a ani medicínsky správný postup nezaručuje vždy ideální výsledek. Přesto k pochybením dochází. Aby pacient se svým nárokem na odškodnění uspěl, musí obvykle prokázat medicínské pochybení, vznik související újmy i to, že ono pochybení vedlo ke konkrétnímu negativnímu následku.
Co je při žalobě na nemocnici klíčové, proč je dokazování v medicínských sporech náročné a co může poškozený pacient udělat, aby měl jeho případ reálnou šanci na úspěch, vysvětluje advokát Radek Novotný.
Přestože prokazování zanedbání lékařské péče není snadné, neznamená to, že se poškozený pacient nemá šanci domoci spravedlnosti. Pokud zdravotnické zařízení nedodrželo odborně správný postup, neposkytlo péči včas nebo nevyhodnotilo správně rizika, může jít o tzv. non lege artis postup se zákonnými důsledky. V soudním sporu však nestačí přesvědčení, že „to někdo musel pokazit“. Poškozený musí doložit konkrétní podklady – důkazy pochybení, především zdravotnickou dokumentaci a odborné posudky či výpovědi svědků.
Jak se prokazuje zanedbání lékařské péče?
Základní otázkou je, zda byla zdravotní péče poskytnuta na náležité odborné úrovni. V právní praxi se často používá pojem lege artis. Tímto pojmem se rozumí postup odpovídající současným poznatkům medicíny a jejím obecně uznávaným standardům.
Radek Novotný
Jako advokát se specializuje na odškodnění újmy na zdraví, a to zejména pro oběti dopravních nehod, pracovních úrazů a pochybení zdravotnických zařízení.
Je partnerem advokátní kanceláře Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.
Věnuje se též osvětě. Informace o odškodnění újmy na zdraví jsou veřejně dostupné na projektovém webu pravnikproposkozene.cz
Důležité je, že v medicíně obvykle neexistuje jen jedna správná cesta. U řady diagnóz existuje více možných a přijatelných postupů, přičemž volba konkrétního řešení může záviset na okolnostech případu (věk pacienta, přidružené nemoci, dostupnost vyšetření, akutnost stavu).
Podstatné je, že se postup konkrétního lékaře posuzuje podle informací, které měl k dispozici v okamžiku rozhodování o léčbě. Postup nelze nikdy hodnotit na základě skutečností, které se objevily později. Soud přitom obvykle neřeší, zda šlo udělat něco ještě lépe, ale zda byl lékařem zvolený postup v mezích odborně přijatelného řešení.
Za pochybení se typicky považují například situace, kdy:
- došlo k přehlédnutí jasných varovných příznaků nebo k podcenění rizika,
- neprovedou se potřebná vyšetření nebo se jejich výsledky chybně vyhodnotí,
- dojde k neodůvodněnému prodlení (např. pozdní diagnóza, pozdní zásah),
- selže organizace péče (předání informací, dohled, návaznost péče).
Co se vlastně odškodňuje?
Další důležitou otázkou je, zda pacientovi skutečně vznikla újma. Tedy, jaký konkrétní dopad mělo jednání (nebo opomenutí) zdravotnického zařízení na zdraví a život pacienta.
Pro účely odškodnění se typicky rozlišují tyto okruhy:
- majetková újma – tedy škoda (náklady na léčbu, ušlý příjem apod.), jde o náhradu kompenzující to, o kolik poklesl majetek poškozeného v souvislosti s pochybením zdravotnického zařízení.
- nemajetková újma (bolest, ztížení společenského uplatnění, psychické dopady apod.) – jde o náhradu újmy spojené se zásahem do zdraví a práv pacienta.
Pro pacienta je důležité vědět, že odpovědnost za vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu nese ve většině případů přímo zdravotnické zařízení, v němž byla péče poskytnuta a nikoli jednotliví lékaři či jiní zaměstnanci. Proto se odškodnění obvykle řeší právě se zdravotnickým zařízením, nikoli přímo s určitým lékařem.
1. Náhrada za nemajetkovou újmu (bolestné a trvalé následky)
Základní složkou odškodnění nemajetkové újmy je bolestné. Smyslem této náhrady je vyvážit fyzické i psychické utrpení, které pacient v důsledku zanedbání péče prožil.
Při stanovení výše této náhrady se v praxi vychází z Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Ta pracuje s bodovým systémem a slouží jako orientační vodítko pro mimosoudní dohody i soudy. Každá diagnóza má přiřazený určitý počet bodů podle její závažnosti. Hodnota jednoho bodu bolestného se každý rok mění, přičemž se odvozuje od hrubé měsíční nominální mzdy za předcházející kalendářní rok.
Hodnota bodu pro rok 2026 je 492,15 korun. V reálných případech se výše odškodnění může lišit podle komplikací a dalších individuálních okolností, které můžou celkovou částku bolestného značně zvýšit. Čím závažnější zásah do zdraví, tím obvykle vyšší bodové ohodnocení a výsledná částka. Pro ilustraci uvádíme tabulku s přehledem vybraných položek bolestného a výší odškodnění:
|Typická situace
|Body (bolestné)
|Odškodnění bolestného
|Zavedení kanyly do žíly
|7
|3 445 Kč
|Lumbální punkce (“odběr z páteře“)
|15
|7 382 Kč
|Zavedení dýchací trubice (Endotracheální intubace)
|30
|14 765 Kč
|Nekróza po injekci nebo očkování
|70
|34 451 Kč
|Traumatické sekundární krvácení vyžadující podání krevní náhrady, nebo operaci
|100
|49 215 Kč
|Těžká alergická reakce po podání léku (anafylaxe s komplikacemi, např. bezvědomí)
|350
|172 253 Kč
Pokud je újma na zdraví trvalého charakteru, lze po relativním ustálení zdravotního stavu hodnotit také ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky. Typicky jde o omezení v práci, ve volném čase, sportu, péči o domácnost nebo v rodinném životě. Tato náhrada je potenciálně nejvyšší částkou z celého odškodnění za zanedbání lékařské péče.
2. Náhrada majetkové újmy
Vedle náhrady nemajetkové újmy lze požadovat i odškodnění konkrétních finančních ztrát – škody. Jde o náhrady, které mají za cíl kompenzovat finance, o něž pacient přišel nebo které musel účelně vynaložit v souvislosti s léčením poškození zdraví vzniklého v důsledku pochybení zdravotnického zařízení.
Typicky jde o ztrátu na výdělku, kterou mohou nárokovat zaměstnanci i OSVČ. Ztráta na výdělku může vzniknout během pracovní neschopnosti, ale i do budoucna, pokud zdravotní stav nedovolí poškozenému pacientovi návrat k původní práci.
Současně lze uplatnit náklady spojené s léčbou. Tato náhrada zahrnuje náklady vynaložené na nákup léků či zdravotních pomůcek, cestovné k lékařům a náklady na péči, když není poškozený schopen postarat se o sebe sám. Důležitým kritériem při posuzování odškodnění nákladů spojených s léčbou je jejich účelnost.
3. Odškodnění osob blízkých
V případě úmrtí nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví pacienta mohou na odškodnění dosáhnout i osoby blízké poškozenému. Typicky jde o nárok na náhradu duševních útrap spojených s usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením na zdraví. Podobně jako u bolestného či ztížení společenského uplatnění je cílem poskytnout finanční satisfakci za nemajetkovou újmu spojenou s jejich strádáním. Oprávněnými osobami jsou obvykle nejbližší příbuzní (rodiče, sourozenci či děti), ale právo na odškodnění duševních útrap může vzniknout i jiným blízkým osobám – vše závisí na intenzitě jejich vztahu s poškozeným pacientem.
Výše náhrady se určuje individuálně. Zohledňuje se intenzita vztahu, sdílení společné domácnosti, věk, náhlost události, míra závislosti na zemřelém/poškozeném a dlouhodobé psychické dopady. V případě úmrtí se u nejbližších příbuzných vychází při výpočtu ze základní částky dvacetinásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za rok předcházející úmrtí poškozeného. Tato základní náhrada může být modifikována obvykle nejvýše o desítky procent. U zvlášť závažného ublížení na zdraví bývá výpočet zpravidla rozmanitější a závisí na dopadech do života poškozeného pacienta a osob blízkých.
V případě úmrtí osoby blízké mohou současně poškození požadovat úhradu nákladů spojených s pohřbem, popřípadě náhradu nákladů na výživu, kterou jim zemřelý poskytoval.
Otázka příčinné souvislosti
Častým kamenem úrazu bývá příčinná souvislost. I když poškozenému pacientovi vznikla újma na zdraví a podaří se mu prokázat pochybení zdravotnického zařízení, musí ještě prokázat tzv. příčinnou souvislost. Jde o laiky často opomíjenou část procesu řešení odškodnění za zanedbání zdravotní péče. Její prokazování je však bohužel často nejobtížnější.
Zjednodušeně jde o to, zda tvrzené pochybení vedlo ke vzniku tvrzené škody či nemajetkové újmy pacienta. Jde o klíčový aspekt odpovědnosti zdravotnického zařízení, který musí být prokázán s co nejvyšší mírou pravděpodobností, ideálně najisto.
I kdyby se tedy prokázalo, že zdravotníci udělali chybu, poškozený pacient musí obvykle ještě prokázat, že bez tohoto jejich pochybení by k újmě nedošlo. A právě tady spory či žaloby na nemocnici často narážejí na medicínskou realitu. Některé komplikace se mohou objevit i při správném postupu, některé choroby mají přirozeně nepříznivý průběh a u části pacientů by byl výsledek podobný i při správné péči.
Kdo odpovídá za pochybení
Z pohledu poškozeného pacienta je podstatné, že odškodnění se v praxi obvykle řeší s poskytovatelem zdravotních služeb (typicky nemocnicí, klinikou), protože to je subjekt, který péči poskytuje a odpovídá i za její organizaci a personální zajištění. Neznamená to, že se neřeší konkrétní kroky jednotlivých zdravotníků, ale procesně a fakticky bývá subjektem odpovědným za vzniklou újmu zdravotnické zařízení.
Jaké jsou cesty řešení (a proč žaloba není vždy první volba)
Pokud má pacient podezření, že došlo k zanedbání péče, pochopitelně uvažuje v první řadě o občanskoprávní žalobě, či dokonce o podání trestního oznámení. V praxi ale často dává smysl nejdříve zvážit i jiné postupy, už proto, že mohou přinést rychlejší vysvětlení, podklady pro další kroky nebo dokonce dohodu bez dlouhého sporu.
1. Stížnost u poskytovatele zdravotních služeb
První a zpravidla nejjednodušší i nejrychlejší možností bývá podání stížnosti přímo u nemocnice (poskytovatele zdravotních služeb). Může pomoci hlavně tehdy, když pacient potřebuje:
- Srozumitelně dovysvětlit, co se během léčby stalo.
- Prověřit, zda byl dodržen postup a návaznost péče.
- Získat stanovisko nemocnice, které se může později hodit jako podklad pro další řešení pochybení.
Je nutné počítat s tím, že o stížnosti nerozhoduje nestranná třetí osoba a výsledek může být pro pacienta zklamáním. Přesto má však svůj význam. Nutí poskytovatele provést interní šetření, zaujmout oficiální stanovisko a v některých případech i nabídnout nějaké smírné řešení věci.
2. Mimosoudní jednání: když jde o čas a šanci na dohodu
Ve většině případů stojí mimosoudní řešení věci za zvážení. Důvody jsou pragmatické. Soudní spory jsou náročné na čas, psychiku a mohou znamenat poměrně vysoké náklady a rizika. Některé případy se přitom dají vyřešit rychleji mimosoudní cestou.
Mimosoudní jednání většinou funguje pouze tehdy, když má pacient alespoň základní oporu ve faktech (zdravotnická dokumentace, znalecký posudek nebo hmatatelné indicie, že postup opravdu vybočil ze standardu). Bez toho se v jednání s protistranou nebudete mít o co opřít a jednání sklouzne do výměny názorů.
3. Žaloba na nemocnici: když to jinak nejde
Žaloba je pak logickým krokem v případech, kdy mimosoudní dohoda není dosažitelná. Zejména pokud je újma opravdu závažná, existují konkrétní pochybnosti ohledně postupu lékařů, optimálně podložené znaleckým posudkem a mimosoudní cesta nevede k výsledku, který by poškozeného uspokojil.
Důležité je říci to otevřeně. V oblasti zanedbání zdravotní péče není výjimečné, že situace působí „lidsky“ jednoznačně a nespravedlivě, ale právně je složité ji prokázat. Proto se vyplatí nejdřív investovat do správného vyhodnocení případu a až poté se pustit do sporu.
Znalecký posudek Bez odborného překladu medicíny to často nejde
Ve sporech o odškodnění újmy na zdraví následkem pochybení lékařů naráží pacienti na zásadní problém. Soudce není lékař. Soud přitom musí rozhodnout, zda byla péče poskytnuta na náležité odborné úrovni, zda nemělo být postupováno jinak a jestli právě ono konkrétní pochybení způsobilo tvrzený následek. To jsou však odborné medicínské otázky, jejichž řešení se typicky neobejde bez stanoviska nezávislého odborníka – znalce.
Role znalce se dá popsat jednoduše. Vezme zdravotnickou dokumentaci a další podklady, vyhodnotí průběh léčby a odpoví na odborné otázky, které jsou pro spor klíčové. Nejčastěji jde o dvě roviny:
1. Zda byl postup zdravotnického zařízení lege artis, tedy na náležité odborné úrovni.
2. Zda existuje příčinná souvislost mezi chybným postupem a vzniklým následkem. Popřípadě jestli by při správném postupu byl výsledek jiný.
Právě na posouzení těchto otázek se spory z žalob na nemocnici nejčastěji lámou. Znalecký posudek tedy není jen formalita. V medicínských sporech bývá znalecký posudek tím, co umožní soudu udělat si závěr ohledně otázek, které soudce, v této věci bez odborného vzdělání, nemá šanci správně zhodnotit.
Překvapením občas je, že posudky mohou vyznít rozdílně. To však automaticky nemusí být známka podjatosti či pochybení znalce. Medicína někdy připouští více postupů, zejména u složitých případů není vždy možné dát jasnou odpověď na položené otázky.
Pokud jsou závěry znaleckého posudku nepřesvědčivé, může soud zadat revizní posudek, který by měl pomoci věc rozhodnout. Znalci bývají současně u soudu k závěrům posudků vyslechnuti. O to víc je důležité, aby otázky položené znalci byly promyšlené a směřovaly k zamýšlenému cíli – prokázat odpovědnost zdravotnického zařízení za újmu na zdraví pacienta.
Lhůty Proč je dobré jednat včas
U sporů s nemocnicí čas hraje velkou roli, nejen právně, ale i prakticky. Čím později se případ řeší, tím hůř se shánějí podklady. Lidé si nepamatují detaily, záznamy se hůř dohledávají, vznikají nepřesnosti v souvislostech a drobnosti, které mohou být pro posouzení klíčové, se ztratí.
Současně platí, že nároky na odškodnění za pochybení při poskytování zdravotní péče se mohou po třech letech začít promlčovat. Stanovení přesného data promlčení je složité a může v něm hrát roli více proměnných. Proto je lepší pro jistotu vycházet z této obecné tříleté promlčecí lhůty.
Obecně lze konstatovat, že žaloba na nemocnici není sprint, ale spíš dokazovací maraton, v jehož rámci je důležitý každý krok. Je proto vhodné řešení podobných případů konzultovat s odborníkem, který by vám měl být schopen navrhnout optimální postup.