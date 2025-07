Zdravotní problémy se nám nevyhýbají ani během dovolených v zahraničí. Pojišťovny jich každoročně řeší v součtu v desítkách tisíc případů, od banálnějších potíží až po ty opravdu těžké.

„Velmi časté jsou nejrůznější úrazy, k nimž dochází při rekreačních aktivitách, například poranění mořským ježkem nebo po nárazu vlny. Běžné jsou také různé odřeniny, tržné rány, podvrtnuté kotníky při pádu ze schodů nebo na chodníku. Výjimkou nejsou ani zlomeniny, především horních a dolních končetin,“ vyjmenovává Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Zdaleka nejčastěji jsou to ale podle oslovených pojišťoven různé druhy zažívacích obtíží, horečnatá onemocnění, alergie na slunce včetně následků nadměrného slunění nebo záněty dutin (příp. uší, nosohltanu apod.).

Vážné případy se šplhají i do milionů

Účty za taková ošetření a další výdaje spojené s nemocí či úrazem budou nejčastěji v řádu tisíců či nižších desetitisíců. V nejednom případě se ale vyšplhají na vyšší desítky tisíc nebo i statisíce, a to i v evropských destinacích. V těch mimoevropských mohou být ještě vyšší.

„Jeden z našich klientů byl například hospitalizován v Belgii s popáleninami třetího stupně a léčba s 19denním pobytem v nemocnici stály přes 928 tisíc korun. Repatriace jiného klienta po úmrtí v důsledku infarktu z Tuniska zpět do Čech přišla na více než 116 tisíc korun,“ uvádí příklady Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

Direct pojišťovna zase řešila vážný úraz, který se stal při paraglidingu na moři v Evropě. „Klient skončil s mnohačetnými zraněními, včetně poranění páteře. Následoval převoz do nemocnice, operace, a nakonec převoz do České republiky. Celkem jsme z pojištění platili zhruba 4,5 milionu korun,“ popisuje Michal Kárný z Direct pojišťovny.

Vysoké účty jsou i za běžné nemoci a úrazy

To ale neznamená, že draho vyjdou jen takové závažné případy. Například ČPP řešila případ klienta, který ve Velké Británii na hotelovém pokoji uklouzl na mokré podlaze a zlomil si krček u stehenní kosti. Pojistné plnění se vyšplhalo na 590 tisíc korun. A za akutní gastroenteritidu s hospitalizací na JIP na Kypru uhradila ČPP více než 300 tisíc korun.

KB Pojišťovna zase měla případ infekce z jídla v Egyptě, léčba vyšla na 80 tisíc korun. Jiný klient byl rovněž v Egyptě ošetřen pro otravu po jídle po požití mořských plodů, pojišťovna za něj uhradila přes 32 tisíc korun. „A léčba zánětu močového měchýře s hospitalizací v Turecku, s prodloužením pobytu pro spolucestujícího a následná repatriace do České republiky vyšla na 106 tisíc korun,“ doplňuje Trojanová. Jeden z klientů pojištěných u Kooperativy zase podstoupil kvůli bolesti čelisti vyšetření v soukromé ordinaci na Tenerife. Konečný účet byl přes 20 tisíc korun.

„Například v Turecku vyjde zlomenina ruky nebo nohy orientačně v průměru na více než 53 tisíc korun, ORL nemoci tamtéž kolem 20 tisíc korun, podobně vysoké úhrady tam bývají za zažívací potíže,“ přibližuje praxi Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. Obdobné jsou ceny také v Tunisku a Egyptě. O něco nižší jsou orientační průměrné ceny třeba v Chorvatsku či Itálii.

Na co (ne)stačí „modrá kartička“

V rámci Evropské unie jsou pro občany ČR ošetření a léčba kryty Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC), tedy běžným zdravotním pojištěním, které využíváme u lékařů v České republice (“modrá kartička“) – ale pozor! Z „modré kartičky“ máte nárok jen na ošetření v rozsahu běžném v dané zemi.

„Češi si občas neuvědomují, že ‚všechno zadarmo‘ máme u nás, ale jinde si občané států EU na ošetření, některé zákroky, léky či zdravotnický materiál standardně připlácení. To znamená, že při ošetření v dané zemi si za stejné zákroky připlatí i Češi. A pokud nemáte cestovní pojištění, půjdou peníze z vaší kapsy,“ varuje Gabriela Trojanová.

Například ve Francii či v Rakousku je potřeba počítat s úhradou části hospitalizace. Na spoluúčast vám zdravotnické zařízení vystaví fakturu. „Jsou také položky, které zdravotní pojištění v zahraničí nekryje vůbec, ačkoliv u nás jsme na to zvyklí,“ upozorňuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. „Nejběžnější jsou převozy sanitkami nebo vrtulníkem, které mohou stát stovky až tisíce eur, dále také například kompenzační pomůcky, jako jsou ortézy, berle nebo korzety a další.“

Proto je důležité mít i při cestách v rámci EU sjednané kvalitní cestovní pojištění, které krytí EHIC rozšiřuje a zajišťuje vyšší komfort a finanční ochranu. To, co v evropských destinacích neuhradí běžné zdravotní pojištění (nepokryje „modrá kartička“), totiž dokáže uhradit právě plnění z léčebných výloh v rámci cestovního pojištění.

„Často si ale bohužel v těchto případech pojištěný nenechá vystavit lékařskou zprávu, anebo je zaslána jen zdravotní pojišťovně, která odmítá její poskytnutí a pojištěný má tak v ruce pouze například jen účet z lékárny, což je ovšem nedostatečné, protože návštěvu lékaře nemá jak prokázat. Lékařskou zprávu je proto dobré si nechat vystavit vždy,“ doporučuje Čapková. Předejdete tím případným problémům.

Co země, to jiná úroveň zdravotnictví. I v Evropě

V potaz je třeba vzít i kvalitu a dostupnost zdravotní péče v dovolenkových destinacích. Úroveň českého zdravotnictví je totiž vysoká (ač si to mnozí nemyslí). Jinak je ale i v rámci Evropy hodně rozdílná. Typickým příkladem může být Řecko.

„Veřejné nemocnice v Řecku jsou po odborné stránce ve většině případů na evropské úrovni, a tedy schopné ošetřit pacienta podobně jako u nás. Nicméně nelékařská péče v řecké nemocnici je postavena na zásadní účasti rodiny, tzn. rodina se stará o pacienta po stránce hygieny, stravy, převlékání postele, oblečení a podobně,“ vysvětluje Aleš Povr, tiskový mluvčí České asociace asistenčních společností (ČAAS).

A doplňuje: „V turistických oblastech však převažují soukromé kliniky, které poskytují úroveň péče o pacienta, na jakou jsme zvyklí u nás.“

Specifická situace pak může nastat na řeckých ostrovech, zvláště těch menších. Tam je totiž obecně dostupnost zdravotní péče horší. Týká se to především rozsahu péče, kterou dokážou tamní zdravotnická zařízení poskytnout. Pro složitější případy nemusí být uzpůsobené, nutný je pak transport na lépe vybavenou kliniku na pevnině.

Totéž platí o chorvatských ostrovech. „Někde například trajekty mezi ostrovem a pevninou jezdí jen několikrát denně. V případě řešení vážných situací se pacienti transportují na pevninu buď letecky vrtulníkem, nebo záchranářskou lodí,“ potvrzuje Jan Marek. Kdo tedy plánuje dovolenou na ostrovech, měl by si připravit dobře vybavenou lékárničku.

Mimo Evropu je to složitější

„Bulharské zdravotnictví je na výrazně nižší úrovni, než jsme od nás zvyklí s velmi malou privátní sférou, která kvalitu zvedá,“ přibližuje další destinaci Trojanová. Jak ale doplňuje Aleš Povr z ČAAS, podél pobřeží je řada soukromých klinik, jejichž úroveň je srovnatelná s tím, co známe z našich nemocnic.

V Turecku, Egyptě či Tunisku se pak úroveň může významně lišit. „V Turecku je dobře rozvinutá síť soukromých zdravotnicích zařízení, která nabízí vysoký standard péče. Veřejné nemocnice mohou být méně moderní a méně komfortní,“ popisuje Povr. Podobné je to podle něj také v Egyptě, i tady je kvalita péče značně rozdílná. Soukromé nemocnice ve velkých městech a turistických oblastech obvykle nabízí lepší služby než veřejná zařízení.

Někde hrozí nekalé praktiky

Navíc se v těchto zemích lze setkat s různými nekalými praktikami. Mezi ty nejčastější podle ČAAS i pojišťoven patří tzv. overtreatment, tedy zbytečná vyšetření, neodůvodněné prodlužování hospitalizací nebo i operace, které není nutné podstupovat v zahraničí a které lze bezpečně absolvovat po návratu do České republiky.

Jak popisuje Aleš Povrch, zdravotnická zařízení mohou pacienta držet na lůžku déle, než je nutné například tím, že mu ponechají kanylu v ruce. Tento postup může sloužit jako záminka ke zdůvodnění delší hospitalizace a vyšších nákladů. Ceny za lékařské služby bývají uměle navyšovány, zejména v soukromých zařízeních zaměřených na turisty. Může jít o předražené léky, testy, hospitalizaci, ale i o neindikované zákroky, což vede k nadměrné léčbě a tím pokažené dovolené. Dalšími častými praktikami jsou nátlak na platbu předem, zadržování dokladů klienta nebo uvádění nepravdivých informací o spolupráci s pojišťovnou.

„Někdy se ale setkáváme i s opakem, kdy se nemocnice chce klienta co nejrychleji zbavit a záměrně v lékařských zprávách zlepšují pacientův stav. To může představovat komplikaci při repatriaci,“ poukazuje na další možný zdroj problémů Milan Káňa z Kooperativy.

Pozor na nelicencované kliniky

Některá zařízení zejména v arabských zemích mohou být dokonce nelicencovaná. Platí to především o Egyptu. Jenže běžný člověk to nemá moc jak poznat. „Varovným signálem může být prostředí nebo personál, který nedokáže komunikovat žádným světovým jazykem. Právě nelicencovaná zdravotnická zařízení si také často účtují nadměrné nebo zbytečné zákroky – typicky se jedná o doporučování drahých zákroků bez jasné diagnózy a zbytečné prodlužování pobytu ve zdravotnickém zařízení,“ říká Povr.

Turisté by si měli dávat pozor rovněž na tzv. „hotelové lékaře“, kteří se snaží získat co nejvyšší platbu za péči, která není nutná nebo je nepřiměřená anebo nebyla poskytnuta vůbec. „Tito ‚profesionálové‘ si pak účtují za ošetření stovky a někdy i tisíce eur navzdory tomu, že pacienta jen rychle prohlédnou a převezou do nemocnice k další péči,“ zdůrazňuje Povr. Varuje také, že některé hotelové kliniky mohou spolupracovat s nesmluvními klinikami mimo rezort, do kterých posílají klienty kvůli dalším testům, které nemají význam pro určení diagnózy, ale výrazně zvyšují konečný účet. Tedy opět jsme u tzv. overtreatmentu.

Asistenční služba v roli hlavního parťáka

Takovým problémům se dá ale z velké části vyhnout. Než vyrazíte k lékaři, zavolejte nejdříve na linku asistenční služby vaší pojišťovny. Například KB Pojišťovna spolupracuje s AXA Assistance, Kooperativa a Kooperativa s Global Assistance, Generali Česká pojišťovna s Europ Assistance. Asistenční služby fungují nonstop a mluví česky. „Lidé by si měli její telefonní číslo uložit do telefonu ještě před odjezdem na dovolenou nebo by ho měli mít uložené mezi cestovními doklady,“ doporučuje Jiří Rippel, Head od Bussiness Development cestovní agentury Invia.

Právě asistenční služby jsou u cestovního pojištění klíčovou službou, která zajišťuje v reálném čase vše potřebné. Ať už je to poradenství, tak také pomoc s vyhledáním vhodného lékařského zařízení a v neposlední řadě také tlumočení, což se hodí zejména při komunikaci se zdravotnickým personálem, záchranáři a podobně. Samozřejmě pokud to zdravotní stav dovoluje. V případě ohrožení života je pochopitelně na místě nejdříve volat sanitku, a až následně kontaktovat asistenční službu.

„Asistenční služba je schopna najít nejvhodnější lékařské zařízení v dané destinaci, a to zejména takové, u nějž ideálně dokáže garantovat kvalitu i rozsah poskytované péče. Jinými slovy že zdravotnické zařízení je například vybavené přístroji, které jsou vhodné pro diagnózu a léčbu,“ vysvětluje Jan Marek. „Asistenční služba také poskytuje záruky za platby, jinými slovy člověk pak nemusí řešit jakékoliv výdaje z vlastní kapsy. Není to pravidlem, ale asistenční služba se o takový přístup snaží v první řadě.“

Český lékař na telefonu

S drobnými problémy v mnoha případech nakonec nemusí být nutné k lékaři v zahraničí vůbec jít. A to díky telemedicíně. Například ERV Evropská pojišťovna má v cestovním pojištění zahrnutou službu MediCall, která umožňuje spojit se na dálku s českým lékařem – telefonicky nebo přes videohovor – a to přímo z hotelu, pláže nebo jiného místa. Služba funguje ve zhruba 40 zemích včetně Řecka, Turecka, Egypta, Španělska, Tuniska, Itálie nebo Bulharska.

„Zájem o telemedicínu roste a naši klienti si pochvalují především to, že se mohou poradit s českým lékařem v jazyce, kterému rozumí. V mnoha případech není potřeba ani návštěva nemocnice, lékař na dálku poradí, doporučí volně dostupné léky,“ potvrzuje Simona Fischerová, mluvčí CK Blue Style.

Podle statistik ERV Evropské pojišťovny je přes 80 procent zdravotních potíží vyřešeno prostřednictvím této služby, bez nutnosti osobního vyšetření. Nejčastěji jde o lehčí obtíže, jako jsou alergie, kožní vyrážky, bolesti uší nebo nachlazení. „Nejvíce konzultací přichází z destinací jako Egypt, Španělsko a Řecko,“ doplňuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

S čím umí pomoct delegáti „cestovek“

Nápomocni v případě zdravotních potíží či úrazu mohou být rovněž delegáti cestovních kanceláří. „Delegáti dokážou klientům v zahraničí pomoci prakticky se vším, s jedinou výjimkou. Nesmějí a ani nemohou suplovat lékaře, na toto opravdu nejsou odborníci. Všechno se musí řešit s asistenční službou, aby nedošlo k ještě větší zdravotní újmě,“ vysvětluje Eva Bébr, manažerka delegátského servisu CK Blue Style.

Například minulý měsíc se jedna z klientek Blue Style vážně zranila v tureckém letovisku, po pádu u bazénu utrpěla frakturu kyčelního kloubu. „Byla okamžitě převezena do nemocnice, kde podstoupila operaci, a naše delegátka jí během hospitalizace opakovaně navštívila, zajišťovala komunikaci mezi nemocnicí a její rodinou a pomáhala s řešením prodloužení pobytu, protože klientka kvůli zdravotnímu stavu nemohla odcestovat podle původního plánu,“ popisuje jeden z případů Eva Bébr.

Podepsání reversu v nemocnici si rozmyslete

V každém případě, vždy je dobré se řídit pokyny asistenční služby a doporučeními lékařů. „V pojistných podmínkách máme, že neuhradíme léčbu v případě porušení léčby, dále v případě komplikací způsobených porušením nebo přerušením léčebného režimu,“ říká Michal Kárný z Direct pojišťovny. A podobně mají nastavené výluky z pojistného plnění i ostatní pojišťovny.

Jenže pod tíhou představy o promarněné dovolené, komplikacích pro spolucestující mají lidé přesto občas tendenci přecenit své síly a podcenit svůj zdravotní stav – to jsou přesně okamžiky, kdy zvažují podepsání negativního reversu. „S podporou našeho lékařského týmu, resp. asistenční služby, se v takových případech snažíme klientům podepsání reversu rozmluvit, aby nebyli vystaveni situaci, kdy si následnou další péči muset hradit sami. Tváří v tvář účtované částce za ošetření pak totiž bývají velmi nemile zaskočení,“ uzavírá Milan Káňa z Kooperativy.