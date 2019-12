Úraz v autobuse či tramvaji? Odškodné se může vyšplhat i na milion

„Lidé, kteří se zranili při srážce dvou autobusů, mají jednoznačně právo na odškodnění, jeho výši určuje závažnost následků - čím horší zranění, delší doba léčení a závažnější trvalé následky, tím je odškodnění vyšší,“ říká expert na odškodnění ze společnosti Vindicia Tomáš Beck. V případě zlomenin či operací může odškodné přesáhnout i milion korun. Do finální částky se totiž počítá nejen bolestné, ale i cestovné či kompenzace ztížení společenského uplatnění. Zákon při výpočtu celkové částky pamatuje i na situace, kdy je zraněno dítě a rodiče s ním musí zůstat doma.

Pokud jste byli účastníky nehody, nechte si tento fakt potvrdit, nejlépe od policie. Učiňte tak co nejdříve, a to i v případě, že bezprostředně po nehodě žádné problémy nepociťujete. „Psychické následky (panika, fobie), bolesti hlavy či páteře se mohou objevit až časem. I ty se odškodňují, je však třeba prokázat, že potíže zavinila nehoda,“ vysvětluje Tomáš Beck.

U nehod v prostředcích hromadné dopravy odškodnění poskytuje přepravce a jeho povinné ručení, vše tedy řeší jeho pojišťovna. „Podle našich zkušeností pojišťovny standardně nabízí poškozeným jen asi 20 % z částky, na kterou mají reálně nárok, zraněným proto doporučujeme, aby si výši adekvátního odškodnění nechali stanovit soudním znalcem,“ radí Tomáš Beck.

1. Odškodné většinou nabízí dopravní podnik

Stala se nehoda. Ať už jsou následky velmi vážné, nebo jde jen o zlomeniny, poškození či pozůstalí mají nárok na odškodnění. Vůbec je přitom nemusí zajímat řidič a jeho případné zavinění, odškodnění jde totiž ze strany dopravního podniku, respektive z jeho pojistky. „Je tím zaručeno, že bude dostatek peněz na odškodnění všech poškozených. Kdyby měl například 30 vážně zraněných cestujících odškodňovat řidič, jehož vážným pochybením se nehoda stala, nebylo by reálné peníze získat,“ uvádí Tomáš Beck.

2. Nesmiřte se s nízkými částkami

Dopravní společnosti odškodnění rády řeší hromadně se všemi dotčenými a spoléhají se na to, že poškození částku přijmou. Často se to ale nemusí vyplatit. „V Čechách jsme řešili situaci, kdy boural autobus plný malých dětí. Rodičům bylo nabídnuto v podstatě jen symbolické odškodnění v řádu několika málo desítek tisíc, ačkoliv některá zranění byla ošklivá. Takový přístup se nelíbil rodičům děvčátka, které zdaleka nemělo nejvážnější úraz. Jako jediní se ale rozhodli bojovat o adekvátní částku, která by odrážela například i nemateriální újmy. Nakonec pro dcerku získali přes milion,“ vzpomíná na konkrétní případ Beck.

3. Nový občanský zákoník: více peněz pro pozůstalé

Pokud má nehoda při cestování hromadnou dopravou ty nejhorší možné důsledky, na pozůstalé myslí nový občanský zákoník. Ten vyžaduje vysoké odškodnění pro všechny, kteří ztrátou trpí. Nárok tak mají všichni příbuzní, kteří prokáží, že měli s obětí nehody dobré vztahy. Částky pro přímé příbuzné se pohybují kolem milionu korun, a pokud osiří nezletilé dítě, které studuje, má nárok na výživné až do 26. roku.

4. Zranili jste se v autobuse, nehoda se ale nestala

V hromadných dopravních prostředcích je někdy pěkná tlačenice, takže může lehce dojít k úrazu. Třeba tím, že někdo někomu šlápne na nohu nebo ho nešťastně uhodí taškou. „V takovém případě poškozený musí vše nahlásit řidiči, který přivolá policii a ta případ řeší, aby označila viníka. Zde je odškodnění složitější, protože se odškodňuje proti viníkovi a podle jeho finančních možností,“ říká Beck.

Může se ovšem také stát, že zranění vznikne v souvislosti s jízdou, třeba když řidič prudce zabrzdí a cestující se praští do hlavy. I následky tak smolných událostí se občas musí léčit dlouhé dny. Odškodnění uplatníte u dopravního podniku v rámci jeho pojištění odpovědnosti, musíte ale získat potvrzení o úraze, který se stal v konkrétní den a v konkrétním spoji. I zde máte nárok na bolestné, ztrátu na výdělku, cestovné, ošetřovné, ztížení společenského uplatnění či psychickou újmu.