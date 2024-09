Proč někteří lidé, a především narcisté, milují konspirační teorie

Jedna z důležitých otázek při zkoumání konspiračních teorií, obviňujících nejrůznější tajné skupiny ze zlovolných zákulisních kroků, je, které osobnostní rysy předurčují lidi k tomu, aby v ně věřili.

Jak se ukazuje, povahové rysy řazené do tzv. velké pětky (neuroticismus, extroverze, odpovědnost, přívětivost k druhým a otevřenost vůči novému) nevykazují ve vztahu ke konspiračním přesvědčením žádný výrazný vztah. Řada výzkumů však ukázala, že důvěra, podpora i propagování konspiračních teorií úzce souvisí se sklonem k narcismu, tedy s přehnaným obdivem k sobě samému.

Jak se narcismus projevuje

Lehká míra narcismu je přirozená, a dokud nepřekročí únosnou mez, je i zdravá. Skutečný narcismus je však poruchou osobnosti, spojenou s několika vzájemně provázanými projevy či povahovými rysy. K těm hlavním patří sebestřednost, zvýšený pocit vlastní jedinečnosti, důležitosti či dokonce nadřazenosti i přesvědčení o nárocích na zvláštní zacházení ze strany druhých, potřeba dominovat a snaha dosahovat obdivu. K dalším však patří i snížené sebevědomí či sebedůvěra, přecitlivělost vůči kritice, neochota přiznat vlastní chyby nebo negativní vlastnosti, nízká empatie, zvýšená podezřívavost a potřeba častého ujišťování se o vlastní pravdě.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Sklon k narcismu vzniká a často se i projevuje většinou již v dětství. Rozvíjí se u dětí, které byly předmětem přehnané pozornosti, nebo naopak u těch, jimž se pozornosti a citů příliš nedostávalo. Narcismus se však může projevit i u skupin, v podobě tzv. „kolektivního narcismu“. Vzniká u lidí, kteří jsou přesvědčeni, že skupina, do níž se řadí či do které by chtěli patřit a se kterou se silně identifikují, je svou povahou mimořádná a velmi důležitá, a zaslouží si trvalou pozornost.

Vztah mezi narcismem a sklonem věřit spikleneckým teoriím či dalším dezinformacím, který prokázaly výzkumy, se projevuje jak u jednotlivců, tak skupin. Jde přitom nejen o zvýšený sklon narcistů důvěřovat těmto teoriím, ale i jejich zvýšenou odolnost vůči snahám přesvědčit je o jejich neopodstatněnosti.

Překvapivé zjištění

Jeden z výzkumů, který zkoumal sklon propadat víře v konspirační teorie, objevil zajímavou věc. Šlo o výzkum, který se zabýval vztahem mezi tendencí věřit ve spiklenecké teorie na straně jedné a vzděláním, a to jeho výší i zaměřením, na straně druhé. Jeho hypotéza byla, že vzdělání představuje ve vztahu ke spikleneckým teoriím „ochranný“ faktor, a že lidé, kteří jsou vzdělanější, tak věří konspiračním teoriím méně.

Výzkum ukázal, že vztah mezi vzděláním, a schopností kritického uvažování, která s ním bývá spojena, a sklonem věřit konspiracím skutečně existuje. Pro narcisty však neplatí. Týká se to dokonce i vzdělání v oblasti přírodních věd a matematiky: ani toto vzdělání jejich sklon věřit konspiracím nesnižuje. Buď na ně v tomto ohledu nepůsobí vůbec, nebo vede k tomu, že jejich tendenci věřit konspiracím naopak zvyšuje.

Důvod spočívá zřejmě v tom, že vzdělání zvyšuje přesvědčení narcistů o jejich jedinečnosti, a snižuje tak pravděpodobnost, že budou názory, které přebírají, racionálně zkoumat. Narcisté tak vzdělání využívají spíše k tomu, aby své přesvědčení hájili, než aby ho kriticky hodnotili.

Uvedený výzkum ukázal i to, že snaha „přesvědčovat“ narcisty o nesmyslnosti spikleneckých teorií na základě faktů, důkazů či statistik nemá smysl, a není důvod se o to pokoušet. Narcisté tyto teorie milují, protože skvěle zapadají do skladby jejich osobnosti, a snahu přesvědčit je o tom, že neplatí, berou jako útok na svou osobu, kterému se všemožně brání.

Proč jsou narcisté konspiracím nakloněni?

Hlavní důvody, proč narcisté věří spikleneckým teoriím častěji, než druzí, jsou čtyři a souvisejí s jejich nejvýraznějšími povahovými rysy. Patří k nim jejich touha po jedinečnosti, potřeba dominance, nedůvěřivost a touha na sebe upozornit.

Narcisté se chtějí cítit výjimečně: jsou lidmi, majícími potřebu „být nejchytřejší v místnosti“. Konspirační teorie jim nabízejí pocit, že tomu tak je. Dávají jim dojem, že jsou zasvěceni do privilegovaných informací, které většina lidí nemá, že jsou jedním z mála lidí, kteří vidí pravdu, že jsou chytřejší než všechny „ovce“, které tyto teorie odmítají, nebo že prostě věří v něco, čím se odlišují od davu.

Totéž se vztahuje ke skupinovému narcismu: přijetí konspiračních přesvědčení dává skupině pocit exkluzivity vycházející z toho, že má znalosti, do kterých ostatní nejsou zasvěceni. Příslušnost ke skupině, propadající víře v určitou konspiraci, pomáhá jejím členům i v uspokojování potřeby sounáležitosti.

Potřeba dominance vede narcisty ke sklonu ovládat druhé, manipulovat s nimi a využívat jich k dosahování svých cílů. Dobře se cítí především tehdy, když mají moc, a ve snaze ji získat se často uchylují k nejrůznějším menším či větším „spiknutím“. Pokud moci dosáhli, nevadí jim si ji na základě nejrůznějších spiknutí udržovat. Na základě toho předpokládají, že ostatní lidé dělají totéž.

Dokládají to výzkumy, které ukázaly, že lidé, věřící konspiračním teoriím, jsou často ti, kteří by – pokud by měli tu možnost – pravděpodobně sami konspirovali.

Sklon narcistů věřit spikleneckým teoriím podporuje i jejich podezřívavost ve vztahu k okolí, která někdy hraničí se stihomamem. Narcisté věří, že ostatní jsou úmyslně zlomyslní a snaží se „je dostat“, a hrozbu často vnímají především ze strany mocných. Zvýšený pocit nedůvěry je vede k tomu, že se jim konspirační teorie, upozorňující na údajná tajná spiknutí, zdají věrohodná. Víra v tyto teorie dává však narcistům, kteří si jen neradi připouštějí svá selhání, i další možnost, a to obviňovat ze svých občasných neúspěchů druhé, kteří jim „záměrně a zákulisně škodí“.

V neposlední řadě souvisí důvěra narcistů v konspirace s jejich touhou na sebe upozornit. Tvorba či šíření spikleneckých teorií jim totiž dává možnost být „ve světle reflektorů“ a upoutat na sebe pozornost.

Důsledky zjištění

Důkazy, jež hovoří o spojení narcismu s vírou v konspirační teorie, nejsou důležité jen proto, že umožňují předvídat, kdo těmto teoriím podlehne. Důležité jsou i ze celospolečenského hlediska.

Narcisté mají tendenci považovat se za nejen výjimečné, ale většinou i výjimečně kvalifikované, především pro politiku a vrcholový management. Mají proto zvýšený sklon ucházet se o vedoucí veřejné i podnikové funkce. Dokládá to fakt, že narcismus je mezi politickými i podnikovými vůdci oproti běžné populaci častější. V politice je přitom zvýšený zejména mezi populistickými a autokratickými směry.

Tato skutečnost může zvyšovat sklon politiků zapojovat se do šíření konspiračních teorií včetně těch se škodlivými společenskými důsledky, a to zejména v dobách, které zpochybňují jejich schopnosti vést a dosahovat výsledků.

Obdobné důsledky platí však i pro působení narcistů na sociálních sítích. Touha narcistů vyvolávat zájem je vede ke zvýšenému sklonu sdílet konspirační teorie, které vyvolávají pozornost, a to dokonce i v případě, kdy těmto teoriím sami nevěří, nebo dokonce vědí, že jde o „fake news“. Důvodem je snaha vyvolat zájem o svou osobu, po kterém touží.

Snaha narcisty přesvědčovat je v jejich přesvědčení utvrdí

Existuje něco, co by mohlo narcisty před jejich náchylností ke konspiračním tvrzením ochránit? A je možné je přesvědčit o tom, že teorie, kterým věří, jsou nesmyslné?

Odpovědi na obě otázky jsou složité. Vzdělání, jak jsme již uvedli, na narcisty, pokud jde o víru v konspirace, velký vliv nemá. A pokud ano, tak spíš obrácený, než bychom čekali. Totéž však platí i o snahách přesvědčit je na základě faktů a racionálních argumentů.

Narcisté jsou totiž vůči obvyklým strategiím, zaměřeným na změnu myšlení druhých, poměrně imunní, a snaha o změnu jejich přesvědčení bývá spíše kontraproduktivní. Jejich sklon ke zvýšené podezřívavosti je vede k tendenci chápat tuto snahu jako své ohrožení, či ohrožení jejich pojetí sebe sama. Způsob, kterým se proti tomuto ohrožení brání, spočívá v tom, že se ve své víře o to více utvrdí. Jediným způsobem, jak je přesvědčit, je tak spíše teoretický: spočívá v tom, že u nich vyvoláme dojem, že opuštění jejich víry je jejich vlastní nápad.

Určitý způsob, jak na narcisty propadlé spikleneckým představám zapůsobit, přesto existuje. Je založen na tom, že jim ukážeme, jak se konspirační teorie tvoří, jak fungují a jak získávají pozornost. Pokud je s těmito okolnostmi nenápadnou formou seznámíme, je šance na to, že pochopí, že v případě konspirativní teorií to nejsou oni, kdo s někým manipuluje, ale že naopak někdo jiný manipuluje s nimi.