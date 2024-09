Léčba nakupováním: proč a jak funguje „maloobchodní terapie“

Podle mezinárodních průzkumů více než šedesát procent nakupujících přiznává, že si občas koupí něco jen proto, aby se rozveselili nebo si zlepšili svou náladu. Nákupy tak používají jako nástroj své vlastní psychoterapie. Dalších téměř třicet procent nakupujících uvádí, že důvodem jejich nákupu je čas od času to, aby něco oslavili.

Psychologové účinnost této terapie uznávají, především tehdy, když je využívána jako prostředek omezení deprese nebo pocitů smutku. Pokud nepřeroste rozumnou mez, pak ji často i schvalují. Připouštějí, že závislost moderní společnosti na nakupování je spojena s tím, že značná část lidí vykonává rutinní a nepříliš zajímavá zaměstnání, a nakupování je jedním ze způsobů, jak to kompenzovat možností provádět něco zajímavějšího.

Přesto má však psychologie k nákupní terapii i určité výhrady. K těm hlavním patří, že by neměla být používána jako nástroj odstranění nudy a že my měla být užívána s plným vědomím možných důsledků. Nadměrné využívání této terapie může vést totiž nejen k zadlužení a chudobě, ale i vytvoření závislosti na nakupování, jejíž odstranění se někdy neobejde bez odborné pomoci.

Proč nákupní terapie působí?

Důvodů, proč nám maloobchodní terapie označovaná též jako „emocionální utrácení“, pomáhá cítit se šťastnější, je více, k těm hlavním patří však ty následující:

Pocit zvýšené kontroly nad svým životem

Pocity smutku, které nás občas provází, bývají často spojeny s dojmem či obavou, že nad některými aspekty svého života ztrácíme kontrolu, že to, co se v našem životě děje, nemůžeme zcela ovlivnit, nebo že věci kolem nás nejdou podle našich představ. Pokud nás tento pocit pronásleduje déle, může být velmi nepříjemný.

Nakupování je jednou z jednoduchých činností, která náš pocit kontroly nad naším životem a s ním i pocit osobní nezávislosti zvyšuje. Příčinou je, že akt nákupu je spojen s naším rozhodováním, a když není toto rozhodování příliš složité, je dokladem, že jsme to my, kdo má věci kolem nás i nadále pod kontrolou.

Působení hormonů štěstí

Nakupování uvolňuje v našem mozku endorfiny a především dopamin, tedy látky, které tlumí bolest, zmírňují smutek a vzbuzují příjemné pocity, mezi nimi i pocit úspěchu. Jde o látky, jež v mozku přirozeně vznikají, jestliže zvítězíme, nebo získáme určitou odměnu. Naše tělo tyto látky potřebuje, a mnohdy po nich touží. Jejich nedostatek vede k tomu, že se necítíme dobře nebo že naše nálada má sklon kolísat.

Když při nakupování dochází k získání příjemných věcí, interpretuje to mozek jako naši výhru, a reaguje podobně, jako bychom v něčem zvítězili: produkuje hormony štěstí. Tyto hormony vydrží v mozku i určitou dobu po nákupu, a na základě podmíněného reflexu, objeveného I.P. Pavlovem, se vytvářejí i před vlastním nákupem, na základě jeho očekávání.

Uvolňují se tak například i při prohlížení výloh nebo přidávání položek do košíku v internetových obchodech, tedy v situacích, kdy jsme ještě nic nekoupili (a možná ani nekoupíme).

Rozptýlení

Špatnou náladu nám nakupování pomáhá zmírnit i tím, že přináší rozptýlení. Svou roli sehrává možnost vidět množství barev, cítit různé vůně, prohlížet si nové předměty apod., a prožívat tak intenzívní smyslovou stimulaci. Ta odvádí naši pozornost od nepříjemných pocitů nebo toho, co nás trápí, a často nám přináší i úlevu od nudy.

Některým lidem přináší tak okamžitou úlevu od špatné nápady i to, že se jen toulají uličkami v supermarketu. Ověřily to i výzkumy, které ukázaly, že ke zvýšení spokojenosti většiny lidí pomáhá i fakt, že svůj košík naplnili, a poté ho opustili.

Sociální interakce

K omezení našeho smutku nebo špatné nálady může nakupování přispět i tím, že přináší možnost sociálních kontaktů. Zatímco některým lidem pomáhá ke zlepšení nálady určitý čas strávený o samotě, jiní své baterky dobíjejí ve společenském prostředí.

Schopnost čelit pokušení

Paradoxem nákupní terapie je, že podobný dopad na zlepšení naší nálady, jako má nákup určité věci, má často i vědomí, že jsme nákupnímu pokušení odolali. Může jít například o situaci, kdy obchod opouštíme s vědomím, že jsme utratili méně, než jsme očekávali. Maloobchodní terapie tak přispívá k příjemným pocitům bez ohledu na to, zda jsme nákupním svodům podlehli nebo ne.

Kdy a proč se nákupní terapie stává problémem?

Emocionální nakupování má své nesporné přínosy, může se však stát i problémem. Jde o situace, kdy se „léčebné“ nakupování mění v nakupování škodlivé.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

V méně závažných případech může vést k tomu, že kupujícího pronásledují výčitky svědomí nebo pocity viny. Ty však většinou lze poměrně snadno překonat. Zpravidla k tomu postačí, když si uvědomíme, že touto formou pečujeme o své duševní zdraví. Toto připomenutí funguje především tehdy, když patříme k lidem, kteří tráví více času péčí o druhé, než o sebe sama, a kteří možná někdy pozapomínají, že udělat občas něco pro sebe je stejně důležité jako dělat něco pro ostatní.

Vážnější situace nastává, pokud nákupy, ulehčující náš stres, ulehčují také naší peněžence. Jde o situaci, kdy v důsledku své nákupní terapie začínáme utrácet více, než si můžeme dlouhodobě dovolit. Přispět k tomu může i fakt, že k nákupu používáme kreditní karty nebo platby online. Výzkumy totiž ukázaly, že placení kartami a online aplikacemi vede k tendenci utrácet více, než když platíme hotově.

Ještě závažnější je, pokud maloobchodní terapie přerůstá v tzv. nutkavé nakupování. Jde o jednu z forem tzv. kompulzívního jednání, kdy lidé cítí téměř nezvládnutelnou potřebu opakovaně provádět určité činnosti.

Symptomy nutkavého nakupování

Nutkavé nakupování se projevuje ztrátou možnosti kontrolovat impulzy, které nás vedou k nakupování. Ve vyspělých ekonomikách se výrazně zvýšilo v důsledku možnosti nakupovat online.

Lidé trpící kompulzivní poruchou spojenou s nákupy se vyznačují tím, že nakupováním a utrácením peněz tráví značný čas, někdy i většinu doby, kterou nevěnují práci. V době, kdy přímo nenakupují, přitom často přemýšlejí o tom, kam a kdy na nákupy vyrazí, jaké zboží se nachází v nejrůznějších výprodejích nebo jaké další či nové obchody navštíví.

K typickým symptomům nutkavého nakupování, vedle problémů s penězi, patří nákup nepotřebných věcí, sklon nakupovat spíše sám než společně s ostatními nebo nakupovat i v průběhu pracovní doby.

K ještě vážnějším příznakům této poruchy patří sklon skrývat nákupy před ostatními, skladovat a hromadit nakoupené věci, aniž bychom je rozbalili, odmítat hovořit otevřeně o tom, jaké množství peněz jsme nákupy utratili apod. K dalším patří občasné „nákupní epizody“ spojené s přehnaným nutkáním nakupovat, po kterých následuje pocit zklamání ze sebe sama.

K důsledkům závislosti na nakupování patří i to, že příznivý vliv nakupování na naši náladu se trvale snižuje.

Jak používat maloobchodní terapii rozumně

Nákupní terapie může naši náladu zlepšit, a její působení bývá téměř okamžité. Když jdeme nakupovat a jsme smutní nebo ve stresu, pak zpravidla zjistíme, že se naše nálada po koupení několika věcí rychle zlepšila.

Pokud se však pro maloobchodní terapii čas od času rozhodneme, měli bychom mít na paměti několik důležitých okolností.

Patří k nim především to, že nadměrné utrácení může vést k dluhu, který velmi pravděpodobně naši špatnou náladu nebo dokonce stres dále zvýší. Rozptýlení, které nakupování přináší, je navíc jen dočasné, a příjemné pocity, udržující se i určitou dobu po nákupu, nevydrží věčně.

Chápat je třeba i to, že když přeroste časté nakupování do jeho nutkavé podoby, pak se jeho vliv na naši náladu vyčerpá. Pocit štěstí, provázející nákupy, se vytratí.

V rámci své maloobchodní terapie bychom tak měli postupovat s rozumem, své nákupy kontrolovat a v případě potřeby mírnit, předem si je promýšlet a držet se určitého rozpočtu. Neměli bychom kupovat věci, které nepotřebujeme, a nakupovat bychom neměli, když nám jde jen o to, zbavit se nudy. V případě, že máme pocit, že nad svými nákupy ztrácíme kontrolu, měli bychom na určitý čas přestat nakupovat vůbec.

Namísto nakupování je třeba hledat další a trvalejší způsoby, jak se cítit lépe. Patřit k nim mohou cvičení, dobrý spánek, zdravé stravování, trávení více času v přírodě, nalezení určitého kreativního projektu nebo to, že se pustíme do nové činnosti nebo se začneme učit něčemu novému, co nám umožní vyhnout se nudě. Stejně působí i zvyšování svého sebevědomí, a to tím, že myslíme na věci, ve kterých jsme dobří nebo na které jsme hrdí. A když se podaří něco mimořádného, poplácáme se po zádech.

K novým činnostem, zlepšujícím naši náladu, které můžeme vyzkoušet, patří i šetření. I ukládání peněz na účet se totiž může stát činností, na kterou se budeme těšit a která po čase povede k tomu, že náš mozek při ní začne produkovat dopamin.