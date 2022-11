KVÍZ: Vánoční nákupy jsou tady. Jste profíci v online shopování?

Čím dál častěji pro dárky místo do nákupních center vyrážíme na internet. Má to své výhody, ale i rizika. Víte například, co je to DCC? Co dělat, jestliže jste platbu za zboží odeslali na špatné číslo účtu? Nebo jak postupovat, pokud na zaplacenou zásilku marně čekáte? Otestujte si své znalosti.