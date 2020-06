Odložené platby za nákup na internetu získávají na popularitě

V posledních dvou měsících, kdy Česko zasáhla epidemie koronaviru, stoupl počet uživatelů internetu o desítky procent. A to i v kategorii seniorů.

„Jen v druhé polovině března hlásily e-shopy v Česku nárůsty online objednávek ve stovkách procent denně. Šlo hlavně o nákupy potravin do zásoby kvůli epidemii koronaviru a obavám z dostatečného zásobování země v době uzavření státních hranic. A nyní se dá očekávat, že mnoho lidí u tohoto způsobu nakupování zůstane,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Jeho slova potvrzují i výsledky květnového průzkumu agentury IPSOS. Počty lidí nakupujících online stouply o více než 40 procent. Dvě pětiny dotazovaných uvedly, že během nouzového stavu začaly i mnohem více užívat internetové či mobilní bankovnictví.

Banky na situaci reagují rozšiřování svých služeb

Online nákupům se velice rychle přizpůsobují i tuzemské bankovní domy. Mezi novinky na retailovém trhu aktuálně patří služba odložení platby za online nákup od Equa bank. V praxi jde o to, že si spotřebitel zboží či službu na internetu zakoupí, ale účet z e-shopu za něj vyrovná banka. Kupující má pak 30 dní na to, aby bance peníze zaplatil. Pokud se tak nestane, automaticky od banky načerpá na nezaplacenou částku spotřebitelský úvěr.

„Tato platební metoda odbourává dosud přežívající psychologické bariéry pro placení v e-shopech, kdy zákazníci buď nechtějí zadávat na internetu číslo karty, nebo nechtějí platit předem, před obdržením zboží. To vše odložená platba řeší,“ uvádí ředitel retailového bankovnictví Equa bank Ondřej Hák.

V praxi funguje služba odložení platby obdobně jako kterýkoliv jiný online nákup. Zákazník si vybere zboží nebo službu, vloží ji do košíku, vyplní objednávku a přejde k její úhradě. Tam musí jako platební metodu zvolit právě službu banky na odložení platby. Tu si rozklikne, vyplní základní údaje, banka si obratem prověří jeho bonitu. Pokud je vše v pořádku, účet za nákup uhradí. Odložením platby je možné zaplatit zboží až do 25 tisíc korun, a to i opakovaně.

„Předpokládáme, že se v budoucnu český trh začne blížit například německému, kde odložené platby tvoří 30 až 40 procent plateb v e-commerce. A postupně tato metoda nahradí i u nás dobírku,“ upřesňuje Ondřej Hák.

Na tuzemském trhu odložené platby dále například nabízí Mall Pay, což je společný systém internetového obchodu Mall a Československé obchodní banky. Dále pak Twisto Pay, které využívá více e-shopů. Za využití těchto systémů uživatel neplatí po určitou dobu žádný poplatek. U Twisto Pay je to 45 dnů, u Mall Pay je to 14 dní, u některých klientů pak 30 dní. Poplatek je účtován až po těchto termínech.

„Odložená platba při nákupu online není poskytnutí úvěru, není tam tedy žádné RPSN, nic takového. Jsou tam pouze poplatky ve chvíli, kdy klient nezaplatí to, co má, po uplynutí předem jasně dané lhůty,“ vysvětluje, jak systémy fungují, generální ředitel Mall Pay Adam Kolesa. Dodává, že odložená platba se v praxi u klientů osvědčuje nejenom kvůli pozdější platbě, ale i kvůli tomu, že jsou na ni navázány další služby. Ať už je to doprava nakoupeného zboží zdarma nebo nabídka pojištění zakoupených produktů.

Má to i své ALE

I přesto, že je služba odložení plateb poskytována zdarma po dobu určitého počtu dnů od objednání zboží, měl by si spotřebitel uvědomit, že jde v podstatě o dočasně bezúročnou půjčku. Pokud nebude částka v plné výši bance uhrazena v daném termínu, pak je automaticky načerpán spotřebitelský úvěr.

„Jde o finanční nástroj, ke kterému je potřeba přistupovat zodpovědně. Odložení plateb může dobře posloužit při nákupu zboží v e-shopu, u kterého zákazník nakupuje poprvé a není si jistý jeho fungováním. Na druhou stranu je třeba upozornit, že i taková služba se může prodražit,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Dodává, že v dnešní uspěchané a chaotické době je riziko opomenutí termínu platby vysoké a úroky u spotřebitelských úvěrů patří k těm vyšším, které začínají na čtyřech procentech. Přitom se může stát, že někteří z poskytovatelů úvěrů si budou účtovat třeba i poplatky za každý den prodlení splacení úvěru.