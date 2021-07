Majitel bytu mu zakázal zřídit si trvalé bydliště. Má na to právo?

Třicetiletý Ondra před pár týdny opustil pohodlný mama hotel. Důvod si asi dokážete představit, ano, je to přítelkyně, se kterou by rád sdílel společnou domácnost. Mladá dvojice si našla pěkný byt za slušnou cenu, majitel bytu si ale nepřál, aby si na této adrese zřídili trvalý pobyt. „My jsme s tímto ustanovením ve smlouvě souhlasili a vlastně nám ani nevadilo,“ říká Ondra.

Adresu totiž oba mladí lidé považují za přestupnou stanici, šetří a chtějí investovat do vlastního bydlení. Taky nechtěli obíhat všechny úřady nebo vyřizovat novou občanku. Narazili ale na první problém. „Protože v místě nemáme trvalé bydliště, nemáme nárok na parkovací kartu a na pražském sídlišti je docela svízel kam s ním,“ popisuje čtenář portálu iDNES.cz a ptá se: „Jaké má tato situace řešení?“

Pronajímatel bytu nemůže bránit nájemci v tom, aby si v místě nahlásil trvalé bydliště, je to tak?

Ustanovení o zákazu zřízení trvalého pobytu ve smlouvě je neplatné a nepřihlíží se k němu. Nájemci tak ke zřízení trvalého pobytu postačí samotná nájemní smlouva bez ohledu na to, že to její ustanovení zakazuje.

Co byste tedy doporučil našemu čtenáři?

Samozřejmě lze jen doporučit, aby se nájemce s majitelem bytu dohodl. Ale i když vlastník bytu bude trvat na tom, že Ondra, tedy nájemce, nesmí ohlásit trvalý pobyt v pronajatém bytě, pak to stejně udělat může.

Mezilidským vztahům to asi nepřispěje, tento krok ale nemůže být důvodem výpovědi z bytu ani jiné sankce od vlastníka, může to mít maximálně vliv například na další prodloužení nájemní smlouvy.

Asi je jen na mně, zda si v nájemním bytě zřídím trvalé bydliště? Výhodu to ale jistě má, když pro nic jiného, tak pro doručování pošty.

Ano, trvalý pobyt je evidenčním údajem. Je tedy jen na vás, zda ohlásíte trvalý pobyt v pronajatém bytě. Co se týče doručování, jistě by nemělo docházet k situacím, kdy adresát neví, že mu například byla příslušná zásilka či psaní doručováno na adresu, kde se nezdržuje. V takovém případě se vystavuje nebezpečí aplikace institutu fikce doručení, který s některými psaními, zejména od státních orgánů, právní řád spojuje. Fikce doručení v praxi znamená, že některé zásilky jsou považovány za doručené po uplynutí určité doby, kdy byla zásilka uložena na poště, ačkoliv si ji adresát nevyzvedl, tedy se s jejím obsahem neseznámil.

Jde například o situace, kdy řidič překročí povolenou rychlost a na základě kamerového systému proti němu bude zahájeno přestupkové řízení. Pokud by si nevyzvedl poštu, úřad může rozhodnout o tom, že řidič musí zaplatit pokutu, aniž by se o tom sám řidič dozvěděl. Takto mohou vznikat ony dluhy, o kterých dotyčný neví.

Jaké další problémy může způsobit, že v místě, kde bydlím, nemám zřízeno trvalé bydliště?

Velké problémy to samo o sobě nemusí způsobit, ale menší či větší překážky spokojenému životu mohou nastat. Na základě evidence trvalého pobytu město určuje kapacity školek, škol, kanalizace, svozu odpadů, městské hromadné dopravy a dalších veřejných služeb.

Problémy nastávají v případě, když chcete volit. Volit můžete v místě trvalého pobytu (s výjimkou voličských průkazů). Podle trvalého pobytu se určuje příspěvek na bydlení či jiné podpůrné dávky. Tedy například bez trvalého pobytu v místě, kde bydlíte, příspěvek na bydlení nezískáte.

Řada vlastníků bytů brání svým nájemcům ve zřízení trvalého pobytu proto, že se obávají případných návštěv exekutora.

Ustanovením o zákazu trvalého bydliště ale problém nevyřeší. Exekutor má právo vstoupit všude tam, kde se oprávněně domnívá, že má dlužník svůj majetek, adresa trvalého bydliště nehraje větší roli. A stejně tak mylná je představa, že když dlužníka nenajde pošta, nenajde ho ani exekutor.

David Němeček Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Je advokátem mezinárodní advokátní kanceláře Noerr v Praze.

Věnuje se především právu nemovitostí a právu ochrany osobních údajů.

I v případě návštěvy exekutora má vlastník bytu možnost se bránit.

Pokud má pronajímatel v bytě nějaký svůj majetek, měl by jeho vybavení kompletně sepsat a uvést v předávacím protokolu při předávání bytu nájemníkovi. Pro zabránění všem pochybnostem je vhodné přiložit i fotodokumentaci. V případě návštěvy exekutora tak prokáže, že majetek patří jemu, tedy pronajímateli.

Není to však jediný způsob, jak prokázat vlastnické právo k věci. V praxi si můžeme představit například fakturu či účtenku společně s výpisem z bankovního účtu.

Dojde-li již ovšem k označení majetku pronajímatele, je nutné se ve lhůtě 30 dnů na exekutora obrátit s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku a důkaz o vlastnickém právu doložit.

Popřípadě může majitele bytu potkat i nějaký jiný problém?

Můžeme zmínit například situaci, kdy se původní nájemce odstěhuje a neohlásí změnu trvalého pobytu. I to se ale dá řešit, v takovém případě je na vlastníkovi bytu, aby se na úřad obrátil sám.