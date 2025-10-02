Dvě různé strany a dva různé zájmy – tak by se dal charakterizovat vztah pronajímatel versus nájemce. Ten první, tedy pronajímatel chce logicky co nejvíce chránit svůj majetek. Nájemce zase chce, aby byl co nejméně omezovaný. Zapracovat takové protichůdné požadavky do nájemní smlouvy, která musí mít ze zákona písemnou formu, nemusí být úplně snadné. V něčem totiž nastavuje jasná pravidla legislativa, jinde bude více záležet na dohodě.
Mezi položky, které nesmí chybět, patří identifikace smluvních stran, tedy pronajímatele i nájemce (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození, číslo občanského průkazu). Stejně pečlivě je dobré popsat předmět nájmu, tedy byt (zejména adresa, podlaží, číslo bytu, počet místností).
Nájem na dobu určitou nebo neurčitou?
Pamatovat je dobré také na sjednání doby nájmu, i když to mezi povinné položky nepatří. Pokud totiž doba nájmu chybí, ze zákona se smlouva považuje za uzavřenou na dobu neurčitou. To je nevýhodné především pro pronajímatele, protože pak má jen velmi omezené možnosti, jak smluvní vztah vypovědět.
V praxi proto přichází ke slovu téměř vždy smlouva na dobu určitou, obvykle na jeden rok, s možností prodloužení. Kratší časový úsek, například jen na šest měsíců jako takovou zkušební dobu, je možné sjednat, ale není to ideální varianta. „Jako pronajímatel si tím můžete výrazně zužovat výběr potenciálně solventních nájemců, kteří chtějí mít vyšší míru jistoty ve formě delší doby nájmu hned od počátku,“ upozorňuje realitní makléř Michal Svoboda z Century 21.
Pokud je tedy nájemní smlouva uzavřená na jeden rok, dává pronajímateli jistotu, že v případě problémů s nájemci automaticky skončí. Pokud ale vše funguje, jak má, lze smlouvu prodloužit dodatkem na další rok. „Nájemníkovi můžete říct, že – pokud bude platit včas, a i vše ostatní bude v pořádku, nájem mu prodloužíte,“ říká Dominik Ženatý ze společnosti Doma realitní makléři. „Klidně mu i řekněte, že nový nájem plánujete zvednout o inflaci, případně další vaše představy o průběhu smluvního vztahu. Předvídatelnost vašeho jednání jako pronajímatele totiž zvyšuje u nájemníků důvěru.“
Kromě této varianty se nabízí ještě další – je možné si rovnou na začátku dojednat automatické prodlužování. Tím nájemce získá jistotu, že při bezproblémovém užívání bytu smlouva poběží dál, pokud ji zavčas jedna ze stran nevypoví.
Placení nájmu. Jak ho dohodnout ve smlouvě
Rovněž pravidla pro placení nájmu by ve smlouvě rozhodně neměla chybět. „Je třeba v ní přesně vymezit, za jaké časové období se nájemné platí, typicky měsíčně, jestli předem či pozadu, jak se řeší nájem části měsíce, typicky začátek či konec smluvního vztahu,“ popisuje Jakub Chvátal, vedoucí advokát pražské pobočky advokátní kanceláře Spring Walk.
Zdůrazňuje, že je rovněž třeba si dohodnout, kdo zajišťuje jaké služby, jak se hradí – je vhodné definovat každou službu zvlášť (elektřina, plyn, internet apod.), případně platby za služby, které nemůže z povahy věci hradit nájemce, zahrnout do výše nájemného. „Energie si na sebe obvykle převádí nájemce, aby měl přímou kontrolu nad svými výdaji, resp. případnými nedoplatky či přeplatky,“ doplňuje Svoboda.
Nezapomeňte také uvést přesné datum splatnosti a způsob platby, ideálně bankovním převodem.
Jak na zvyšování nájmu
Zásadní je také pamatovat na pravidla zvyšování nájmu. „To lze do smlouvy zakomponovat na základě doložky, která automaticky zvedá nájemné – typicky se vkládá inflační doložka, která závisí na výši inflace, ale lze ujednat i jiné,“ vysvětluje advokát Jakub Charvát.
Samozřejmě je možné nájemné zvýšit také dohodou. Nejčastěji se tak zvedá při uzavření nové smlouvy, resp. pokud se sjednává dodatek na další rok pronájmu. „I zde bude platit, že základem všeho je transparentní komunikace. Pokud najednou přijdete a zdvojnásobíte nájem, nájemník patrně odejde. Pokud mu ale řeknete již při uzavírání smlouvy, že s ním za rok uzavřete rádi smlouvu novou, pokud bude platit včas a o byt pečovat, a že může očekávat zvýšení zhruba o inflaci, pak máte velkou šanci, že to přijme a budete mít spokojeného nájemníka, co bude v bytě dlouho a rád,“ poukazuje na zkušenosti z praxe Ženatý.
Kauci ano. Ale pozor na její výši
Standardně se sjednává i tzv. jistota, známá spíše pod názvem kauce. Zákon říká, že může být stanovena až na trojnásobek nájemného. Nejčastěji se používá kauce ve výši jednoho nájmu, u vybavených bytů dvou, tří jen výjimečně. „Použít se může na úhradu dluhů na nájemném, nedoplatků na službách nebo na škod způsobených v bytě,“ říká Svoboda. Tomu poslednímu se dá zčásti předejít tím, že si nájemník sjedná pojistku.
Výše kauce má ještě jeden „vedlejší účinek“. Svým způsobem totiž prověří solventnost nájemníka. „Díky tomu, že před převzetím bytu musí složit větší sumu peněz, zjistíte, zda nájemník má nějaké rezervy nebo jede ‚na doraz‘,“ konstatuje Ženatý a doplňuje: „Obecně doporučuji preferovat nájemníky solventní, tedy ty, kteří si mohou dovolit složit i vyšší kauci. Z druhé strany, samozřejmě je to vždy odvislé od typu bytu a cílové skupiny na kterou svůj pronájem směřujete.“
S právy a povinnostmi je to komplikovanější
Nesložitější to bude s body smlouvy, které se týkají práv a povinností. Nájemce se chce totiž v bytě cítit jako doma, a to se vším všudy, i když není jeho majitelem. Ale majitel chce mít pochopitelně věci co nejvíce pod kontrolou, „udávat tón“ v tom, co se smí a nesmí. Zkrátka chce svůj majetek co nejvíce chránit. Kolizních situací tedy logicky může nastat poměrně dost.
Typickým příkladem je třeba přihlášení k trvalému pobytu. Majitel bytu se ho obává, nájemník ho chce, někdy i nutně potřebuje z různých důvodů mít. Zde však zákon mluví jasně. „Nájemníkovi nelze zakázat se do bytu trvale přihlásit,“ potvrzuje Charvát. Toto právo není možné ani jakkoliv smluvně omezit, takové ujednání by bylo neplatné.
„Trvalý pobyt ale nezakládá žádná práva k bytu, jde pouze o evidenční údaj,“ dodává realitní makléř Svoboda.
Nový člen domácnosti. Jaká platí pravidla?
Naopak, pokud jde o další spolubydlící nájemce, legislativou daná pravidla jsou jen velmi obecná. „Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To ale neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné,“ zdůrazňuje Charvát. Aby s nájemníkem bydleli například jeho potomci nebo třeba jeho životní partner/ka, tedy zakázat nelze.
V každém případě, jestliže si nájemce do bytu přivede nového člena domácnosti, musí to pronajímateli oznámit. A to především kvůli zálohám na služby, které se obvykle počítají podle počtu osob, které v bytě žijí. „Kdyby tak nájemce neučinil ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost,“ varuje advokát.
Určitým omezujícím faktorem v tomto směru může být jen hygienický regulativ. Občanský zákoník totiž říká, že v bytě může žít jen takový počet lidí, který je přiměřený jeho velikosti a nebrání tomu, aby všichni mohli v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.
Kouření (ne)zakázáno
Mnoho lidí stále holduje kouření. Jenže mnozí majitelé bytů si nepřejí, aby se v jejich bytě kouřilo. O zákon se ale v tomto případě opřít nelze, protože toto v něm upraveno není. Co to znamená pro pronajímatele? Může, nebo nemůže kouření v bytě ve smlouvě zakázat?
„V tomto případě neexistuje jednoznačná odpověď. Jsou zde totiž dva názory a vychází se hlavně z toho, zda se jedná o nepřiměřený požadavek či nikoliv – právě na toto se názory různí,“ upozorňuje advokát Chvátal a vysvětluje: „Obecně převažuje názor, že primárně nelze zakázat kouření v bytě, nicméně je třeba zohledňovat ostatní obyvatele domu a také zvýšenou zátěž pro byt jako takový – například ve smyslu snižování jeho hodnoty, potřeby následných oprav po skončení nájmu a podobně.“
Realitní makléři proto svým klientům obvykle doporučují sázet na něco jiného. „Jedna věc je, co zákon dovoluje a nedovoluje a druhá, zcela odlišná věc, je, jak si nastavíme pravidla hry,“ myslí si Ženatý. „Pokud někomu půjčuji auto, mohu mu přeci říct, ať v něm nekouří. Nebo když mu půjčím učebnici, aby mi v ní nic nepodtrhával. Stejně tak se můžeme domluvit i u pronájmu bytu.“
I v nájemních vztazích tedy Ženatý doporučuje akcentovat aspekt domluvy a svůj postoj hned vysvětluje: „Pokud jako pronajímatel jasně formuluji, jak chci, aby můj byt byl nebo nebyl užíván, tak dávám jasně nájemníkovi najevo svá očekávání. A on se může rozhodnout, zda to přijme anebo si vybere jiný byt. To by za mě měla být primární cesta. Zákon má sloužit jen jako pojistka, pokud vztahy nefungují.“
Zvířata ano, ale…
Naopak na chov zvířat legislativa pamatuje. Nájemce tak podle zákona v bytě může zvíře chovat, ovšem za podmínky, že tím nezpůsobuje pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům. V panelovém domě tak bude nejspíš v pořádku chov psa. Kdyby chtěl ale nájemce na balkoně chovat králíky či slepice, už by se dalo o přiměřenosti místním poměrům jistě diskutovat.
Úplný zákaz chovu zvířat by tedy byl neplatný. „Pronajímatel si však může smluvně ošetřit povinnost nájemce hradit škody nebo zvýšené náklady způsobené zvířetem, povinnost hlásit počet a druh zvířat či povinnost udržovat čistotu,“ dává tip realitní makléř Svoboda. Advokát Jakub Chvátal doplňuje, že je také možné sjednat vyšší nájemné.
Majitel má právo byt zkontrolovat
Aby mohl mít majitel klidný spánek, bude chtít možná jednou za čas byt vidět. A nájemce mu bude muset vyhovět. „Tato možnost totiž plyne přímo ze zákona,“ potvrzuje advokát. Samozřejmě ale nemůže udělat nájemci „přepadovku“, kdykoliv se mu zachce, svůj záměr mu musí sdělit předem v přiměřené době.
„Typicky se ve smlouvě domlouvá lhůta, ve které musí pronajímatel oznámit kontrolu tak, aby byla oběma stranami požadována za přiměřenou, například pět dní předem, případně maximální četnost prohlídek,“ uvedl Chvátal. Dodává, že před skončením nájmu je nájemce povinen umožnit prohlídky novým zájemcům v nezbytném rozsahu. „Existují ale i situace, kdy se předchozí oznámení nevyžaduje. A sice v případě, kdy je nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení,“ dodává advokát.