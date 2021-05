Právnička: Za jakých podmínek lze zvednout či snížit nájem v bytě

Pokud se pronajímatel rozhodne, že zvedne nájem, co by si měl nájemce v prvé řadě ohlídat?

Nájemce by měl v prvé řadě nahlédnout do smlouvy o nájmu bytu, kterou s pronajímatelem uzavřel, a zjistit, zda se smlouva ke změně výše nájemného vyjadřuje. Úprava zvyšování nájemného není sama o sobě nezbytnou náležitostí nájemní smlouvy. Smluvní strany tak mohou úpravu zcela vynechat nebo naopak určit konkrétní způsob, jakým bude nájemné zvyšováno. Vzhledem k smluvní volnosti stran je samozřejmě možné v nájemní smlouvě upravit také způsob snižování nájemného. Takové situace však nejsou v praxi příliš běžné.