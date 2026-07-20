Jak si zvykneme skoro na všechno: Psychologie pomalu vařené žáby

Před lety by většina lidí nevěřila, že bude dobrovolně nosit v kapse zařízení, které bude sledovat polohu, analyzovat hlas i nákupy a několikrát za hodinu přerušovat soustředění. A považovala by za absurdní, že budou kontrolovat displej více než stokrát denně.
Dnes tomu však říkáme chytrý telefon a běžný pracovní den. Oznámení, vibrace a notifikace se staly zvukovou kulisou života. Teprve když telefon na několik hodin vypnete, zjistíte, jak často po něm saháte úplně automaticky. Málokdo nad tím přemýšlí. Ne proto, že by se nic nezměnilo, ale protože se změnil náš normál.
Psychologové tento jev označují i jako syndrom posouvající se „základní linie“ (shifting baseline syndrome). Jde o jev překvapivě mocnější než si většina z nás připouští.
Mozek miluje normál. A když žádný není, vytvoří si ho sám
Lidský mozek není nastaven tak, aby neustále porovnával současnost s minulostí. Bylo by to energeticky náročné. Místo toho si vytváří svůj vlastní „referenční bod“ – jakousi vnitřní představu o tom, co je „normální“. A tuto představu si navíc průběžně upravuje podle toho, co zažíváme.
Jan Urban
Psychologové tento mechanismus znají už dlouho. Pojem zavedl v roce 1995 kanadský biolog Daniel Pauly a původně jím popisoval rybáře, kteří každou generaci považovali za „normální“ současný stav moří, přestože ryb neustále ubývalo. Každá nová generace si totiž zvykla na horší stav a už netušila, jak bohaté ekosystémy existovaly o několik desetiletí dříve.
Brzy se však ukázalo, že stejný mechanismus funguje i v psychologii, ekonomii, sociologii nebo politice. Psycholog Daniel Kahneman poznamenal, že lidé neposuzují svět absolutně, ale vždy ve vztahu k tomu, na co jsou právě zvyklí.
Experimentů, které tento princip potvrzují, existuje řada. Jeden z nejznámějších se týká vnímání hluku. Lidé žijící v blízkosti letišť po určité době přestávají hluk vědomě registrovat, přestože jsou mu objektivně vystaveni stále stejně. Jejich mozek jej zařadí mezi běžné kulisy života. Když však přijede návštěva, první věta často zní: „Jak tady můžete bydlet?“ Stejný princip však funguje téměř všude.
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Příběh o žábě, která vyskočí z horké vody, ale zůstane ve vodě zahřívané pomalu, není biologicky správný. Jako metafora lidské psychiky je však překvapivě přesný.
Představte si partnerský vztah. Na začátku je partner pozorný, ochotný naslouchat a respektovat vaše hranice. Po několika letech přijde první sarkastická poznámka. Pak druhá. Později přibydou výčitky, zesměšňování nebo manipulace. Každý krok je tak malý, že se zdá téměř zanedbatelný. Až jednou zjistíte, že žijete ve vztahu, který byste na jeho začátku okamžitě ukončili.
Podobně funguje pracovní prostředí. Nejprve občasný přesčas. Pak práce o víkendech. Později telefonáty večer, e-maily během dovolené a nakonec pocit, že být neustále k dispozici je vlastně profesionální standard. Mozek přestane protestovat. Ne proto, že by se situace zlepšila, ale protože se přizpůsobil. A když přijde nový zaměstnanec, nechápe, proč jsou všichni neustále unavení. Za půl roku už se nediví ani on.
Efekt postupné normalizace se objevuje i u šikany. V kolektivu se nejprve objeví nevinný vtípek. Pak pravidelné zesměšňování. Nakonec systematické ponižování. Okolí si mezitím zvykne natolik, že začne tvrdit, že „takový už kolektiv prostě je“.
Naše psychika totiž nemá ráda náhlé změny. Ale pomalé změny umí přeměnit v běžnou součást reality. Efekt postupné normalizace se tak často nenápadně usazuje i v našich domácnostech. Vezměte například nepořádek. První odložená krabice v garáži působí rušivě. Za rok už tvoří součást interiéru.
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Když si zvykne celá společnost
Někdy má tato adaptace pozitivní význam. Díky ní si člověk zvykne na protézu, život po úrazu nebo chronické onemocnění. Bez schopnosti přizpůsobit se by byla psychika mnohem zranitelnější. Jenže stejný mechanismus může způsobit, že si zvykneme na věci, které bychom nikdy přijmout neměli. A tento mechanismus nefunguje jen u jednotlivců.
Stačí se podívat kolem sebe. Představte si, že byste se po deseti letech vrátili do rodného města. Je dost možné, že byste si všimli věcí, které lidé kolem vás už dávno nevnímají. Hluk, nepořádek, napjatá atmosféra, agresivita, vedro nebo nekonečné množství reklam. Ne proto, že byste byli všímavější, ale proto, že ostatní si na to prostě zvykli.
Podobně funguje i veřejný slovník, který je dnes mnohem hrubší než před dvaceti lety. Sociální sítě zaplavují urážky, které by ještě nedávno byly nepřijatelné. Totéž se týká komercionalizace, při níž reklama proniká téměř do každého centimetru našeho života, či soukromí: kamery sledují veřejná prostranství, aplikace sbírají data a telefony vědí, kde jsme byli včera i před měsícem. Překvapuje nás to ještě? Většinou už ne.
Stejný princip se týká i klimatu. Když několik let po sobě zažíváme tropické noci, čtyřicetistupňová vedra nebo extrémní sucha, začínáme je považovat za běžnou součást léta. Ne proto, že by se situace nezhoršovala, ale protože se posunula naše představa o tom, co je normální.
Ekonomové znají podobný jev u inflace. Když ceny rostou pomalu, lidé si na ně zvykají mnohem snáz, než kdyby zdražení přišlo najednou. Firmy to dobře vědí. Proto často zdražují po malých částkách. Psychologicky to bolí méně. Naše psychika zkrátka průběžně přepisuje vlastní vidění normálnosti.
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Největším problémem efektu postupné normalizace není to, že existuje. Bez něj bychom se nedokázali přizpůsobit novému prostředí. Každá změna by nás vyčerpávala. Nebezpečný je až ve chvíli, kdy přestaneme porovnávat současnost s minulostí.
Psychologové proto doporučují občas si položit jednoduchou, byť možná nepříjemnou otázku: Připadalo by mi tohle normální před pěti nebo deseti lety? Nebo na co všechno jsme si už zvykli, aniž jsme si vůbec všimli, že jsme si zvykli?
Otázku si lze položit ve vztahu, v zaměstnání, při sledování veřejné debaty nebo při pohledu na vlastní život. Podobně pomáhá občas změnit svou perspektivu. Tedy promluvit si s někým zvenčí, přečíst si staré deníky, podívat se na fotografie města před dvaceti lety. Nebo si vzpomenout, co nás tehdy rozčilovalo a co dnes už ani nevnímáme. Často totiž svět nezměnil nás. Jen jsme si na něj zvykli.
A právě v tom spočívá síla tohoto nenápadného psychologického mechanismu. Nepřesvědčuje nás argumenty. Nepoužívá manipulaci ani nátlak. Jen každý den nepatrně posune hranici toho, co považujeme za normální. Nakonec se možná ukáže, že největší změny v životě nepřicházejí s fanfárami ani titulky v novinách. Přicházejí po milimetrech. A my jim přitom ochotně přizpůsobujeme náš metr. Lidský mozek je totiž zvláštní zařízení, dokáže si zvyknout téměř na všechno. Jen občas zapomene, že zvyknout si ještě neznamená, že je to správně.
Podobně psychologové doporučují i jednoduché cvičení. Občas si zkuste představit, že jste se právě vrátili z desetiletého pobytu v zahraničí. Co by vás ve vašem životě překvapilo? Co byste považovali za zvláštní? Co by vám připadalo nepřijatelné? Stejnou otázku si lze přitom položit i jinak: kdybyste svému dvacetiletému já popsali svůj dnešní pracovní režim, partnerský vztah nebo způsob trávení času, považovalo by ho za normální? Pokud je odpověď záporná, možná se neposunul jen svět. Možná se posunula i vaše „základní linie“.
Stejně tak mohou pomoci i krátké záznamy. Ne kvůli nostalgii, ale proto, že lidská paměť sama podléhá postupné normalizaci. Když si po několika letech přečtete vlastní zápisky, často zjistíte, co jste zapomněli. Náš mozek totiž není archiv. Je spíše velmi kreativní editor minulosti.
Závěrem
Lidé často věří, že největším nepřítelem je radikální změna. Psychologie ale naznačuje něco jiného. Mnohem větším soupeřem bývá změna, která je téměř neviditelná. Tak pomalá, že si jí nevšimneme. Tak nenápadná, že ji jednoho dne začneme nazývat normálem.
Možná proto vznikají největší životní i společenské problémy po milimetrech, nikoli po metrech. A možná je právě proto efekt postupné normalizace jedním z nejpodceňovanějších psychologických mechanismů současnosti. Nepůsobí dramaticky, nedostává se na titulní stránky novin a málokdo ho zná. Přesto ovlivňuje naše vztahy, práci, peníze, politiku i pohled na svět téměř každý den a jeho význam v době rychlých změn neustále roste.
Úplně na závěr tak jedna nepříjemná možnost. Co když si jednou zvykneme i na to, že si zvykáme? To by možná byl finální projev tohoto jevu.