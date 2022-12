Zrušili můj mobilní tarif. Mají právo mě převést na jiný a dražší?

Svůj tarif k mobilnímu telefonu můžete měnit zpravidla jednou za zúčtovací období. To když narazíte na něco, co by lépe vyhovovalo vašim potřebám. Co když vám ale tarif mění mobilní operátor a nabídka pro vás není výhodná? Jste povinni změnu přijmout? Jaká jsou práva spotřebitelů, přiblížíme na konkrétním případu čtenáře iDNES.cz.