Kdy může být roaming zpoplatněn a jak se liší od mezinárodního volání

Pokud jste na dovolené v jiné zemi Evropské unie, neplatíte nic navíc nad rámec sazeb, které vám operátor běžně účtuje. Vaše hovory do mobilních i pevných sítí, textové zprávy i datové služby jsou účtovány podle vnitrostátních sazeb, tedy jako byste volali, textovali a stahovali data doma. Totéž platí pro příchozí hovory a textové zprávy.

Systém roamingu, tzv. Roam Like At Home (RLAH), je prodloužen nařízením Evropského parlamentu a Rady do 30. června 2032. Zásadní je mít jasno v pojmech.

Mezinárodní roaming je obecně jakékoliv využívání mobilních služeb v zahraničí.

Regulovaný roaming s principem RLAH využijete, když navštívíte některou zemi EU a voláte z ní na jiné číslo členské země (lhostejno, zda té, ve které se nacházíte, či jiné), nebo volání takto přijímáte. Například jste na dovolené v zemi EU a voláte domů, na místní číslo nebo na číslo jiné členské země. Princip platí také na Islandu, v Lichtenštejnsku či Norsku.

Neregulovaný roaming je využívání mobilních služeb mimo EU. Zde se raději předem seznamte s podmínkami svého operátora. Dejte si pozor především na výši cen za datový roaming, která může značně převyšovat ceny, než na jaké jste zvyklí doma.

Mezinárodní volání je volání, které využijete ve své domácí síti, když zavoláte na jakékoliv zahraniční číslo. I mezinárodní volání je v rámci EU regulováno, ale na jiném principu, a sice principu maximální ceny. Pro české zákazníky volající do zemí EU, Norska, Lichtenštejnska a na Island to je nanejvýš 5,483 Kč vč. DPH za minutu volání a 1,731 Kč pro SMS.

Pozor na výjimky

I v principu regulovaného roamingu však existují výjimky. „Jednou ze situací, kdy nelze čerpat jednotky (konkrétně data) stejně jako v domovské zemi, ale jen do výše tzv. EU datového limitu, jsou otevřené datové balíčky, kam se automaticky řadí tarify s neomezenými daty, ale mohou se mezi ně zařadit i další tarify s daty, pokud je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, to znamená menší než 42,93 Kč bez DPH za GB,“ upozorňuje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu.

A pozor, princip RLAH se nesmí nadužívat a zneužívat. „Operátor má právo zasáhnout a doúčtovat poplatky například tehdy, kdyby za určité období zákazník trávil více času než v Česku a služby by byly využívány více v zahraničí než v domovském státě,“ vysvětluje Tereza Meravá.

Proto pro dlouhodobé studijní nebo pracovní pobyty či pro dovolenou trvající výrazně delší dobu, než je standard, je vhodné pořídit si místní SIM kartu.

Pokud jste ovšem byli nuceni v zahraničí zůstat delší dobu, než jste původně zamýšleli, z důvodu, který jste nemohli ovlivnit, kupříkladu kvůli pandemii či dočasnému uzavření hranic, měl by operátor v takové situaci vyjít vstříc a na odůvodněnou žádost prodloužit dobu, po kterou lze využívat služeb bez limitu.

Jak to řeší operátoři

Podle oslovených mobilních operátorů ke zneužívání často nedochází, využívání roamingu ale sledují. V rámci politiky přiměřeného využívání mohou monitorovat a kontrolovat váš roaming za poslední čtyři měsíce.

„Příplatek se týká zákazníků, kteří byli za uplynulé čtyři měsíce více než 50 procent dní přítomni mimo Českou republiku a zároveň za stejné období spotřebovali více než 50 procent dané služby (hovory, SMS, data) v Evropské unii. Obě tyto podmínky musí být splněny najednou,“ uvádí Zuzana Netolická z T-Mobile Czech Republic

„U Vodafonu jde o velmi výjimečné situace, v takových případech nejdříve zákazníka kontaktujeme, bez jeho informování bychom žádné příplatky neúčtovali,“ říká Ondřej Luštinec.

Podle Veroniky Kučíkové z O2 si při dlouhodobém pobytu v zahraničí zákazníci většinou pořizují místní SIM kartu, aby byli dosažitelní na lokálním telefonním čísle, a české číslo využívají zpravidla jen pro příchozí hovory z Česka.

„V praxi spíše zaznamenáváme zneužívání našich SIM karet v různých GSM bránách, což zpravidla vede k ukončení poskytování služby, neboť jde o porušení smluvních podmínek zákazníkem bez ohledu na roaming,“ uzavírá Kučíková.