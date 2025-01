Mateřská či ošetřovné. Co se mění v dávkách nemocenského pojištění od ledna

Dávky nemocenského pojištění Mateřská (Peněžitá pomoc v mateřství, PPM)

KOMU JE DÁVKA URČENA: Matkám v souvislosti s porodem a péčí o novorozeně, popřípadě otcům.

PODMÍNKY NÁROKU: Žadatel o PPM musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Zároveň musí být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku. Ošetřovné

KOMU JE DÁVKA URČENA: Pojištěnci, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. V případě dětí do 10 let se dávka poskytuje i v situacích, kdy je školské nebo dětské zařízení uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.

PODMÍNKY NÁROKU: Pojištěnec je takzvaně nemocensky pojištěn (účasten nemocenského pojištění). Ošetřovaná osoba žije s pojištěncem v domácnosti. To neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v přímé linii a sourozence pojištěnce nebo ošetřování manžela (manželky), registrovaného partnera (registrované partnerky), rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky). Dlouhodobé ošetřovné

KOMU JE DÁVKA URČENA: Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Okruh osob, kterým může za splnění podmínek vzniknout nárok na dávku, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.), ale i druh nebo družka anebo osoba žijící s ošetřovaným v domácnosti.

PODMÍNKY NÁROKU: Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na dávku a zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U OSVČ je nutná dobrovolná účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

KOMU JE DÁVKA URČENA: Ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo k poklesu jejich příjmu.

PODMÍNKY NÁROKU: Účast zaměstnankyně na nemocenském pojištění v době nástupu na dávku. Otcovská

KOMU JE DÁVKA URČENA: Otci dítěte v souvislosti s péčí o novorozené dítě, dávka je poskytována po dobu 14 dnů.

PODMÍNKY NÁROKU: Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na dávku. U OSVČ musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.