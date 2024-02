Žijte plnější a spokojenější život. Maslow pro vás může být inspirací

Vytvoření žebříčku hodnot není pouhým teoretickým cvičením. Je to praktický nástroj, který může každodenně směrovat naše kroky. Nejdůležitější přitom není jen poznat své skutečné hodnoty, ale začít je opravdu žít.

Sestavte si žebříček hodnot a znovu se spojte s tím, co je pro vás důležité. Umožní vám to žít plnější život. Vytvoření žebříčku hodnot je tak nejen cestou k hlubšímu sebepoznání, ale představuje také aktivní přístup k životu, jenž odráží to, co pro nás má skutečný význam.

Uvědomte si své skutečné potřeby

Hodnoty, které vyznáváme, vycházejí z našich potřeb, jež dobře znázorňuje známá Maslowova pyramida.

Naše potřeby se skládají z různých vrstev. Začínají na uspokojení základních biologických a fyziologických potřeb jako je hlad, žízeň, spánek a sex, které tvoří základ naší existence. Když postupujeme výše, hledáme v našich životech jistotu a bezpečí, toužíme po stabilním domově, práci a finančním zabezpečení.

Sociální vazby jsou dalším krokem v cestě za spokojeností, toužíme být součástí komunity, cítit přijetí, lásku a přátelství. Následuje potřeba úcty a uznání, usilujeme o to být úspěšní, kompetentní a získat respekt našeho okolí. Poznávací potřeby nás vedou k neustálému hledání vědomostí, porozumění světu kolem nás a osobnímu rozvoji.

Maslowova pyramida

Estetické potřeby odkrývají naši touhu po kráse, řádu a harmonii ve světě, který občas působí chaoticky. Seberealizace je vrcholným cílem mnohých, kde hledáme naplnění prostřednictvím našich schopností, sebepřijetí a vnitřní etiky. Nakonec, sebetranscendence nás přenáší za hranice samotného já, k hlubokým duchovním zážitkům, momentům inspirace a uvolnění tvořivé energie, která rozšiřuje vnímání sebe samých a světa kolem nás.

Uspokojování potřeb seberealizace a sebetranscendence úzce souvisí s pocitem smysluplného života, vnitřního štěstí a naplnění.

Pravidlo uspokojování potřeb od nižších k vyšším však neplatí vždy. Pokud se například někdo nachází v krajní životní situaci (nouze, nedostatek, strádání, rozchod s partnerem apod.) a jeho možnosti pro uspokojování nižších potřeb jsou omezeny, uspokojování vyšších potřeb (estetických a duchovních) mu může být velkou oporou.

Než si vytvoříte svůj žebříček hodnot, zamyslete se, jakým způsobem uspokojujete své potřeby a které z nich jsou pro vás, právě v tomto období vašeho života, nejvýznamnější.

Jak si sestavit žebříček hodnot? Napište si seznam 20 různých hodnot. Například zdraví, přátelství, jídlo, úspěch, svoboda. Pište vše, co má pro vás význam. Udělejte první redukci. Poloviny z nich se musíte vzdát, takže 10 jich vyškrtněte. Udělejte druhou redukci. Vyřaďte dalších 5, takže vám zůstane pouze 5 hodnot. Pokud se v životě soustředíme na mnoho důležitých věcí, tak nám často to nejdůležitější uniká. Prioritizujte své hodnoty. Nyní, když máte zúžený seznam, seřaďte hodnoty podle toho, jak jsou pro vás důležité. Žijte podle svých hodnot.

Bod 5 je nejdůležitější. Posloužím vlastním příkladem. Měla jsem v plánu jít odpoledne s kolegyní na procházku kolem řeky a probrat vše potřebné. Moc jsem se těšila. V poledne mi dcera poslala zprávu, že zapomněla napsat seminární práci a jestli bych jí s tím nepomohla. Ve svém žebříčku hodnot mám nejbližší rodinu postavenou výš než své přátele, takže jsem schůzku přesunula, omluvila se a šla domů pomáhat se seminárkou.

Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka.

Autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

A teď ten hlavní moment. Nebyla jsem naštvaná a nenechala jsem to dceři sežrat. Vnímala jsem to jako svoji vědomou a svobodnou volbu, v souladu s mými hodnotami. Necítila jsem se jako oběť, která vědomě nebo nevědomě požaduje protislužbu nebo vděčnost.

Hodnoty nejsou jen slova na papíře. Jsou to principy, které vám mohou pomoci žít smysluplný, spokojený život, zlepšovat vaše vztahy a pomáhat při rozhodování.

Žebříček hodnot je jako maják ve tmě, vede nás přes bouřlivé moře života. Slouží jako pevný bod, který osvětluje cestu a pomáhá nám držet směr v souladu s našimi nejhlubšími přesvědčeními, i když se kolem nás vše mění. Pokud se cítíte ztraceni nebo nespokojeni, možná je čas se vrátit k vašemu žebříčku hodnot a připomenout si, co je pro vás opravdu důležité.

Sestavení žebříčku hodnot není jednorázový úkol, ale spíše proces trvalého růstu a sebereflexe. Jak se vyvíjíme, naše hodnoty a potřeby se mění a stejně tak i náš žebříček hodnot. Pravidelná reflexe a aktualizace tohoto žebříčku nám umožňuje zůstat tím, kým jsme a jasně vnímat, co pro nás má v životě skutečně význam.