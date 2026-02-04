Kdo však smlouvu nemá a slepě si myslí, že se jejich protějšek chová finančně zodpovědně, může sám spadnout do dluhů. Často jde o vysoké částky, následný rozvod, ale i bezradnost, co dál, z čeho nezaviněný dluh splácet a jak získat peníze zpět.
„I takové situace pomáhají naše členské občanské poradny řešit. Je to poměrně častý problém, se kterým se setkáváme,“ potvrzuje Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.
Zatkoukat, zatloukat… není řešení
Velkou zkušenost s těmito případy mají například ostravské občanské poradny Diakonie a Společně-Jekhetane. Situace, kdy jeden z manželů naseká dluhy i u několika věřitelů, aniž by o nich doma cokoli řekl, zde podle Hynka Kalvody zaznamenávají opakovaně. Řeší i případy, o kterých se jeden z páru dozví o dluzích druhého až po sňatku. „I když podle § 732 Občanského zákoníku má právo manžel či manželka se ohradit proti dluhům, o kterých nevěděli, v praxi je velmi složité toto právo realizovat,“ poznamenává Kalvoda.
Pokud se dlužník doma nakonec svěří, že mu přerostly dluhy přes hlavu a bojí se, že domů přijde exekutor, bývá často na schůdné řešení pozdě. Zadlužené manželství pak končí často i rozvodem a hořkým údělem uhradit část dluhů, které zavinil bývalý manžel či manželka. I když je podle Hynka Kalvody samozřejmě možné podat žalobu pro bezdůvodné obohacení, tato cesta je hodně traumatizující, zdlouhavá a navíc s nejistým výsledkem, protože platný rozsudek ještě neznamená, že dojde k nápravě a ten, kdo dluhy nasekal, je nakonec přece jen uhradí.
Zájem o předmanželské a manželské smlouvy roste
Takovým hořkým zkušenostem se však dá předejít. Umožňuje to předmanželská a manželská smlouva. A zdá se, že si tuto právní jistotu začínají partnerské páry stále více uvědomovat. V letech 2014 až 2025 bylo v Česku sepsáno více už než 110 tisíc těchto smluvních ujednání.
|Rok
|Počet uzavřených manželských smluv
|2014
|7 612
|2015
|8 814
|2016
|9 795
|2017
|10 188
|2018
|10 631
|2019
|10 891
|2020
|10 581
|2021
|10 754
|2022
|9 712
|2023
|9 809
|2024
|10 764
|2025
|11 798
|Celkem
|110 768
|Zdroj: Notářská komora ČR
Zatím nejvíce smluv upravujících manželský majetkový režim uzavřeli Češi u notářů v uplynulém roce. Bylo jich celkem 11 798, což je absolutně nejvyšší počet za celé období, po které česká legislativa tuto možnost nabízí. Smlouvu si tak nechává sepsat zhruba každý pátý pár.
„Zájem o smluvní ošetření budoucích rodinných financí, tedy zejména o jejich ochranu před dluhy partnera, prošel logickým vývojem. Ještě před zhruba deseti lety se lidé takový krok partnerovi třeba i obávali navrhnout, nicméně v současné době, kdy už do manželství vstupují i lidé takzvané generace Z, je smluvní nastavení financí pro soužití běžné. Mladí lidé na budoucí nastavení a ochranu svých financí nahlížejí jinak než předešlé generace a vnímají ji jako součást vstupu do manželského svazku. Proto očekáváme, že i v následujících letech zájem o tuto právní úpravu poroste,“ komentuje vývoj Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.
„Rostoucí zájem svědčí o tom, že lidé začínají být bedliví při vstupu do manželství. A dávají si při uzavírání manželství pozor i na majetkové záležitosti vzájemného soužití,“ poznamenává Hynek Kalvoda.
|
Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce
Praxe ukazuje, že smlouva často chrání před dluhy, které vzniknou i zcela zbytečně. Třeba pro neuhrazenou pokutu za jízdu na černo. Mávnout nad takovým závazkem rukou a nereagovat na výzvy může skončit zabavení majetku i nedlužícímu z manželů. „Smlouva upravující majetkový režim manželů jasně stanovuje, komu z manželů náleží jaký majetek a závazky. Je tedy nadřazena režimu SJM (společného jmění manželů), který by jinak uzavřením sňatku ze zákona vznikl,“ poznamenává notář Radim Neubauer.
Smlouvu upravující společné jmění manželů (SJM), tedy manželskou či předmanželskou smlouvu, však lez podle Neubauer sepsat pouze ve formě veřejné listiny, tedy jen na základě notářského zápisu. Stáhnout si z internetu nějaký vzor smlouvy tak není řešením.
|
Poradna: Z dědictví zaplatila velkou daň. Dá se tomu vyhnout?
Kolik stojí sepsání listiny a zápis do veřejného seznamu
Cenu za sepis manželské či předmanželské smlouvy stanovuje notářský tarif a záleží na jejím rozsahu. „Obvyklá cena za takovou smlouvu začíná na pěti tisících korunách,“ dodává notář. Smlouvu sepsanou u notáře je pak možné nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Základní cena zápisu manželské smlouvy do veřejného seznamu listin je za 500 korun + DPH. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit.
„Například i exekutor je povinen zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě se musí podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který patří výlučně druhému z manželů. Neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, nicméně s faktem, že smlouva existuje, musí manželé třetí strany sami seznámit,“ vysvětluje Neubauer.
|
KOMENTÁŘ: Daňová politika státu hází rodinám s dětmi klacky pod nohy
Co je manželská (předmanželská) smlouva
Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim. Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovou smlouvu lze však podepsat pouze u notáře. V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže.
A co radí odborníci občanských poraden lidem v situacích, kdy manželská smlouva uzavřená není a nastanou finanční problémy jednoho z nich? „Aby se snažili druhého z manželů přivést k odpovědnosti a aby řešil své těžkosti, co nejrychleji to jde a snažil se dluhy splácet tak, jak má. Dále, aby informoval dlužný manžel či manželka neprodleně svůj protějšek o jakýchkoli problémech se splácením svých dluhů,“ doporučuje Kalvoda.
Zatloukat dluhy se zkrátka nevyplácí. Dostat se do nich však mohou často i ti, kteří si mysleli, že se jim to nikdy stát nemůže.