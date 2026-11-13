Zakladatel Healthy Longevity Clinic Petr Šrámek vysvětluje, proč podle něj už nestačí univerzální rady o žádoucím životním stylu, jaké možnosti medicína nabízí a jak se bude péče o dlouhověkost vyvíjet.
Longevity neboli dlouhověkost: Co si pod tím máme představit?
Samotný překlad longevity jako dlouhověkosti je trochu omezující. Ve skutečnosti jde o snahu žít nejen déle, ale především kvalitněji, a to nejlépe hned. Běžný zdravotnický systém často vnímá zdraví jako nepřítomnost nemoci. Jenže lidé chtějí víc. Chtějí se dobře cítit, kvalitně spát, mít dostatek energie, dobré vztahy a žít život bez zbytečných omezení. Právě o to v longevity jde.
Jak jste se k tomuto oboru dostal vy osobně?
Oblasti regenerativní medicíny se věnuji zhruba deset let. Přivedly mě k ní nové technologie a vědecké objevy. Díky spolupráci s americkými vědci a prvními firmami v tomto odvětví jsem poznal, že obor má obrovský potenciál pro zlepšení našeho zdraví.
Co můžeme pro svou zdravější dlouhověkost dnes udělat?
Prvním krokem by mělo být důkladnější poznání vlastního zdraví. Lidé často poslouchají rady přátel nebo doporučení z internetu a snaží se rozhodnout, který přístup je nejlepší. Jenže to, co funguje jednomu člověku, nemusí fungovat druhému.
Samozřejmě existují základní pravidla zdravého životního stylu, která platí pro všechny. Nekouřit, omezovat alkohol, kvalitně jíst nebo se pravidelně hýbat. Pokud ale chceme jít dál, skutečně zlepšovat své zdraví a případně zpomalovat některé procesy stárnutí, musí být přístup individuální.
Můžeme ale dosáhnout skutečného výsledku? Do jaké míry naši dlouhověkost ovlivňuje genetika a prostředí, ve kterém žijeme? Ne každý má možnost žít v takzvaných Blue Zones, tedy oblastech proslulých vysokým počtem dlouhověkých obyvatel.
DNA představuje jakousi základní knihu, ze které naše tělo čerpá. To, jak se jednotlivé genetické předpoklady skutečně projeví, ale ovlivňuje řada dalších faktorů. Vliv má i prostředí, strava, životní styl, ale také naše mentální nastavení nebo schopnost těšit se ze života. Právě proto je hledání optimální cesty ke zdraví tak individuální.
Jak u nás funguje regulace a legislativa v tomto oboru? Efekt řady postupů asi nelze zatím vyhodnotit, protože jsou nové nebo experimentální.
Česká regulace je do značné míry závislá na evropské legislativě, která se od americké ve své podstatě zásadně neliší. Některé procesy jsou rychlejší v Evropě, jiné ve Spojených státech.
Petr Šrámek
Hlavním problémem je podle mě skutečnost, že vědecký a technologický pokrok se neustále zrychluje, zatímco regulační procesy za ním zaostávají. Americký přístup je v současnosti v některých ohledech progresivnější, protože vzniká řada iniciativ, které se snaží administrativní zpoždění omezovat. To vím z vlastní zkušenosti, neboť naše klinika tam nyní má pobočku, takže mohu porovnávat.
Na druhou stranu klinické studie nelze jednoduše obejít. Pokud potřebujeme ověřit účinnost nové léčby na lidský organismus, může to trvat několik let. Klinika má tak navíc významnou výzkumnou roli. Díky využívání pokročilých metod získáváme zkušenosti a shromažďujeme data, která mohou v budoucnu zpřístupňovat některé postupy širší veřejnosti. I to bude mít vliv na budoucí regulaci odvětví.
Jak vlastně vypadá první návštěva klienta na klinice?
Začínáme velmi komplexní diagnostikou. Provádíme laboratorní vyšetření krve, genetické testy, vyšetření moči nebo slin. Z jednoho odběru krve dokážeme připravit vzorky pro řadu specializovaných laboratoří po celém světě.
Následuje fyzické vyšetření. Sledujeme například složení těla, hustotu kostí pomocí přístroje DEXA, kardiovaskulární a plicní výkonnost nebo sílu stisku ruky, která představuje jeden z ukazatelů fyzické kondice a stárnutí.
Součástí je také vyšetření fyzioterapeutem, podrobný zdravotní dotazník a osobní konzultace. Díky tomu získáme komplexní obraz o zdravotním stavu člověka a můžeme vytvořit individuální plán.
Dokážete díky těmto vyšetřením odhalit zdravotní rizika, o kterých člověk dosud nevěděl?
Ano, poměrně často. Nemusí jít nutně o závažná onemocnění. Můžeme například zjistit nedostatky určitých živin, vitaminů nebo minerálů, odlišnosti v jejich metabolismu či další faktory, které mohou ovlivňovat zdraví.
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Můžete vedle diagnostických postupů popsat některé nové terapeutické longevity metody?
Jedna z nejnovějších je klotho terapie. Klotho je protein, který se přirozeně nachází v lidském organismu a podílí se na řadě jeho funkcí. S přibývajícím věkem jeho množství klesá. Smyslem vyvíjené terapie je zvýšit jeho dostupnost v organismu a podpořit některé regenerační procesy. Metoda je zatím ve fázi klinického výzkumu. Podle mého odhadu by mohla být běžněji dostupnou během dvou až tří let.
Sám jsem klotho terapii okusil. Subjektivně jsem zaznamenal především více energie, kvalitnější spánek, lepší soustředění a fyzickou výkonnost, a to po dobu několika týdnů. Při výzkumu pracujeme ale i s biologickými ukazateli k objektivnímu hodnocení změn.
Výměna krevní plazmy je proces, při kterém se oddělí a odstraní tekutá složka krve, tedy plazma, a nahradí se speciálním roztokem obsahujícím albumin. Krevní buňky přitom zůstávají zachovány. Metoda je známá z medicíny, kde se využívá při léčbě některých onemocnění. My se zabýváme také jejím možným využitím v oblasti longevity.
Zkoumáme, jak může albumin ovlivnit množství určitých látek cirkulujících v krvi, například některých protilátek nebo látek spojených se zátěží organismu. Na základě našich pozorování se u řady klientů po proceduře zlepšují zdravotní ukazatele i subjektivní obtíže.
Vylepšení funkce mitochondrií je dalším postupem, který se soustředí na práci těla s energií. Mitochondrie jsou součásti buněk, které zajišťují její tvorbu. S věkem se funkce mitochondrií může zhoršovat. Ovlivňují ji také další faktory, například některé toxické látky nebo metabolické změny. Po podrobném vyšetření funkce a efektivity a stavu membrán nastupuje individuální doporučení k úpravě životního stylu, případně doplnění některých látek, například koenzymu Q10.
Jak pracuje longevity s mentálním zdravím a stresem?
Duševní zdraví a stres úzce souvisejí s dlouhověkostí. Intervence proto usilují nejen o zlepšení fyzického zdraví, ale i psychické pohody a kognitivních funkcí. Jejich zlepšení a redukce stresu může mít zároveň pozitivní vliv na biologické ukazatele zdraví. Některé doplňky stravy mohou podporovat fyzickou i psychickou kondici současně.
Klíčem k dlouhověkosti je komplexní přístup. Nestačí se zaměřit pouze na tělo nebo jen na mysl. Je důležité pečovat o obojí současně a postupnými, dlouhodobě udržitelnými změnami podporovat celkovou kvalitu života.
Pojďme k finanční stránce longevity. Pro představu, kolik může stát komplexní péče?
Cena je velmi individuální a závisí na rozsahu vyšetření i následného programu. Komplexnější diagnostika a následná ucelená péče může stát mezi 100 až 500 tisíci korunami.
Nejvyšší náklady vznikají většinou na začátku, kdy potřebujeme zdravotní stav důkladně zmapovat a nastavit odpovídající program. Následná péče už bývá výrazně levnější.
Na trhu je ale dostupné i jednodušší jednorázové testování k poznání vlastního zdraví s konkrétními doporučeními pro jeho zlepšení, což stojí výrazně méně.
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Hradí některá z těchto vyšetření zdravotní pojišťovny?
Specializované longevity programy v současnosti zdravotní pojišťovny standardně nehradí. Český zdravotní systém je primárně nastavený na léčbu nemocí, nikoliv na komplexní optimalizaci zdraví u člověka, který žádným konkrétním onemocněním netrpí.
Pokud ale při vyšetření zjistíme zdravotní problém, klienta samozřejmě směřujeme k příslušnému specialistovi, jehož péče už může být z veřejného zdravotního pojištění hrazena.
Věřím nicméně, že přístup se do budoucna změní. Dokonce už o tom diskutujeme s některými zdravotními pojišťovnami, které se o možnosti preventivních longevity programů zajímají. Bude to ale dlouhodobý proces. Nejde pouze o rozhodnutí samotných pojišťoven, ale také o legislativu, pravidla úhrad a celkové nastavení zdravotního systému.
Existují už vědecké důkazy, že lidé využívající longevity programy skutečně žijí déle?
Délku života můžeme spolehlivě hodnotit až po mnoha letech, často desetiletích. Proto zatím nelze jednoduše říci, o kolik konkrétní longevity program prodlouží lidský život. Můžeme ale sledovat změny ve zdravotním stavu, fyzické výkonnosti nebo biologických ukazatelích stárnutí.
My jsme například v Česku realizovali menší studii u lidí ve věku přibližně 60 až 85 let. Během dvou měsíců personalizovaného programu pro deset osob, který zahrnoval úpravu životního stylu, stravy a suplementaci, jsme zaznamenali měřitelná zlepšení. U některých sledovaných ukazatelů odpovídala změna až pěti letům biologického věku. Účastníci se zároveň subjektivně cítili lépe, zlepšila se jejich pohyblivost a výsledky kognitivních testů.
Jaký je vlastně rozdíl mezi biologickým a chronologickým věkem? Dokážeme být biologicky výrazně mladší?
Chronologický věk je jednoduše počet let od narození. Biologický věk se snaží popsat skutečný stav organismu na základě různých zdravotních ukazatelů.
Z našich měření vyplývá, že člověk, který dlouhodobě dbá o své zdraví, může mít například v 50 letech některé ukazatele biologického věku až o 10 let příznivější. Naopak třicetiletý člověk, který o své zdraví nepečuje, může mít výsledky odpovídající výrazně vyššímu biologickému věku.
V jednom z vašich rozhovorů jste zmínil, že bychom se měli snažit udržet v dobré kondici především následujících pět let. Proč právě toto období?
Očekávám, že technologický pokrok v medicíně bude v příštích letech velmi významný a otevře nám další možnosti, jak zdraví zlepšovat. Čím více ale necháme teď svůj organismus chátrat, tím obtížnější a nákladnější může být později náprava.
Proto pro mě není nejdůležitější otázka, zda se dožiji 100 let. Podstatnější je, v jakém zdravotním stavu a v jakém světě budeme žít. A právě o to bychom se měli zajímat už dnes.