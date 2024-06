Pošta doma i v práci. Za porušení listovního tajemství hrozí až dva roky

Paní Klára skončila pracovní poměr, potřebné dokumenty jí ale zaměstnavatel nepředal. Několikrát firmu urgovala a konečně po několika měsících si na poště vyzvedla dlouho očekávanou obálku, nadepsanou jejím jménem i správnou adresou.

„Když jsem ale dopis otevřela, byly v něm dokumenty cizího člověka, a to velmi citlivé, například potvrzení o výdělku,“ popisuje mladá žena. Trochu ji to vyděsilo, protože ji samozřejmě napadlo, že na oplátku údaje o jejích příjmech má onen pán. Ihned tedy telefonovala účetní, prý má potvrzení vyhodit do koše.

„Mně to ale nedá, osobní informace jsou ze zákona chráněny, porušení listovního tajemství je trestný čin, jak mám správně postupovat?“ ptá se čtenářka iDNES.cz.

„Vzhledem k tomu, že obálka byla doručena na vaše jméno a adresu, nemohla jste vědět, že její obsah není určen vám. V danou chvíli je ale vhodné podniknout kroky, kterými situaci uvedete do pořádku. V první řadě jistě informace nikam dál nešiřte. Dále pokud je to možné, informujte odesílatele o chybném doručení. Následně bude třeba obálku odeslat zpět odesílateli. V ideálním případě si nechte na poště vystavit potvrzení, abyste měla jasné důkazy potvrzující, že dokumenty již nejsou ve vaší dispozici,“ doporučuje advokátka Gabriela Donati.

Mohlo by se v případě, který čtenářka popisuje, jednat o porušení listovního tajemství? Kde je hranice?

Záleží na tom, jestli takovou obálku otevřete úmyslně, a zda tím někomu způsobíte újmu. To znamená, pokud byste například věděli, že obálka informace o jiné osobě obsahuje a otevřeli byste ji, abyste se s danými údaji seznámili, takové jednání je trestným činem. Jestliže se ale k citlivým informacím nedostanete úmyslně, o trestný čin nejde.

Dopustit se trestného činu můžeme například tím, že sousedovi záměrně otevřeme a přečteme poštu. Trestní zákoník ovšem postihuje ta společensky nejškodlivější jednání, například úmysl opatřit si neoprávněný prospěch, způsobit škodu aj. V jiném případě by se mohlo jednat spíše o záležitost přestupkovou, či pouze věc k řešení v rámci občanskoprávního sporu.

Gabriela Donati Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Je členkou České advokátní komory a zakladatelkou advokátní kanceláře DONATI LEGAL

Specializuje se na rodinné právo včetně mezinárodních záležitostí, právo nemovitostí, pracovní právo a ochranu osobních údajů.

Co zásilky na pracovišti? Zažila jsem pravidlo, že pokud byla na adrese na prvním místě uvedena firma, šlo o poštu firemní a pověřený pracovník ji mohl otevřít. Pokud bylo na prvním místě uvedeno jméno zaměstnance, pak se zásilka předávala neotevřená. Platí to stále?

Specificky je tento postup stanoven pouze veřejnoprávním subjektům. Pokud je v adrese uvedeno nad názvem veřejnoprávního původce jméno a příjmení fyzické osoby, předá se obálka adresátovi-fyzické osobě, neotevřená. Naopak pokud je jméno a příjmení fyzické osoby pod názvem veřejnoprávního původce nebo vedle něj, postupuje se jakoby údaje o fyzické osobě nebyly na obálce uvedeny a dokument je možné otevřít. Přestože na soukromou sféru nemáme taková jasná pravidla, jde o poměrně rozšířenou praxi v mnoha společnostech.

Můžu si na adresu zaměstnavatele nechat posílat soukromé zásilky? Smí ji můj šéf otevřít a číst? Smí zaměstnavatel číst mé soukromé maily?

Obecně podle zákoníku práce platí zákaz využívat pro svou osobní potřebu pracovní prostředky, tedy i počítače, pracovní e-mailové schránky a podobně. Dodržování takového zákazu může zaměstnavatel přiměřeně kontrolovat. Pokud se ale dohodnete, že si soukromé zásilky necháte zasílat na adresu firmy, možné to je. Totéž platí pro vyřizování soukromých e-mailů na firemním počítači.

Ačkoli nikdo, a tím pádem ani zaměstnavatel, není oprávněn porušovat listovní tajemství, tedy ani otevírat soukromé zásilky ani číst soukromé e-maily, je pravdou, že za určitých okolností zaměstnavatel může například vaši elektronickou poštu prověřit. Vzhledem k tomu, že hranice toho, co si zaměstnavatel smí, a nesmí vůči vám dovolit, je zde velmi tenká, ze zkušenosti spíše doporučujeme pracovní a soukromé věci důkladně oddělovat.

Co listovní tajemství v rodině? Můžu otevřít dopis adresovaný manželovi?

Jak asi tušíte, i zde hovoříme o listovním tajemství, které je zapotřebí dodržet i mezi manžely. Ze zkušeností víme, že je často, zejména v rozchodové fázi manželů, bohužel porušováno. Jako preventivní opatření, například u e-mailové pošty, doporučujeme pravidelně měnit hesla a nezůstávat přihlášeni na jednotlivých zařízeních.

U dětí předpokládám, že jsem jejich zákonným zástupcem, takže můžu kontrolovat, s kým a o čem si píší?

Tady odpověď nebude tak jednoznačná. Ano, na jednu stranu je rodič zákonným zástupcem a z rodičovské odpovědnosti mu vyplývá povinnost se o své dítě starat a dohlížet na něj, proto by měl mít přístup i k jeho poště. Na druhou stranu listovní tajemství se vztahuje na všechny, tedy i na děti. Samozřejmě jinak bude posuzován střet těchto práv u dítěte pětiletého a jinak u sedmnáctiletého.