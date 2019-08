Jak v rozhovoru poznat, že druhá strana lže

aktualizováno

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Co naznačí, že vám protějšek lže, přibližuje psycholog Jan Urban.