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Výhodu má ten, kdo neví, kam a kdy chce letět. Odborníci radí, jak na levné letenky

Dana Jakešová

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letenky na stejnou cestu mohou stát jednou dva tisíce, jindy klidně trojnásobek. Rozhodují termín, letiště, způsob hledání i to, co je skutečně v ceně. Jak pracovat s mapou, hlídači, multicity letenkou či self-transferem a kdy vyrazit třeba z Vídně? Přinášíme praktický návod i tipy na letošní podzim.

Podzimní svátek, pár dnů volna navíc a chuť někam vyrazit. Najít letenku je dnes otázka několika minut. Najít ale skutečně výhodnou letenku už tak jednoduché být nemusí. Rozdíl mohou udělat dva dny v kalendáři, jiné odletové letiště, návrat s jinou aerolinkou nebo třeba způsob, jakým vůbec začnete hledat. Někdy se vyplatí klasická zpáteční letenka, jindy dvě jednosměrné.

A nabídka, která na první pohled vypadá jako cenový jackpot, může po přičtení zavazadla, dopravy na letiště a ubytování dopadnout úplně jinak. „Z analýzy interních dat z našeho nového mapového vyhledávače vyplývá, že si Češi při hledání letenek nechají uniknout až šedesát procent reálných možností na lepší cenu letenky nebo pohodlnější cílové letiště,“ říká Josef Trejbal, obchodní ředitel Letuška.cz.

Právě podzim přitom nabízí ideální příležitost si tyto postupy vyzkoušet. Mezi oblíbenými evropskými cíli jsou podle prodejů Student Agency Paříž, Řím, Barcelona, Londýn, Istanbul nebo Malta. Zájem je ale také o Lisabon, Malagu či Valencii. A kdo chce místo evropského prodlouženého víkendu vyrazit dál, hledá letos ve velkém například Tokio, New York, Thajsko, Vietnam či Singapur. Jak tedy letenku hledat, aby člověk neviděl jen jednu nabízenou cestu, ale skutečně si mohl vybrat?

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Výhodu má ten, kdo neví, kam a kdy chce letět. Odborníci radí, jak na levné letenky

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