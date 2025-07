Dopřát dítěti letní tábor není vůbec levná záležitost. V nabídce jsou i nákladnější tábory převyšující 10 tisíc korun, kdy děti vyrážejí do přímořského letoviska, kde se koupou a sportují. Klasický týdenní letní tábor pro děti a mládež v české přírodě letos rodiče ale pořídí i za 6 až 7 tisíc korun.

„Domácnosti s jedním dítětem nemají obvykle s úhradou letního tábora ani na dva týdny problém, větší plánování si žádají pobyty pro více dětí. Na ně si rodiče peníze odkládají průběžně po celý rok,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Podle průzkumu společnosti Home Credit letos pošle děti na letní tábor, ať už pobytový, nebo příměstský zhruba 41 procent českých rodin s dětmi.

Obdobný podíl rodin s letním táborem pro své děti nepočítá a kolem 15 procent rodičů nechává rozhodnutí na poslední chvíli. Většina rodin přitom počítá s tím, že za letní tábory pro své děti vydají tisíce korun.

„Až 43 % dotázaných rodin očekává, že za letní tábory pro své děti letos utratí mezi 5 a 10 tisíci korunami. S menší částkou počítá 23 % rodin, zatímco 31 % domácností je připraveno investovat více než 10 tisíc korun,“ uvádí k výsledkům šetření analytik společnosti Jaroslav Ondrušek.

Není překvapivé, že na letní tábor posílají své děti spíše domácnosti s vyššími příjmy, s vyšším vzděláním a také rodiny žijící v Praze. Zatímco rodiny s jedním dítětem nebo ženy, které žijí s dítětem bez otce, si děti častěji nechávají doma a letní tábory je příliš nelákají. Z toho se dá usuzovat, že letní tábory obecně více využívají k vyplnění času svých dětí rodiny se silnějším ekonomickým zázemím.

Dvoutýdenní tábor vyjde levněji než tábor na týden

Při plánovaní letních táborů pro své děti doporučuje Vladimír Weiss dobře rozmyslet délku pobytu. To proto, že finančně výhodnější jsou dvoutýdenní nebo i třítýdenní tábory než pobyty na jeden týden.

„Výhodnější je využít dvoutýdenní turnusy, které bývají o 10 až 15 procent lacinější než posílat dítě na dva různé tábory za dobu letních prázdnin,“ upozorňuje.

Jako příklad uvádí, že za týdenní pobyt na táboře na Šumavě v oblasti kolem Lipna zaplatí rodič kolem 5 tisíc korun, zatímco za dva týdny na stejném táboře vydá kolem 7 tisíc korun. O jeden až dva tisíce korun dražší jsou pak tábory se zaměřením například na výuku tance, malby, aerobiku nebo fotbalu.

„Obvykle nejde o nic luxusního, jednoduché ubytování v chatkách s běžnou stravou, dítě pak stačí vybavit kapesným ve výši nižších stovek korun a o zábavu má postaráno, navíc bez mobilu,“ shrnuje finanční poradce výhody klasických letních táborů.

Některé zdravotní pojišťovny přispějí až 1 500 Kč

Rodinám, které posílají své děti na letní tábory jak pobytové, tak příměstské, doporučuje sledovat nabídku jejich smluvní zdravotní pojišťovny. I ty totiž, nikoli ale všechny, mají i letos v nabídce preventivních programů příspěvky na letní tábory.

„Jeden z nejvyšších příspěvků letos svým klientům nabízí Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, a to 1 500 korun, pokud tábor trvá aspoň čtyři po sobě jdoucí dny,“ říká Weiss s tím, že příspěvek vyplácí pojišťovna také na příměstské tábory. Ale vždy jen na ty, které se konají na území České republiky.

Stejnou částku letos nabízí rodinám Revírní bratrská pokladna (RBP), ale s tím rozdílem, že tábor musí trvat minimálně sedm dní. Ostatní pojišťovny přispívají částkou od 500 do 1 000 korun. O příspěvek se podle Weisse žádá až po skončení tábora a doklad o úhradě tábora je třeba pojišťovně doručit do tří měsíců od data jeho vystavení.

„Příspěvek na letní tábor pro děti nabízí i řada zaměstnavatelů, a to i těch státních, v rámci svých benefitů,“ říká Weiss.

Větší firmy i státní instituce často spolupracují s některými organizátory táborů a mají s nimi nasmlouvaná místa pro děti svých zaměstnanců. Dále i členové odborových svazů mají často možnost obdržet příspěvek na letní tábor pro své děti.

V posledních letech se rozšiřuje i nabídka příspěvků na tábory pro děti, ale i další volnočasové aktivity, od měst a obcí. Nabídku příspěvků sdružuje například portál Aktivní město. Podle koordinátorky projektu Karolíny Kocincové se výše nabízeného příspěvku letos pohybuje kolem 1 000 korun.

„Přestože je příspěvek obce nebo radnice přesně cílený na letní vícedenní aktivity dětí, každý si konkrétní zaměření může bez problému vybrat podle svých preferencí, ať už chce léto trávit na skautském táboře, volejbalovém soustředění nebo jazykově zaměřeném pobytu,“ říká Kocincová.

Nejvíce podle ní rodiče žádají o příspěvky na aktivity dětí ve věku od 7 do 13 let, a to nejčastěji na sportovně zaměřené tábory.