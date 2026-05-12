Konflikt na Blízkém východě zamíchal prodeji letních dovolených

Eskalace konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem na konci února zasáhla oblast cestovního ruchu nejen u nás. Přestože se hlavní letní destinace nacházejí stovky až tisíce kilometrů od oblasti konfliktu, část klientů začala bezprostředně po vypuknutí bojů vyčkávat s nákupem dovolené.
Cestovní kanceláře i agentury se ale shodují, že šlo především o krátkodobou reakci. Invia mluví o zhruba dvoutýdenním oslabení poptávky, po kterém se klienti začali postupně vracet k nákupům letních dovolených. Podobný vývoj popisují také ostatní oslovené cestovní kanceláře a agentury.
„Konflikt poptávku v březnu trochu zpomalil, ale v dubnu začala znovu růst a březnovou ztrátu umazávat. Lidé o dovolenou v teple u moře nechtějí přijít. Vidíme to jak na zájmu o web, tak v rezervacích,“ říká Simona Fischerová, tisková mluvčí Blue Style. Současně upozorňuje i na skutečnost, že se část celoevropské poptávky po dovolených ve východní Asii přesouvá do Středomoří, Egypta a oblasti Atlantiku. Kapacity ve Středomoří se proto plní rychleji.
Tady se přitom už letní sezona začíná rozjíždět naplno. „V dubnu začaly přímé lety na tuniskou Djerbu, minulý týden odletěl první přímý spoj do Turecka, v květnu startují také první přímé lety na řecké ostrovy Kos, Kréta a Rhodos a postupně se budou přidávat další destinace. Chuť cestovat Češi rozhodně neztrácí,“ konstatuje Fischerová.
Rozdíl je ovšem ve zvolené strategii při nákupu dovolené. Na trhu tak podle cestovních kanceláří vznikly dvě skupiny zákazníků. „Jedna část klientů situaci sleduje a s rezervací čeká, druhá naopak nakupuje co nejdříve, aby se vyhnula případnému zdražení. Díky těmto lidem došlo paradoxně k nárůstu dubnových prodejů,“ uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.
Podle Student Agency nyní s nákupem stále vyčkává a zatím jen sleduje vývoj další situace zhruba pětina klientů. „Předpokládáme však, že většina z nich dovolenou nakonec zakoupí, pravděpodobně v režimu last minute,“ dodává ředitelka prodeje Student Agency Martina Hrnčířová.
Egypt ani Turecko klienty neodradily
Obavy z konfliktu na Blízkém východě se zatím výrazněji nepropsaly do preferencí Čechů, co se týká výběru destinací. Cestovní kanceláře shodně říkají, že tradiční tahouni sezony zůstávají stejní jako v minulých letech.
„Klienti i letos nejčastěji vybírají prověřené přímořské resorty s all inclusive službami. Nejvíce se aktuálně prodává Řecko, Turecko, Španělsko, Egypt a Tunisko, především kvalitní a prověřené hotely kategorie 4* a 5* s all inclusive,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti EXIM tours Petr Kostka.
Žádné masové přesuny z Turecka, Egypta nebo Tuniska do západní Evropy zatím nenastaly. „U části klientů pozorujeme zvýšený zájem o evropské destinace, zejména v jižní Evropě. Jde ale spíše o mírný posun v jednotkách procent než o zásadní změnu trendu,“ potvrzuje Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia. Data Student Agency dokonce ukazují, že tyto destinace dál posilují – Egypt meziročně roste o 16 procent, Tunisko o deset procent a Řecko přibližně o šest procent.
„Výrazný růst evidujeme také u Albánie nebo Bulharska,“ doplňuje Hrnčířová. A po boomu v „devadesátkách“ se v posledních letech vrací na výsluní také pevninská část Španělka. Například Blue Style tak letos jako novinku zařadil španělská pobřeží Costa Brava a Costa Dorada poblíž Barcelony. Cestovní kanceláře Fischer a EXIM tour mají nabídku ještě širší, najdete u nich zájezdy také na Costa Calida, Costa Almeria, Costa del Azahar či Costa Blanca. Bohatou nabídku má rovněž Čedok.
Přestože hlavní letecké destinace zůstávají silné, registrují cestovní kanceláře i zvýšený zájem o dovolené dostupné autem. „Ano, u lidí, kteří mají obavy z letecké dovolené, ale o pobyt u moře se nechtějí ochudit, vidíme narůstající zájem o dovolené s vlastní dopravou, typicky do Itálie, Chorvatska a podobně,“ říká Ekrt Jirušková.
Lidé se víc ptají
Současnou situaci však lidé vnímají citlivěji. Jak říká Šatný z CK Alexandria, klienti bezpečnostní situaci pečlivě sledují, nepropadají ale panice. Také v Invii se setkávají s dotazy na bezpečnost častěji než obvykle a týkají se hlavně aktuální situace v dané destinaci nebo její vzdálenost od rizikových oblastí.
„Lidé mají o situaci celkem přehled a uvědomují si, že Středomoří je od oblasti konfliktu velmi vzdálené,“ uvedla Simona Fischerová. Například letoviska v Egyptě – Marsa Alam i Hurghada – jsou od íránských hranic vzdálené 1300 kilometrů a Egypt není do vojenských akcí nijak zapojen. Podobně je na tom Turecko či Kypr – například turecká Antalya je od íránských hranic vzdálená téměř 1200 kilometrů, kyperské letiště Larnaka pak více než tisíc kilometrů.
Dokládají to již i první letošní zkušenosti turistů. „Ti, kteří vyrazili na svou dovolenou v průběhu jara, nám hlásí hladký průběh letu i dovolené. Klasické hotelové resorty všude fungují v nezměněném režimu,“ potvrzuje Ekrt Jirušková a poukazuje na jedno plus: „Konkurence mezi velkými tuzemskými cestovkami způsobila, že jsou nyní k dispozici letecké zájezdy v top destinacích a v krásných 4* až 5* hotelech za skvělé ceny kolem 10-12 tisíc korun na osobu.“ To je podle ní dostatečným lákadlem pro mnoho cestujících, aby se rozhodli zájezd zakoupit. Vědí, že i kdyby se bezpečnostní situace změnila, o své peníze nepřijdou a cestovní kanceláře jim vyjdou vstříc.
Ceny zatím drží, dražší mohou být last minute
Právě ceny zájezdů a možný dopad dražšího leteckého paliva na ně jsou dalším z hlavních témat letošní sezony. Ve výhodě jsou v tomto směru ti, kteří už mají dovolenou koupenou, těm totiž cestovní kanceláře vyšší náklady již nepromítají.
„U již zakoupených zájezdů ceny nenavyšujeme. Nechceme, aby naši klienti u již rezervovaných dovolených cokoliv dopláceli,“ uvedla Fischerová z Blue Style. Stejný přístup deklaruje rovněž cestovní kancelář Fischer. „Ceny prodaných zájezdů za žádných okolností zvyšovat nebudeme. Klientům garantujeme, že cena, za kterou si zájezd koupí, je konečná a neměnná,“ uvedl tiskový mluvčí Jan Bezděk. A totéž potvrdil Petr Kostka z EXIM tours i Šatný z CK Alexandria.
U zatím neprodaných zájezdů to ovšem může být jinak. Další vývoj totiž bude záviset na cenách ropy a leteckého kerosinu. „Pokud bude nárůst ceny paliva dlouhodobější, zvýšené náklady se postupně do cen promítnou a nově prodávané last minute zájezdy budou letos dražší,“ upozorňuje Šatný.
Podobně situaci hodnotí Hrnčířová, očekává spíše stabilní cenovou hladinu. A stejně to vidí také v Invii: „Konkurence je silná, proto očekáváme, že případné navýšení cen zájezdů přes léto bude jen velmi mírné – v jednotkách procent,“ uvedla Ekrt Jirušková.
Klienti cestovek řeší hlavně jistotu a flexibilitu
Vedle ceny letos cestující více zajímá také to, co se stane, pokud by se bezpečnostní situace zhoršila. Cestovní kanceláře proto výrazněji komunikují nejen již zmíněné garance neměnné ceny, ale také flexibilnější možnosti změn zájezdu.
Skupina DER Touristik, kam patří i cestovní kanceláře Fischer, EXIM tours a Nev-Dama, klientům umožňuje zrušit zájezd z vlastního rozhodnutí ještě 30 dnů před odletem nebo změnit destinaci dva týdny před odletem. „Za tuto možnost svobodně se rozhodnout ještě tak krátkou dobu před odletem klienti zaplatí 750 korun za pokoj. O tuto službu je velký zájem,“ doplňuje Bezděk.
U Blue Style mají ti, kteří si zakoupili zájezd v rámci nabídky first minute, možnost změny zájezdu zdarma až sedm dní před odletem. Přičemž platí, že na zájezdy zakoupené nyní, ale s odletem v srpnu a později, se stále režim first minute vztahuje. „Lidé ale tuto službu využívají jen výjimečně, většinou v případě, že se jim změní plány, případně chtějí dovolenou ještě vylepšit a připlatí si za lepší hotel a podobně,“ upřesňuje Fischerová.
Cestovní agentura Student Agency pak má vlastní produkt Koala Flex. „Klientům, kteří mají obavy, můžeme u většiny pořadatelských cestovních kanceláří nabídnout produkt Koala Flex – zrušení dovolené až dva dny před odletem, bez udání důvodu, kdy se klientovi vrátí 90 procent nákladů,“ uvedla Hrnčířová.
Podle cestovních kanceláří jsou ale obavy z kolapsu letecké dopravy nebo nedostatku paliva zatím spíše omezené. „Letecká doprava funguje standardně a dopravci mají zajištěné dodávky paliva. Česká republika má tu výhodu, že zhruba 80 procent kerosinu pro česká letiště je vyráběno v tuzemských rafinériích,“ zdůrazňuje Ekrt Jirušková. Také cestovní kanceláře Blue Style a Alexandria sdělily, že od dopravců mají ujištění o zajištěných dodávkách paliva a žádné rušení letů pro letní sezonu, které by jejich zákazníky ovlivnilo, neočekávají. Podobně hovoří i zástupci Fischer a EXIM tours.
I přes určité komplikace a nervozitu tak zatím cestovní kanceláře neregistrují pokles zájmu o letní dovolené. „Pokud by současná situace přetrvávala, očekáváme spíše změnu struktury poptávky než celkový pokles – klienti budou více přemýšlet nad výběrem destinace. Pokud ale bude možné bezpečně cestovat, pak se většina Čechů nebude chtít svého týdenního relaxu u moře vzdát,“ uzavírá Ekrt Jirušková.