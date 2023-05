Na letní tábory i letos přispívají pojišťovny. Je mezi nimi ta vaše?

Výtvarný, keramický, čtyřkolkový, na koních, taneční nebo dokonce i vojensky zaměřený letní pobytový tábor. Nabídka poskytovatelů je i letos pestrá a stejně jako loni i předloni vzrostly ceny za pobytové i příměstské letní tábory. Letos vyjde běžný týdenní pobyt na letním táboře pro děti od pěti do čtrnácti let na zhruba pět až šest tisíc korun.

Dvoutýdenní pobyt, respektive druhý týden bývá sice o něco levnější, maximálně však o dvacet procent. To znamená, že za dvoutýdenní letní tábor pro jedno dítě zaplatí letos rodič minimálně 10 tisíc korun.

„Letos na tábor vyráží s našimi dvěma dcerami poprvé i náš šestiletý syn, za jejich čtrnáctidenní pobyt na Šumavě zaplatíme bezmála 33 tisíc korun,“ potvrzuje 40letá Karolína z Prahy.

Tím ovšem výdaje spojené s letním táborem nekončí. Samozřejmostí je vybavit děti nějakými potravinami a každý dostane kapesné kolem 500 korun na pobyt.

„Kvůli úspoře jsme vypustili sjednání pojištění storna pobytu, které nám nabízeli za 400 korun na dítě, což je v našem případě dalších 1 200 korun navíc,“ dodává Karolína. S organizátory táboru jsou domluveni, že pokud by se dítě kvůli úrazu nebo nemoci nemohlo akce účastnit, uhrazená částka se převede do dalších letních prázdnin.

Na prázdninové aktivity dětí Karolína odkládá peníze stranou po celý rok na spořicí účet, což díky složenému úročení pravidelně odkládaných částek vytvoří ještě nějaké zhodnocení navíc. Jen tak je rodina schopna tábory naráz zaplatit.



„Co se týče paní Karolíny, u ní vidím odpovědný přístup. Finance plánuje a peníze si odkládá. Ne každá domácnost tak postupuje, přitom tvorba dlouhodobé a krátkodobé rezervy je základ každého správného nakládání s domácím rozpočtem,“ hodnotí finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Na letní tábory některé pojišťovny přispívají

Při plánování letních táborů by neměli rodiče zapomínat, že jim na pobyt za určitých podmínek přispívá i jejich smluvní zdravotní pojišťovna, respektive smluvní pojišťovna dítěte. Ne však každá, a ne vždy ve stejné výši.

„Jako jediná letos ze svého fondu prevence dětem na letní tábor nepřispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která u nás obhospodařuje zhruba 60 procent všech pojištěnců,“ říká Dana Chňoupková Míchalová.

Ostatní zdravotní pojišťovny příspěvky na dětské letní tábory v nějaké výši nabízejí. Částkou až 1 500 korun letos na letní tábor dětem od tří let věku přispívá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. To za podmínky, že tábor trvá alespoň čtyři dny. Nezáleží přitom na tom, jestli jde o pobytový, nebo příměstský tábor, na kterém děti nepřespávají.

„K převodu peněz od pojišťovny dochází až po skončení pobytu dítěte na táboře, a to oproti dodanému dokladu o platbě vystaveného od organizátora akce,“ doplňuje finanční poradkyně.

Většina zdravotních pojišťoven požaduje doklady o úhradě pro čerpání příspěvku doručit nejpozději do tří měsíců od data jejich vystavení.

Výše příspěvku se různí

Rodiče dětí registrovaných u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) mohou letos na letní tábor žádat o příspěvek ve výši 500 korun, a to v sezonní akci nazvané Dětské sportovní léto. O příspěvek se žádá pouze elektronicky.

„K žádosti o příspěvek na sportovně pohybový pobyt u ZP MV ČR rodiče či jiní zákonní zástupci dítěte opět přikládají potvrzení o účasti a úhradě pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem,“ připomíná Chňoupková Míchalová.

Malým táborníkům ve věku od čtyř do 18 let letos přispívá částkou až jeden tisíc korun i Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP). Podmínkou je, že se akce uskuteční v období od 26.6. do 31.8. letošního roku a trvat bude minimálně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek na tábor ale dostanou rodiče výhradně na pobytové tábory konané v přírodě, tedy mimo město. Na příměstský tábor jej vyplatí pojišťovna jen v případě, že jde o sportovně zaměřenou akci. Nikoli například hudebně, počítačově či výtvarně zaměřený tábor.

Až 700 korun na letní tábor pro děti do 18 let věku přispívá i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím věrnostního programu, na který si klienti postupně ukládají body, například za dodržovanou prevenci, výše příspěvku se proto nedá jednoznačně vyčíslit. A na úhradě letošních táborů se nabízí podílet i RBP, zdravotní pojišťovna. Pro letošek nabízí příspěvek až 1 500 korun pro děti od tří let až do doby ukončení základní školy.

„Čerpání příspěvku si RBP podmiňuje konáním letního táboru od 1. července do posledního srpna letošního roku, na rozdíl od jiných zdravotních pojišťoven ale musí pobyt na něm trvat alespoň sedm dnů,“ upozorňuje na podmínky přiznání příspěvku finanční poradkyně.