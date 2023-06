Nákup letenek se může hodně prodražit. Zvláště těch extra levných

Celkem 152 destinací po celém světě, kam se s 65 dopravci přímo z Prahy dostanete přímým letem. To je zhruba 80 procent nabídky z rekordního roku 2019, tehdy se létalo z Prahy do 190 destinací.

Na bezmála 40 tratích došlo oproti loňskému létu k dalšímu navýšení počtu frekvencí letů. Týká se to oblíbenějších měst – Londýna, Amsterdamu, Paříže, Frankfurtu, Varšavy či Dublinu. Vyšší počet spojení je také na přímých linkách do oblíbených letních dovolenkových destinací, například do turecké Antalye, španělské Malagy a Barcelony, řeckých Athén či na Rhodos.

Nové dálkové linky a další destinace

Obnovená je linka do jihokorejského Soulu s dopravcem Korean Air. Vrátil se také spoj do New Yorku (létat bude do konce září). Nově pak od 18. července přibude přímé spojení s Tchaj-wanem. „Linka bude létat z Prahy hned dvakrát týdně. Ceny letenky do Tchaj-peje a zpět začíná na příznivých 17 700 korunách,“ doplňuje Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz.

Z bližších destinací se dá nově dostat do Reykjavíku. Z této destinace na Islandu se nabízí rychlé spojení do více než 14 míst v USA. Z nových míst přibylo na léto v nabídce pravidelných letů například španělské Bilbao, italské Rimini, chorvatský Dubrovník, řecký Skiathos, nebo španělská Sevilla. Letět je možné i do polského Gdaňsku nebo do města Maskat v Ománu.

„Často jako odletové letiště volí naši klienti také Vídeň. Velmi atraktivní ceny letenek jsou rovněž pro odlety z Mnichova,“ říká Lenka Kašická, manažerka letenek Student Agency Travel.

Jaké jsou ceny

Ceny letenek po Evropě jsou podle Kašické ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 vyšší o 10 až 15 procent. Josef Trejbal hovoří o meziročním zdražení až o 20 procent. Důvodem je menší konkurence leteckých dopravců. „U nás umocněná i absencí silného národního dopravce, který by tlačil na zahraniční konkurenci a ceny letenek do evropských metropolí by tak mohly být příznivější,“ myslí si Trejbal. „Ve státech, kde svým národním dopravcům v době covidu pomohli, věděli, proč to dělají. Přál bych si návrat silných ČSA. Profitovali by z toho nejen čeští turisté, ale i firmy a potažmo celé hospodářství.“

Dálkové lety pak v porovnání s předcovidovým rokem podle Kašické zdražily zhruba o 20 až 22 procent. Vliv na to má podle Trejbala i fakt, že mnohé letecké společnosti se do Evropy ještě nevrátily. Některé pak nasadily kapacitně menší letouny nebo snížily počty letů.

Pro představu, aktuálně je možné koupit zpáteční letenku například do Paříže už do 1 790 korun, do Splitu od 2 320 korun, do Burgasu od 1 650 korun, do Barcelony od 2 tisíc korun. Do Bangkoku je zpáteční letenku možné koupit už od 12 700 korun, do New Yorku od 9 400 korun, na Maledivy od 12 700 korun, do Dubaje od 5 tisíc korun, na Maurícius od 14 400 korun, do Cancúnu od 13 360 korun, na Zanzibar od 14 250 korun.

Co ovlivňuje cenu letenky

Do hry vstupuje u cen sezonnost, frekvence spojení do dané destinace či konkurence dopravců na dané lince. Stejně tak aktuální situace, která se velmi rychle mění. A to v závislosti od atraktivity a tím i obsazenosti daného spoje. Určitou roli tak hraje také den, kdy chcete letět. Například letenky na prodloužený víkend s odletem v pátek a návratem v neděli bývají dražší než letenky s odletem v úterý a návratem ve čtvrtek.

Cenu obvykle zvedá i blížící se odlet. Například lety do dovolenkových a dalších zajímavých destinací se vyprodávají velmi rychle, ať je sobota či pondělí. „Všeobecně tak lze levněji koupit letenku s předstihem několika týdnů. Na ‚last minute‘ by lidé raději čekat neměli,“ doporučuje Trejbal.

Ověřte si, co cena (ne)zahrnuje

Dívat se ale jen a pouze na cenu by se nemuselo vyplatit. Důležitý je i typ dopravce, resp. služby, které v letenkách dané společnosti jsou, nebo spíše nejsou zahrnuté. To se týká především těch nízkonákladových či chcete-li lowcostových společností.

„Letenky od nízkonákladových leteckých společností v ceně zahrnují jen malé příruční zavazadlo - kabelku či menší batoh, konkrétní rozměry přitom určuje individuálně každý nízkonákladový dopravce,“ vysvětluje Kašická. Není v nich většinou zahrnuté ani standardní příruční zavazadlo, které u IATA letenek (IATA je sdružení mezinárodních leteckých dopravců, které pomáhá dopravcům vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a také spolupráce mezi dopravci a cestovními kancelářem, pozn. red.) bývá obvykle v rozměrech 55 x 40 x 25 centimetrů. Přesně i v tomto případě záleží na konkrétním dopravci. Lowcost letenky nezahrnují ani žádné odbavené zavazadlo. Za poplatek je i výběr sedadla či občerstvení na palubě.

V součtu přitom může jít o docela slušnou sumu, zvláště pokud poletí třeba čtyřčlenná rodina. „Poplatek za standardní příruční zavazadlo se pohybuje zhruba mezi 10 a 15 eury za jeden směr a osobu, a to v případě zakoupení online. Poplatek za odbavené zavazadlo do 20 kilogramů se pohybuje mezi 25 až 30 eura za jeden směr a osobu, opět v případě zakoupení online,“ přibližuje realitu Kašická. Upozorňuje, že v případě platby až na letišti bývá poplatek za zavazadlo ještě o hodně vyšší.

Jak funguje online odbavení

U nízkonákladových leteckých společností je zpoplatněný rovněž i check-in až na letišti. Je proto nutné udělat si ještě z domova check-in online a na letiště přijet už s boarding passem (vytištěným, nebo staženým v mobilu). „V případě odbavení až na letišti se poplatek může vyšplhat až na desítky eur. V případě rodiny by to tak byl dost neveselý začátek dovolené,“ konstatuje Trejbal.

O online odbavení však roste zájem i obecně. Například z klientů portálu Letuška.cz se jich v současné době odbavuje online už 60 procent. Je totiž velmi praktické. „Obecně je v současné době možné u všech letů, kromě charterových, tedy těch, které jsou provozovány cestovní kanceláří ve spolupráci s leteckým dopravcem,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha.

Většinou tak lze učinit ještě z pohodlí domova přes mobil či počítač. Vybrat si přitom můžete také sedadlo v letadle, v případě potřeby si dokoupit zavazadlo nebo si objednat jídlo na palubě. Ušetří vám to tak čas, který byste na letišti strávili čekáním ve frontě na odbavení. Někteří dopravci navíc nabízí i odbavení u samoobslužných kiosků přímo na letišti, které jsou umístěny v odletových halách jednotlivých terminálů, včetně tisku zavazadlového štítku podle limitů zakoupené letenky.

Na některé lety si sami odbavíte i zavazadlo

„Cestující společností skupiny Lufthansa Group: Austrian, Lufthansa a SWISS mohou na pražském letišti využívat i samoobslužného odbavení svých zavazadel na Terminálu 2 u přepážek 284-295, a to už 6 hodin do odletu. Dále tuto možnost nabízejí také Air France, ČSA, KLM, Norwegian, SAS a Smartwings,“ vyjmenovává Divíšková.

Nutností je mít ale palubní vstupenku z online odbavení nebo samoobslužného kiosku a vytištěný zavazadlový štítek, který lze vytisknout právě ze samoobslužných kiosků na letišti. Po načtení palubní vstupenky na tomto zařízení a umístění zavazadla, opatřeného zavazadlovým štítkem na pás, je zavazadlo odbaveno a zasláno k naložení do letadla.

Služba je určena pro odbavení standardního zavazadla, které splňuje limity daného dopravce. „Rádi bychom ji nabízeli také na Terminálu 1, bohužel zájem o ni je mezi dopravci operujícími z tohoto terminálu výrazně menší než mezi dopravci létajícími z Terminálu 2,“ dodává Divíšková. Nicméně i tak se této myšlenky nevzdávají.

I letenku je možné a vhodné pojistit

Poměrně zásadní může být, hlavně u dražších letenek, ověřit si také možnost změny data odletu. Tedy zjistit si, jaký má letenka tarif, zda povoluje změnu data odletu za poplatek, nebo se jedná o neměnnou letenku. V druhém případě totiž po zaplacení a vystavení letenky už není možné toto změnit. Dodejme, že většina letenek je neměnných.

A většina letenek je také nestornovatelných, tedy nevratných. „Opět to ale závisí na tarifu a konkrétní rezervační třídě. Existují i tarify, u kterých je možné letenku za poplatek stornovat,“ říká Kašická. I toto je dobré si ověřit před zaplacením a vystavením letenky. Pochopitelně letenky, kde lze měnit datum odletu, nebo je možné je stornovat, bývají obvykle dražší.

Určitě se proto vyplatí přemýšlet o cestovním pojištění, které je samozřejmě možné si sjednat i k nákupu letenek, a to včetně pojištění storna. V případě pojistné události (např. nemoci či závažné rodinné situaci) standardně pojišťovny uhradí 80 procent z ceny zaplacené letenky. V nabídce už některé pojišťovny mají rovněž pojištění storno plus, které je bez spoluúčasti a pojišťovna v takovém případě vrátí plnou cenu letenky.