Zpožděný let nebo zavazadlo. Víte, jaká máte práva?

Máte koupenou letenku nebo letecký zájezd od cestovní kanceláře a zprávy o tom, jak se celá letadla cestujících ocitla v cílové destinaci bez zavazadel, vás možná znervózňují. Možná proto přemýšlíte, jaká zavazadla si s sebou vzít. Tedy přesněji, zda si větší zavazadlo odbavit nebo raději letět nalehko a vzít si jen nějaké menší na palubu. „Vždy a za každých okolností by se ale v takovém případě měli cestující zajímat o to, jaká zavazadla si mohou na palubu vzít bezplatně a za která si už připlatí. Každý letecký dopravce má jiné požadavky a nelze spoléhat na to, že kontrola na letišti nad nedodržením limitů mávne rukou,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. Dodává, že maximální rozměr je udáván vždy včetně koleček a držadel na zavazadle.

Jak velké může být příruční zavazadlo

Například u letecké společnosti Smartwings může mít kabinové zavazadlo (nezapsané zavazadlo) rozměr maximálně 55 × 45× 25 centimetrů a hmotnost do 8 kilogramů. Kdo si koupí letenku v tarifu Lite, nemůže už si vzít na palubu žádné další, ani osobní tašku. U vyšších cenových balíčků si lze vzít kromě palubního kufru ještě osobní tašku, kterou se rozumí například dámská kabelka či notebook o rozměrech maximálně 40× 30× 15 centimetrů a do hmotnosti 3 kilogramů.

U Eurowings je k letence v základní cenové kategorii zdarma jedno větší příruční zavazadlo s rozměry maximálně 55× 40× 23 centimetrů (do 8 kg) a příruční taška (40× 30× 25 cm), u EasyJet jedno zavazadlo s maximálním rozměrem 45× 36× 20 centimetrů (do 15 kg), u Wizz Air příruční taška 40× 30× 20 centimetrů (do 10 kg) a u Ryanair jen malá osobní taška (max. 40× 20× 25 cm). Například u British Airways si lze ale na palubu vzít kufr o velikosti 56× 45× 25 centimetrů s váhou do 23 kilogramů a osobní tašku (40× 30× 15 cm).

„Vzhledem k aktuální situaci na letišti Václava Havla doporučujeme sbalit si do příručního zavazadla osobní a cestovní doklady, peníze a platební karty, nabíječku na mobil, léky na celou dobu pobytu a oblečení na jeden až dva dny,“ říká Lenka Pátek, obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style. Na palubu je možné vzít si i kosmetiku či opalovací krém, vše ale musí být v baleních do 100 mililitrů, dohromady maximálně jeden litr.

Dané jsou také váhové limity odbavených zavazadel. Opět se u jednotlivých aerolinek liší. Například u Smartwings může mít v tarifech Plus a Flex maximálně 23 kilogramů, v Business lze cestovat s dvěma zavazadly, každé s váhou maximálně 32 kilogramů. Právě 32 kilogramů na jedno zavazadlo je z technických důvodů maximální limit obecně. „Doporučujeme všem, aby měli na odbavených zavazadlech visačky se jménem a kontaktem,“ říká Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Čedoku.

Jste na místě, ale váš kufr ne

Po příletu do destinace buďte trpěliví, vykládka zavazadel může teď v hlavní letní sezoně trvat déle. Pokud byste se ho nedočkali vůbec, je potřeba jednat hned na letišti. Vyhledejte přepážku s označením Baggage Claim či Baggage Service. Obvykle jsou v blízkosti pásů na zavazadla. Tady vyplníte reklamační formulář Property Irregularity Report (PIR) s referenčním číslem. Potřebovat k tomu budete zavazadlový lístek, který jste získali při odbavení na výchozím letišti (malá nálepka s čárovým kódem). Budete třeba uvést také kontakt na vás a adresu, na níž chcete zatoulané zavazadlo doručit. Jestliže budete na více místech, rozepište přesně lokality a přesná data.

Být pár hodin bez kufru nebude tak těžké, v případě delšího zpoždění se ale člověk bez některých věcí, jako jsou hygienické potřeby, plavky či nutné oblečení, neobejde. Ty si lze koupit a následně požadovat jejich proplacení. „Proplacení skutečných nutně vynaložených nákladů mohou cestující požadovat po letecké společnosti operující daný let, a nikoli po letišti či tzv. handlingové společnosti, která se zavazadly nakládá. Je nutné se na něj obrátit písemně a přiložit i PIR Report, a to bez zbytečného odkladu po doručení zavazadla,“ vysvětluje Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra Česko.

Přesné částky kompenzací pro tyto případy nejsou nikde stanovené, resp. Montrealskou úmluvou, která platí pro všechny mezinárodní lety, je daná jen maximální částka ve výši cca 35 tisíc korun (stejná platí také pro poškozená a ztracená zavazadla). Konkrétní pravidla tak záleží na dané letecké společnosti. Například Smartwings vyplácí náhrady, pokud je zavazadlo zpožděné více než 24 hodin, a to ve výši maximálně 40 eur za den zpoždění (prvních 24 hodin se nezapočítává), celkově maximálně do výše 250 eur.

Komerční pojištění zpoždění zavazadel

Kdo má v rámci cestovního pojištění sjednané také pojištění pro případ zpoždění zavazadel, může proplacení nutných výdajů žádat po své pojišťovně. Například UNIQA pojišťovna je proplácí v případě zpoždění zavazadel o více než 6 hodin u pravidelného letu rezervovaného pojištěným (nevztahuje se tedy na chartery). Výše plnění je omezena na 500 korun za každou ukončenou hodinu zpoždění (počítáno od 7. hodiny zpoždění), maximálně však do výše pěti tisíc korun.

Toto připojištění – také pouze k pravidelným letům – nabízí také Česká podnikatelská pojišťovna. U té máte možnost nakoupit si nutné náhradní věci při zpoždění zavazadel delším než tři hodiny, a to do limitu až 5 tisíc korun. Pojišťovně stačí písemné potvrzení o zpoždění zavazadel, které aerolinky na vyžádání vystaví. Kooperativa ho pak má zahrnuté automaticky v tarifech Klasik (max. 8 tisíc korun) a Plus (maximálně 10 tisíc korun). Ve dvou vyšších tarifech ho má, s limitem do 5 tisíc korun, zahrnuté i Generali Česká pojišťovna.

Rovněž v rámci cestovního pojištění, které nabízí k zájezdům cestovní kanceláře, je v některých případech zpoždění zavazadel zahrnuto. Například u Čedoku mají klienti v rámci pojištění ERV Evropské pojišťovny (ERV) nárok na proplacení nezbytných věcí po 12 hodinách zpoždění zavazadel, maximální limit je 10 tisíc korun. U Blue Style, která v oblasti pojištění rovněž spolupracuje s ERV, je zpoždění zavazadel zahrnuto ve variantách pojištění Blue Safe (do 10 tisíc korun) a Blue Max (do 15 tisíc korun), v obou případech platí při zpoždění zavazadel nad 12 hodin.

Po návratu domů čekáte na zavazadlo marně

Setkat se s nepříjemnosti kolem zavazadel můžete i při příletu zpět do České republiky. Pokud se zavazadla u výdejního pásu nedočkáte, je třeba se, stejně jako v cizině, obrátit na reklamační přepážku. Zavazadlo vám následně handlingová společnost dopraví domů. (Na kompenzace v podobě nákupu věcí z důvodu zpoždění zavazadla však v tomto případě již nárok nevzniká.)

Na pražském letišti pak v současné době může dost váznout i vykládka zavazadel. V nejkritičtějších dnech zde cestující čekali i několik hodin. „Cestujícím, kteří se vrací do Prahy a kteří se budou potýkat s delším čekáním při vyzvednutí svého zavazadla, doporučujeme, aby vyplnili reklamační formulář na přepážce handlingové společnosti a zavazadlo jim bude během jednoho až tří pracovních dnů doručeno zdarma na uvedenou kontaktní adresu ve formuláři,“ říká Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha. Pokud se předpokládá, že se na kufry z daného letu bude čekat déle než hodinu, objeví se nad karusely se zavazadly informace s očekávaným časem. Podle toho se mohou cestující také rozhodnout, zda na své kufry počkají, nebo si je nechají doručit domů. „Při čekání na zavazadla mají cestující možnost zakoupit si jídlo a pití v automatech, jejichž sortiment průběžně doplňujeme. Do prostoru také pravidelně doplňujeme barely s vodou, k dispozici jsou „studánky“. Cestující mohou také opustit tento prostor a později se do něj vrátit, až zavazadla dorazí,“ uvedla Divíšková. Těm, kteří jedou na letiště své blízké či známé vyzvednout, letiště doporučuje neparkovat na expresním parkovišti (zdarma pouze 10 minut), ale využít raději Parking C nebo Parking D.

Kompenzace při zpoždění letu

Velmi často dochází také ke zpoždění, případně rovnou zrušení letu. V takových případech za určitých podmínek rovněž vzniká nárok na kompenzace. Jednotná pravidla přitom platí jen pro Evropskou unii (EU), resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (č. 261/2004). V ostatních případech je třeba náhrady řešit s konkrétní leteckou společností v rámci jejích přepravních podmínek. Aby vznikl nárok na kompenzace podle unijních pravidel, musí let začínat nebo končit na letišti na území EU a zároveň musí být operován evropskou aerolinkou.

V případě zpoždění je zásadní jeho délka. „Nárok na náhradu totiž vzniká jen u letů zpožděných o tři hodiny a více. Konkrétní výše finančního odškodnění se pak odvíjí od délky letu,“ vysvětluje Trejbal. Při vzdálenosti do 1 500 kilometrů máte nárok na 250 eur, při vzdálenosti od 1 500 do 3 500 kilometrů na 400 eur.

V přiměřeném rozsahu můžete požadovat rovněž bezplatnou stravu a občerstvení, a to v případě, že zpoždění trvá dvě hodiny a více u letů do 1 500 kilometrů, tři hodiny a více u letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů, tři hodiny a více u ostatních letů od 1 500 do 3 500 kilometrů a čtyři hodiny a více u všech ostatních letů. „V případě, že je let zpožděn o osm a více hodin během noci, vzniká cestujícím nárok na ubytování a dopravu z tohoto ubytování na letiště,“ doplňuje Trejbal.

Jako u všeho ale i zde existují výjimky. Cestující na náhradu nemají nárok například v případě nepřízně počasí, stávce pracovníků letiště, zpoždění letu kvůli zdravotní indispozici některého z pasažérů nebo z důvodu politických nepokojů v místech odletu a příletu.

Když nestihnete navazující let

Větší komplikace mohou nastat tehdy, pokud do cílové destinace letíte s přestupem a navazující let kvůli zpoždění nestihnete. Tuto situaci je nutné řešit přímo s dopravcem na letišti. „Dopravce je povinen postarat se o náhradní spojení. Pokud by byl náhradní let možný až následující den, je letecká společnost povinna zajistit také ubytování,“ popisuje Lenka Kašická, manažerka letenek Student Agency Travel. „V případě, že by dopravce nebyl schopný zajistit náhradní spojení a všechny lety jsou na jedné letence, musí cestujícímu proplatit část letenky, kterou nebylo možné využít.“ Současně v těchto případech vzniká nárok na dodatečnou finanční kompenzaci. Podmínky opět záleží na konkrétní situaci. V rámci EU platí unijní pravidla, týkající se kompenzací za zpoždění (viz výše), i pro tyto situace. Pokud tedy navazující let nestihnete a do cílové destinace přiletíte se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na náhradu. Podmínkou je, že příslušné lety byly rezervovány jako součást jediné rezervace.

Zrušený let

Žádnou výjimkou v současné době není ani úplné zrušení letů. Jednotná jsou pravidla opět jen pro EU. Ta říkají, že pokud aerolinka zruší let, musí cestujícím nabídnout proplacení letenky nebo novou letenku do letadla s odletem co možná nejdřív. „V případě, že byl náhradní let možný až následující den, je letecká společnost povinna zajistit cestujícímu ubytování,“ doplňuje Kašická.

I v tomto případě může vzniknout také nárok na vyplacení finančního odškodného. Konkrétně bude záviset na tom, kdy vám dá letecká společnost o zrušení letu vědět. Pokud se tak stalo více jak 14 dní před plánovaným letem, pak nárok na kompenzaci nevzniká. V ostatních případech vznikne nárok na kompenzaci až 600 eur, a to v závislosti na vzdálenosti letu a konkrétní době zpoždění (o kolik hodin později přiletíte do cílové destinace oproti původně plánovanému letu). Stejně jako u zpoždění letu však aerolinka nemusí finanční kompenzace vyplácet, pokud ke zrušení letu došlo v důsledku nepředvídatelných okolností.

„Pro vyřízení žádosti o kompenzaci je třeba se obrátit na leteckou společnost, se kterou jste měli letět,“ říká Trejbal. Kromě kopie palubní letenky a elektronické rezervace se doporučuje předložit pro vypořádání například i případnou fotodokumentaci cedule ohlašující daný zrušený či zpožděný let. Vyřídit vše můžete sami. Pomoci s řešením může někdy také pojišťovna. Například UNIQA nabízí k cestovnímu pojištění za 89 korun připojištění Cestujeme+, což je speciální služba pro nepravidelnost v dopravě a pro problémy se zavazadly. Mj. pomůže právě i s vyřízením případné kompenzace. Nebo lze využít služeb firem, které se specializují právě na vymáhání odškodnění (nejen) v rámci letecké dopravy. Mezi ně patří například Vaše nároky.cz, ClaimCloud či Zpožděno.cz.