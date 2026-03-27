S koncem března vstupuje v platnost letní letový řád, který přináší širší nabídku spojení z Prahy i dalších českých letišť. Aerolinky reagují především na rostoucí poptávku po evropských destinacích, ale také na návrat zájmu o dálkové cestování.
Podle portálu Letuška.cz letos výrazně posilují především dálkové linky. „Letní letový řád 2026 přinese českým cestovatelům výrazné posílení dálkových spojů, zejména směrem do Asie a Severní Ameriky. Praha posiluje svoji pozici středoevropského uzlu,“ uvádí Josef Trejbal, obchodní ředitel portálu Letuška.cz.
Mezi největší novinky patří vstup tchajwanské společnosti STARLUX Airlines, která od 1. srpna 2026 otevře přímou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí. Spojení bude zpočátku operováno třikrát týdně, od října pak čtyřikrát týdně. Kapacity do Tchaj-peje zároveň navyšuje také China Airlines, která nasadí větší letadla Airbus A350-900.
Na severoamerickém trhu pokračuje přímé spojení do Filadelfie s American Airlines a Air Canada navýší kapacity na trase mezi Prahou a Torontem, které funguje jako důležitý přestupní uzel pro cestování po Severní Americe.
Zároveň se rozšiřuje i evropská nabídka. Letní letový řád přináší nové spoje do britských měst, jako jsou Belfast, Birmingham, Glasgow, Liverpool nebo Edinburgh. Přibývají také linky do francouzských měst Bordeaux, Nantes a Nice či do italského Terstu.
Smartwings i další dopravci reagují na silnou poptávku
Na rostoucí zájem o cestování do jižní Evropy reagují i domácí dopravci. Smartwings výrazně posilují frekvence do oblíbených destinací.
„Španělsko a Itálie patří mezi dlouhodobě nejžádanější destinace našich klientů. Posílením frekvencí chceme nabídnout větší flexibilitu a reagovat na rostoucí poptávku po letech do jižní Evropy,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings. Od konce března budou lety z Prahy do Málagy operovány až 14krát týdně, tedy dvakrát denně. Spoje do Barcelony, Valencie a Říma budou dostupné denně.
Celkově Smartwings během letního letového řádu nabídnou přímé lety do 80 destinací ve 20 zemích. Největší počet letních destinací z českých letišť směřuje do Řecka, následovaného Španělskem, Itálií a Portugalskem.
Nové nebo posílené linky oznámily také další aerolinky. „Wizz Air spustil přímé spojení z Prahy do Kišiněva a od 23. května přidá i linku do rumunského Temešváru. Eurowings otevřou také nové linky. Od června budou létat pravidelně každé pondělí na španělskou Ibizu, ve středu pak do italského Brindisi. Od poloviny července přibude ještě portugalské Faro. Aer Lingus prodlužuje provoz linky Praha–Cork a Aegean Airlines pokračují v letech do Soluně,“ poukazuje na další atraktivní nabídku Lukáš Kubát, tiskový mluvčí Student Agency.
Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce
Konflikt na Blízkém východě komplikuje dálkové cestování
Vedle pozitivních zpráv o rozšíření nabídky leteckou dopravu výrazně ovlivňuje geopolitická situace. Konflikt na Blízkém východě komplikuje zejména dálkové lety do Asie, Austrálie a Afriky.
„Současný konflikt na Blízkém východě přináší do letecké dopravy výrazné a nestandardní výkyvy. Nejvíce se to projevuje u dálkových letů do Asie, Austrálie a Afriky, kde dochází k uzavírání letových koridorů a omezením provozu hlavních dopravců z Perského zálivu,“ vysvětluje Josef Trejbal. Podle něj právě dopravci z Perského zálivu tvořili více než 60 procent dálkových kapacit z Prahy směrem na východ. Omezení jejich provozu proto výrazně ovlivňuje dostupnost letů a prodlužuje cestovní časy.
Podobnou situaci potvrzuje i Student Agency. „Uzavření části vzdušného prostoru narušilo klíčové přestupní trasy mezi Evropou, Asií, Afrikou a Austrálií,“ uvedl Lukáš Kubát. Doplňuje, že nejvíce se tato situace projevuje u destinací, jako jsou Thajsko, Bali, Srí Lanka, Maledivy nebo Filipíny, kde je kapacita omezená a ceny letenek rostou.
Letenky do exotiky výrazně zdražují
Omezené kapacity a delší trasy vedou ke zdražování letenek, zejména u dálkových destinací. V praxi se zdražení liší podle destinace, termínu a aktuální dostupnosti kapacit, ale právě u nejbližších odletů je nárůst nejvýraznější. „Konkrétně momentálně evidujeme navýšení cen návratových letenek v těchto rozmezích: Austrálie o 25 až 40 procent, Nový Zéland o 30 až 45 procent, Thajsko o 15 až 25 procent a Srí Lanka o 20 až 30 procent,“ uvádí několik příkladů Trejbal.
Také Lukáš Kubát potvrzuje, že ceny do exotických destinací rostou i u konkrétních tras. Podle zkušeností Student Agency se tak aktuálně ceny letenek pohybují například kolem 35 tisíc korun na Srí Lanku nebo 28 tisíc korun na Maledivy.
Roli v tom hraje nejen rostoucí cena ropy, ale rovněž prodlužování tras kvůli obletům rizikových oblastí. Dopravci proto začínají navyšovat palivové poplatky, což může ceny dále zvýšit.
Digitálních nomádů přibývá. K práci na dálku je ale nezbytná disciplína
Češi letos míří hlavně do Evropy
Kvůli nejistotě kolem dálkových letů se letos výrazně zvyšuje zájem o evropské destinace. „S koncem března už lidé naplno plánují letní dovolené a letos pozorujeme jasný nárůst poptávky především u evropských destinací,“ potvrzuje Trejbal. Největší růst rezervací je podle něj u Řecka, Španělska, Itálie a Turecka. Silný zájem je také o Kanárské ostrovy nebo Madeiru.
Podobný trend potvrzuje i cestovní agentura Invia. „Pozorujeme zvýšený zájem o Bulharsko, Řecko, Španělsko, Itálii, Chorvatsko nebo třeba Albánii,“ uvedla tisková mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Zároveň podle ní část klientů letos s nákupem zájezdů vyčkává. „Někteří klienti letos s nákupem zájezdů vyčkávají na poslední chvíli,“ dodává.
Cestovní kanceláře očekávají silnou letní sezonu
Rovněž cestovní kancelář Blue Style sleduje letos mimořádně vysoký zájem o středomořské destinace, a to už i teď na jaře. „Část lidí, která měla v plánu vyrazit do Emirátů nebo do Asie, začíná svou dovolenou směřovat právě do středomořských destinací a k Atlantiku,“ říká tisková mluvčí Simona Fischerová. Rychleji se tak kvůli omezené nabídce exotických destinací začínají vyprodávat kapacity v Turecku, Tunisku, Řecku nebo Španělsku. „Například do Tuniska mohou lidé vyrazit už na Velikonoce, kde v té době panují příjemné jarní teploty,“ doplňuje Fischerová.
Ostatně prodeje zájezdů do SAE a do Ománu má Blue Style do 19. dubna pozastavené. Ti, kteří už dovolenou s odletem v tomto termínu mají koupenou, mohou využít bezplatné storno, případně si zájezd zdarma změnit do jiné destinace. Pro odlety od 20. dubna mají klienti této cestovní kanceláře možnost bezplatně změnit zájezd. „Pokud by konflikt na Blízkém východě pokračoval i nadále, tak samozřejmě upravíme i tyto termíny,“ dodává Fischerová.
Z pěti týdnů dovolené se stal tichý standard. Platí to ale všude?
Kdo si počká, ten se dočká. Anebo taky ne
To vše může zvyšovat tlak na kapacity v evropských přímořských destinacích, ale také v Turecku či Tunisku, které jsou rovněž oblíbenými cíli pro letní dovolené. Kdo má tedy jasno v tom, kam by se chtěl letos o prázdninách podívat, neměl by s rezervací pobytu příliš váhat. Podobná situace je pochopitelně i v ostatních evropských zemích. Dá se tedy očekávat, že letos bude méně výhodných last minute nabídek. Kapacity se totiž mohou rychleji zaplnit nejen kvůli české poptávce, ale i zájmu z celé Evropy.
Naopak se dovolená může s vyčkáváním prodražit. „Ceny zájezdů jsou už roky dynamické a mění se i několikrát během dne. Parametrů, které ji ovlivňují, je celá řada. Roli hraje doba odletu, kapacita hotelu a samozřejmě ceny,“ vysvětluje Fischerová.
Totéž platí o aerolinkách. Dopravci budou flexibilně reagovat na poptávku i geopolitickou situaci. Dá se očekávat, že pokud omezení v oblasti Perského zálivu potrvají, mohou aerolinky posílit právě vybrané evropské a dovolenkové trasy, zejména ve špičce sezony.
„Tradičně jde o linky do Středomoří, Řecka, Španělska nebo Turecka, kde dopravci často operují s variabilní kapacitou podle vývoje rezervací. Záleží však na dostupnosti letadel i posádek a na tom, jak se bude dál vyvíjet situace včetně cen paliva a dostupnosti vzdušných koridorů,“ vysvětluje Trejbal a shrnuje: „Celkově platí, že sezona bude velmi dynamická a dopravci budou pružně reagovat podle poptávky i provozních možností.“
Pro cestující to i v tomto případě znamená jediné — pokud mají jasnou destinaci a termín, vyplatí se rezervovat včas, protože ceny i dostupnost se mohou během sezony rychle měnit.
Z Káhiry do Prahy a zpět. Egypťan, který zasvětil život českým turistům
Jak je to s palivovými příplatky
U již zakoupených zájezdů zůstává cena zpravidla garantovaná v okamžiku uzavření smlouvy. Cestovní kanceláře ji však mohou ve výjimečných případech upravit, například při výrazném růstu cen pohonných hmot, který ovlivňuje náklady na leteckou dopravu. „Taková možnost musí být vždy uvedena ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách a klient o ní musí být prokazatelně informován nejpozději 20 dní před odletem,“ popisuje Jiřina Ekrt Jirušková.
Konkrétní výše případného navýšení se odvíjí od změn vstupních nákladů, zejména cen paliva, a nelze ji plošně stanovit. „V praxi jde navíc spíše o výjimečné situace a cestovní kanceláře se obvykle snaží dopady na klienty co nejvíce zmírnit. V minulých letech, kdy se například rozhořela válka na Ukrajině či nastaly jiné neočekávané situace, které zvedly ceny paliva, se nestalo, že by klientům účtovaly navýšení ceny, a věříme, že tomu tak bude i nyní,“ říká Ekrt Jirušková.
A pokud by k tomu přece jen došlo, jsou zde i další pevně daná pravidla. V případě, že by navýšení ceny přesáhlo 8 procent původní ceny zájezdu, máte právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatků a cestovní kancelář by vám musela vrátit všechny uhrazené prostředky. V některých případech může zároveň nabídnout alternativní zájezd. Při nižším navýšení ceny, tedy do 8 procent, zákon právo na bezplatné odstoupení nestanovuje. Někdy se však podaří s cestovní kanceláří individuálně domluvit například na změně destinace nebo termínu, pokud to podmínky konkrétního zájezdu umožňují.
U individuálně zakoupených letenek je situace přehlednější. „Cena letenky včetně všech poplatků je po zaplacení konečná a aerolinky ji dodatečně navyšovat nemohou. Pokud tedy cestující již zaplatil, žádný dodatečný palivový příplatek se mu zpětně neúčtuje, i kdyby cena ropy výrazně rostla,“ dodává Trejbal.