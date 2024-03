KVÍZ: Co víte o našich lázních a kdy vám pobyt zaplatí zdravotní pojišťovna?

Lázně může využít každý, tedy nejen pacienti, kterým lázně předepíše lékař, ale i ti, kteří aktivně dbají na svůj zdravý životní styl a prevenci a do lázní zamíří jako samoplátci. Kdy máte nárok na lázně tzv. na křížek? Co vše hradí pojišťovna, co je to KLP či PLZ? Otestujte si své znalosti.