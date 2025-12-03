Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

Vynalézavost kyberšmejdů nezná hranic, vydávají se za investiční experty, známé osobnosti nebo i faráře. Častěji starší lidé jim pak důvěřují a vpustí je do svého účtu nebo jim peníze sami pošlou. Zpátky je už nikdy nedostanou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Třiašedesátiletého muže letos v červenci při běžném vyhledávání na internetu zaujala nabídka investice s vysokým úročením. Navíc se k ní vázala tvář známé osobnosti. Důvěřoval a registroval se na neznámé webové stránce. Šlo však o podvodnou nabídku, která muže nakonec připravila o dva miliony korun.

„Po registraci byl muž kontaktován prostřednictvím aplikace WhatsApp mužem, který se vydával za odborníka na investice. Komunikovali spolu výhradně online,“ popisuje případ Martina Jandová z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podvodník sliboval výnosy z investic do zlata a dalších komodit. Poškozeného muže kyberšmejd přesvědčil dokonce k nasdílení obrazovky při hovoru, aby viděl stavy na jeho bankovních účtech. Přitom ho naváděl kam a kolik z úspor poslat.

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

„Poškozený postupně zaslal na různé bankovní účty – včetně českých, německých a francouzských – téměř dva miliony korun,“ popisuje dále Jandová.

Jednu z plateb zločinec dokonce částečně vrátil, čímž posílil důvěru poškozeného muže. Mimo to pachatel muži zasílal e-maily s odkazy na falešné grafy dokládající vysoké zhodnocení investic.

„V posledních měsících v Královéhradeckém kraji evidujeme výrazný nárůst podvodů v online prostředí, a to o 55 % ve srovnatelném období předchozího roku,“ upozorňuje Jandová na nárůst kriminality ve virtuálním prostoru.

Hackeři často komunikují přes WhatsApp

Přes stejnou aplikaci, WhatsApp, se nedávno ozval i třiasedmdesátileté ženě muž s tím, že je farář. Komunikovali spolu několik měsíců. Tím si opět získal její důvěru, a to natolik, že mu žena několikrát poslala finanční hotovost na různé adresy v Česku.

„Žena ve 20 případech poslala finanční hotovost podle jeho instrukcí v celkové výši 400 tisíc korun. Peníze měly sloužit k vykoupení balíku s vysokou finanční hotovostí, který měla poškozená obdržet,“ popisují další podvodný případ policisté.

Žádný balíček žena ale nedostala a přišla o své úspory. Jediné, co jí zbylo, byly podací lístky od zásilek. Přes ně posílala finanční hotovost ukrytou v knihách.

Klientka chtěla podvodníkům poslat 1,5 milionu. Peníze jsme jí uchránili, říká expert

Podobných případů podle kriminalistů – nikoliv rok od roku, ale měsíc od měsíce – přibývá. A scénáře podvodníků se různí. Někteří žádají o finance na léčbu, nákup léků, jiní slibují závratné zhodnocení peněz. To ale poškození nedostanou a přijdou o své často i celoživotní úspory.

Skoro 100 tisíc kyberútoků na účty ročně

Stále více útoků v online prostoru cílených na bankovní účty potvrzují i data České bankovní asociace (ČBA). Za letošních prvních devět měsíců banky zachytily už více než 68 tisíc takových kyberútoků. Loni za stejné období to bylo něco přes 65 tisíc. V roce 2023 šlo o více než 48 tisíc útoků na bankovní účty v online prostoru. A zatímco útoků na peníze lidí ve virtuálním prostoru rychle přibývá, chování klientů bank se v této oblasti příliš, nebo spíše vůbec, nemění. Mnozí si riziko hackerského útoku ani nepřipouštějí.

„Vidíme, že i přes rostoucí povědomí o rizicích se chování lidí příliš nezlepšuje. Nejmladší generace je paradoxně nejzranitelnější – častěji volí jednoduchá hesla a podceňuje zabezpečení platebních aplikací,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka projektu ČBA Educa.

Vrátila zboží za 600 korun, které jí nesedělo. Přišla o 70 tisíc

Starší lidé nad 65 let podle ní zase používají snáze zapamatovatelná hesla. Což také zvyšuje šance kyberšmejda na prolomení hesla a odčerpání peněz z bankovního účtu. Další problém je, že podvodníci na internetu používají stále propracovanější metody. Například napodobují způsob komunikace bank i státních institucí. V poslední době se jim dokonce daří přesvědčovat lidi k tomu, aby sami vybrali peníze a osobně je předali falešnému kurýrovi.

Pravidlo číslo jedna – vše si nejdříve ověřit

Při – i jen nepatrném – podezření, že není něco v pořádku, je nezbytné si v klidu ověřit, zda jde skutečně o osobu zastupující danou banku či jinou instituci. Navíc, jak upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera, žádná banka po svých klientech nikdy nechce, aby jí po telefonu, e-mailem nebo jakkoli jinak zasílali číslo účtu, číslo platební karty, přístupové údaje do mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví.

„A banka ani policie vás nikdy nebude vyzývat, abyste vybrali veškerou hotovost z účtu a následně ji vložili nebo přeposlali na bezpečnější účet nebo ji snad předali kurýrovi,“ zdůrazňuje dále Kučera.

Některé banky podle něj nabízejí v mobilní aplikaci dokonce možnost ověřit si, zda klientům volá skutečný bankéř. Takovou aplikaci nabízí svým klientům i Partners Banka. „Což znamená, že pokud vám volá někdo z Partners Banky, můžete si vždycky ověřit hovor pomocí této aplikace,“ vysvětluje Kučera.

Mimo to si lidé mohou snadno a rychle ověřit jakoukoliv jinou instituci, která jim volá. A to tak, že si na ni najdou na internetu kontakt, zavolají tam a vše si v klidu prověří.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

„Důležité je nepodléhat tlaku ze strany volajícího, podvodníci pracují se strachem a tlačí na rychlé poskytnutí údajů o účtu, platební kartě, nebo dokonce přeposlání peněz na jimi uvedený bankovní účet,“ říká Kučera s tím, že takto se nechová žádná banka ani jiná instituce – ať už soukromá či státní – a nikdy to po svých klientech nepožaduje.

K otázce, jak předejít riziku útoku na účet, Kučera doporučuje ohlídat si i zadávání údajů z karty a pečlivě zvážit, u jakých obchodníků dát svolení se zapamatováním karty pro příští nákup. Obezřetnost si žádá i stahování aplikací. Ty je třeba instalovat pouze z oficiálních obchodů – Google Play nebo App Store.

„Zásadní je neklikat hned na aktivní odkazy zaslané SMS zprávou, e-mailem nebo na sociální síti,“ upozorňuje s tím, že je třeba si nejprve prověřit důvěryhodnost takového odkazu. „Jakmile máte jen sebemenší podezření, odkaz neotevírejte,“ dodává.

S blížícími se vánočními svátky připomíná pravidla bezpečného nakupování na internetu. I tam je třeba si nejprve ověřit méně známého obchodníka, například přes recenze. Navíc Česká obchodní inspekce spravuje seznam rizikových online obchodů. I ten se vyplatí navštívit.

