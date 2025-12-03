Kyberšmejdi útočí stále víc. Vydávají se i za faráře a z lidí vylákají přes miliardu ročně

Třiašedesátiletého muže letos v červenci při běžném vyhledávání na internetu zaujala nabídka investice s vysokým úročením. Navíc se k ní vázala tvář známé osobnosti. Důvěřoval a registroval se na neznámé webové stránce. Šlo však o podvodnou nabídku, která muže nakonec připravila o dva miliony korun.
„Po registraci byl muž kontaktován prostřednictvím aplikace WhatsApp mužem, který se vydával za odborníka na investice. Komunikovali spolu výhradně online,“ popisuje případ Martina Jandová z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Podvodník sliboval výnosy z investic do zlata a dalších komodit. Poškozeného muže kyberšmejd přesvědčil dokonce k nasdílení obrazovky při hovoru, aby viděl stavy na jeho bankovních účtech. Přitom ho naváděl kam a kolik z úspor poslat.
„Poškozený postupně zaslal na různé bankovní účty – včetně českých, německých a francouzských – téměř dva miliony korun,“ popisuje dále Jandová.
Jednu z plateb zločinec dokonce částečně vrátil, čímž posílil důvěru poškozeného muže. Mimo to pachatel muži zasílal e-maily s odkazy na falešné grafy dokládající vysoké zhodnocení investic.
„V posledních měsících v Královéhradeckém kraji evidujeme výrazný nárůst podvodů v online prostředí, a to o 55 % ve srovnatelném období předchozího roku,“ upozorňuje Jandová na nárůst kriminality ve virtuálním prostoru.
Hackeři často komunikují přes WhatsApp
Přes stejnou aplikaci, WhatsApp, se nedávno ozval i třiasedmdesátileté ženě muž s tím, že je farář. Komunikovali spolu několik měsíců. Tím si opět získal její důvěru, a to natolik, že mu žena několikrát poslala finanční hotovost na různé adresy v Česku.
„Žena ve 20 případech poslala finanční hotovost podle jeho instrukcí v celkové výši 400 tisíc korun. Peníze měly sloužit k vykoupení balíku s vysokou finanční hotovostí, který měla poškozená obdržet,“ popisují další podvodný případ policisté.
Žádný balíček žena ale nedostala a přišla o své úspory. Jediné, co jí zbylo, byly podací lístky od zásilek. Přes ně posílala finanční hotovost ukrytou v knihách.
Podobných případů podle kriminalistů – nikoliv rok od roku, ale měsíc od měsíce – přibývá. A scénáře podvodníků se různí. Někteří žádají o finance na léčbu, nákup léků, jiní slibují závratné zhodnocení peněz. To ale poškození nedostanou a přijdou o své často i celoživotní úspory.
Skoro 100 tisíc kyberútoků na účty ročně
Stále více útoků v online prostoru cílených na bankovní účty potvrzují i data České bankovní asociace (ČBA). Za letošních prvních devět měsíců banky zachytily už více než 68 tisíc takových kyberútoků. Loni za stejné období to bylo něco přes 65 tisíc. V roce 2023 šlo o více než 48 tisíc útoků na bankovní účty v online prostoru. A zatímco útoků na peníze lidí ve virtuálním prostoru rychle přibývá, chování klientů bank se v této oblasti příliš, nebo spíše vůbec, nemění. Mnozí si riziko hackerského útoku ani nepřipouštějí.
„Vidíme, že i přes rostoucí povědomí o rizicích se chování lidí příliš nezlepšuje. Nejmladší generace je paradoxně nejzranitelnější – častěji volí jednoduchá hesla a podceňuje zabezpečení platebních aplikací,“ říká Zdeňka Hildová, ředitelka projektu ČBA Educa.
Starší lidé nad 65 let podle ní zase používají snáze zapamatovatelná hesla. Což také zvyšuje šance kyberšmejda na prolomení hesla a odčerpání peněz z bankovního účtu. Další problém je, že podvodníci na internetu používají stále propracovanější metody. Například napodobují způsob komunikace bank i státních institucí. V poslední době se jim dokonce daří přesvědčovat lidi k tomu, aby sami vybrali peníze a osobně je předali falešnému kurýrovi.
Pravidlo číslo jedna – vše si nejdříve ověřit
Při – i jen nepatrném – podezření, že není něco v pořádku, je nezbytné si v klidu ověřit, zda jde skutečně o osobu zastupující danou banku či jinou instituci. Navíc, jak upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera, žádná banka po svých klientech nikdy nechce, aby jí po telefonu, e-mailem nebo jakkoli jinak zasílali číslo účtu, číslo platební karty, přístupové údaje do mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví.
„A banka ani policie vás nikdy nebude vyzývat, abyste vybrali veškerou hotovost z účtu a následně ji vložili nebo přeposlali na bezpečnější účet nebo ji snad předali kurýrovi,“ zdůrazňuje dále Kučera.
Některé banky podle něj nabízejí v mobilní aplikaci dokonce možnost ověřit si, zda klientům volá skutečný bankéř. Takovou aplikaci nabízí svým klientům i Partners Banka. „Což znamená, že pokud vám volá někdo z Partners Banky, můžete si vždycky ověřit hovor pomocí této aplikace,“ vysvětluje Kučera.
Mimo to si lidé mohou snadno a rychle ověřit jakoukoliv jinou instituci, která jim volá. A to tak, že si na ni najdou na internetu kontakt, zavolají tam a vše si v klidu prověří.
„Důležité je nepodléhat tlaku ze strany volajícího, podvodníci pracují se strachem a tlačí na rychlé poskytnutí údajů o účtu, platební kartě, nebo dokonce přeposlání peněz na jimi uvedený bankovní účet,“ říká Kučera s tím, že takto se nechová žádná banka ani jiná instituce – ať už soukromá či státní – a nikdy to po svých klientech nepožaduje.
K otázce, jak předejít riziku útoku na účet, Kučera doporučuje ohlídat si i zadávání údajů z karty a pečlivě zvážit, u jakých obchodníků dát svolení se zapamatováním karty pro příští nákup. Obezřetnost si žádá i stahování aplikací. Ty je třeba instalovat pouze z oficiálních obchodů – Google Play nebo App Store.
„Zásadní je neklikat hned na aktivní odkazy zaslané SMS zprávou, e-mailem nebo na sociální síti,“ upozorňuje s tím, že je třeba si nejprve prověřit důvěryhodnost takového odkazu. „Jakmile máte jen sebemenší podezření, odkaz neotevírejte,“ dodává.
S blížícími se vánočními svátky připomíná pravidla bezpečného nakupování na internetu. I tam je třeba si nejprve ověřit méně známého obchodníka, například přes recenze. Navíc Česká obchodní inspekce spravuje seznam rizikových online obchodů. I ten se vyplatí navštívit.