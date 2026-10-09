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Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu

Eva Sovová
Experti varují, že se zvyšuje riziko kybernetických útoků. Upozorňuje na to i říjnový Risk Radar. Obezřetnost je na místě. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Česká bankovní asociace proto odstartoval již šestý ročník osvětové kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na nejčastější typy kybernetických podvodů a učí veřejnost, jak je včas rozpoznat.

Odborníci upozorňují zejména na phishing, krádeže dat, digitální podvody, falešný obsah a využívání umělé inteligence při přípravě stále přesvědčivějších útoků. „S příchodem podzimu a kratších dnů lidé tráví více času online, a proto nabývá na významu základní digitální hygiena, obezřetnost při otevírání zpráv a odkazů a důsledné zabezpečení účtů i zařízení,“ upozorňuje Risk Radar České asociace pojišťoven.

Online prostředí přináší překvapivé reakce

Pokud si myslíte, že umíte jednoznačně rozpoznat internetový podvod a falešný obsah, realita bývá překvapivá. „Podvody jsou stále sofistikovanější a s rozvojem umělé inteligence je pro lidi těžší rozpoznat, čemu mohou věřit. Náš průzkum ukázal, že 61 procent lidí si spletlo obsah vytvořený AI se skutečným, a právě tito lidé se stávají téměř pětkrát častěji cílem a obětí podvodu,“ upozorňuje František Jungr, ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu. „Tito lidé nebyli vůbec ochotní si tato fakta ověřit a zamyslet se nad nimi.“

Ostatně, jak byste reagovali vy? Uvěřili byste zprávě doplněné fotografií, ve které se píše, že se v Jižní Americe v jedné vesnici narodilo opeřené jehně? Šlo o fotografii vytvořenou umělou inteligencí, kterou společnost Visa v celosvětové kampani upozorňovala na nebezpečí falešných obsahů na internetu. Zároveň testovala reakci lidí.

V reálném prostředí jen tak nenaletíme

V běžném životě jsme ale výrazně obezřetnější a jen tak nenaletíme. Potvrzuje to video natočené na hlavním nádraží v Praze, které je součástí osvětové kampaně České bankovní asociace (ČBA), abychom si uvědomili, že v reálném prostředí není problém rozpoznat podvodníky.

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„V naší nové soutěži jste vyhráli milion. Jediné co pro výhru musíte udělat, je přihlásit se do svého internetového bankovnictví. Jdete do toho?“ oslovuje usměvavý muž postupně několik kolem jdoucích a nabízí jim svůj laptop, aby převedli do svého bankovního účtu milionovou výhru. Úspěšný ale není. Sklízí nedůvěru a jeden z oslovených reaguje jednoznačně: „Zavolám na vás policii!“

I přes varování přicházejí lidé o velké částky

Důmyslnost podvodníků v online prostředí s rozvojem umělé inteligence funguje jinak. Na lep se chytají i lidé, kteří o sobě tvrdí, že umí rozpoznat podvod. Příkladem je klientka banky, která investovala několik měsíců, aniž si uvědomila, že naletěla. ČSOB platby ale detekovala jako podvodné a klientu varovala. Ta nicméně podvod vyvrátila: „Přece vím, do čeho investuji!“ a trvala na tom, aby platby proběhly. Pak zjistila, že opravdu naletěla – dohromady přišla o tři miliony korun.

A další podvod z letošního března. I v tomto případě klient trval kategoricky na tom, aby ČSOB jeho platby neblokovala. Později muž bance sdělil, že měl dát na varování. Přišel totiž o 1,5 milionu korun.

„Podvodníci stále více sázejí na sociální inženýrství. Vytvářejí časový tlak, vyvolávají strach a vydávají se za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Jejich cílem je přesvědčit oběť, aby sama potvrdila platbu, předala citlivé údaje nebo převedla peníze na údajně bezpečný účet. Proto vedle technologické ochrany zůstává naprosto zásadní také prevence a schopnost lidí podvod včas rozpoznat, říká Aleš Blažek, prezident České bankovní asociace a generální ředitel skupiny ČSOB.

„Nejnebezpečnější není konkrétní technologie, ale schopnost pachatelů získat důvěru a udržet člověka pod tlakem. Často střídají role, navazují na sebe a oběti nedají čas poradit se s někým dalším. Banka ani policie však po telefonu nepožadují převod peněz na bezpečný účet. Jakmile takový požadavek zazní, je potřeba hovor ukončit a zavolat bance na číslo uvedené na jejím oficiálním webu,“ upozorňuje Jakub Večerka z Raiffeisenbank.

Poznáte podvod včas? Prověří to nový Kybertest

Podle odborníků na kybernetickou bezpečnost je klíčové rozpoznávat rizika. Jak jste na tom vy? Poznáte podvod včas? Prověřte svou obezřetnost a znalosti v novém Kybertestu, který spustila Česká bankovní asociace ve spolupráci Policií ČR, předními bankami a dalšími institucemi.

Kybertest 2026

Test je součástí osvětové kampaně #nePINdej!, která upozorňuje na nejčastější typy kybernetických podvodů a učí veřejnost, jak je včas rozpoznat.

V letošním vylepšeném Kybertestu si můžete ověřit, jak jste odolní vůči útokům e-šmejdů a zda dokáže rozpoznat deset nejčastějších typů podvodů. Test ČBA pravidelně aktualizuje podle nových praktik útočníků a nově v něm využívá také prvky umělé inteligence včetně deepfake videí se známými osobnostmi, které s využitím své tváře pro edukativní účely souhlasily.

Případů, kdy lidé naletěli a přišli o vysoké částky, není ani letos málo. Za prvních sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o 79 procent. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila téměř o 10 tisíc korun na 30 335 korun. Celkem se internetoví pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun, bankám se však podařilo zachránit přes 8,1 miliardy korun, tedy 81 procent ohrožených peněz.

„Vývoj letošních statistik potvrzuje, že kriminalita se stále výrazněji přesouvá do online prostředí. Zatímco celkový počet evidovaných trestných činů zůstává meziročně prakticky na stejné úrovni, počet skutků spáchaných v kyberprostoru vzrostl téměř o 16 procent. Na tento vývoj reagujeme nejen při odhalování a vyšetřování trestné činnosti, ale také v oblasti prevence. Chceme lidem nejen ukazovat, jaká rizika jim v online prostředí hrozí, ale především je naučit, jak je včas rozpoznat a jak se jim účinně bránit,“ uzavírá Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Pět kroků, které mohou podvod zastavit

  1. Přerušte kontakt. Nenechte se tlačit k okamžitému rozhodnutí, platbě ani instalaci aplikace.
  2. Ověřujte jinou cestou. Bance, policii nebo blízkému člověku zavolejte sami na číslo, které znáte nebo najdete na oficiálním webu.
  3. Nepřeposílejte cizí peníze. Přijetí a další převod neznámé platby může znamenat, že je váš účet zneužíván jako účet bílého koně.
  4. Nikomu nesdělujte přístupové údaje. PIN, hesla, údaje z karty ani potvrzovací kódy nepatří do telefonu, chatu ani e-mailu.
  5. Při pochybnostech volejte bance ihned. Čím dříve banka o podezření ví, tím větší má prostor transakci prověřit a omezit škodu.
    Zdroj: Raiffeisenbank
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