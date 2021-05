KVÍZ: Pozná se pravý zlaťák kousnutím? A kde vypukne nová zlatá horečka?

Testování zlatých mincí tím, že se do nich zakousneme, známe ze starých filmů nebo pohádek. Co myslíte, je to jen nadsázka filmařů, nebo na tom bude něco pravdy? A víte, jak je zhruba velký milion korun ve zlatě nebo kolik zlata se vytěží? Ověřte si své znalosti v dnešním kvízu. Dozvíte se leccos zajímavého.