Jedete na lyže. Znáte svá práva pro odškodnění v případě úrazu či nehody?

Jarní prázdniny začínají a mnoho rodin vyráží do hor za sněhem. Ať už jedete na Šumavu nebo do Alp, je důležité neudělat chybu, která by vás připravila o odškodnění. A je třeba zpozornět, i když přijde na školní lyžařské kurzy. Otestujte si, co víte o kompenzacích.