KVÍZ: Změnit zdravotní pojišťovnu můžete do konce září. Víte, jak na to?

Podle stávající legislativy je možné zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to buď k 1. lednu nebo 1. červenci. Při změně se uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je tedy nutné podat nejpozději do 30. září nebo do 31. března.

Přejít k nové pojišťovně nemusíte jen prostřednictvím papírové přihlášky. V dnešní době, kdy se lidé snaží maximum záležitostí vyřídit online cestou je výhodou, když tuto změnu můžete jednoduše provést na internetu.

A jak pojišťovnu vybírat? Zdravotní pojišťovny se liší především v nabídce benefitů nad rámec základní zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění. „Důležitým kritériem je také možnost mít celou agendu pohodlně dostupnou online, a díky tomu sledovat přehled uhrazené péče, spravovat osobní zdravotní profil, kontrolovat předepsané a užívané léky a jejich vzájemnou interakci nebo podat elektronicky přehled OSVČ,“ doporučuje Miloslava Lukešová z Oborové zdravotní pojišťovny.