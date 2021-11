KVÍZ: Úrok p.a. nebo RPSN? Umíte si správně půjčit?

Půjčkám jsme poměrně otevření, v určité situaci by po ní sáhlo 87 % Čechů. Na pořízení bydlení by si úvěr vzalo 64 % Čechů, na rekonstrukci 55 % lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis. Pokud i vy půjčku zvažujete, připravili jsme krátký kvíz, který vám napoví, zda jste na tento krok připraveni.