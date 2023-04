Využijte výhod stavebka, než se omezí státní podpora. Otestujte si znalosti

Stavební spoření patří k dlouhodobě nejpopulárnějším a nejvýhodnějším finančním produktům v Česku. Nejde přitom jen o střádání peněz, neméně důležitou složkou je i možnost čerpání dostupných úvěrů na financování bydlení.

Úvěry lze využívat jak na pomoc při pořizování nového bydlení, tak i na rekonstrukce nebo investice do energetických úspor a energetické soběstačnosti, což je dnes navýsost důležité téma. Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do hodnoty sto tisíc eur, v přepočtu přibližně 2,35 milionu korun.

Státní podpora je stanovena zákonem, nicméně z dosavadních vyjádření ministra financí vyplývá, že stát by mohl zredukovat roční státní příspěvek pro jednoho účastníka ze dvou tisíc na jednu tisícovku u platných smluv a pro nové klienty jakoukoliv státní podporu vynulovat, což by mohlo být zavedeno od roku 2024.

Stavební spořitelny sledují sílící zájem domácností o úvěry ze stavebního spoření v souvislosti se situací na trhu s energiemi.

„Češi začínají úvěry ze stavebního spoření využívat nejen na běžné opravy, ale také na financování energeticky úsporného bydlení – každá třetí žádost o úvěr je dnes určena právě na rekonstrukci s cílem snížit energetickou náročnost bydlení a uspořit na energiích,“ říká Martin Vašek, člen prezidia Asociace českých stavebních spořitelen a ředitel ČSOB Stavební spořitelny.

Při srovnání stavebního spoření s jinými formami spoření, například se spořicími účty, je dobré mít na zřeteli, že úrokovou sazbu na spořicím účtu může peněžní instituce kdykoli změnit. U stavebního spoření je to ale možné nejdříve po šesti letech spoření.

Hodnocení úspor se v ročním vyjádření pohybuje u stavebních spořitelen od 6,05 procenta až do 7,69 procenta. Co vše dalšího platí o stavebku a co o něm víte si můžete otestovat v dnešním kvízu.