KVÍZ: Zatím ještě dotace, za dva roky pokuty. Víte, jak ušetřit výměnou kotle?

Povinná výměna kotle se podle odhadů dotkne až tři sta tisíců domácností. Jak vyplývá z průzkumu společnosti Provident, do výměny starého kotle se v nejbližší době plánuje pustit jen šest procent respondentů. Odborníci však radí nevyčkávat a nenechat pořízení kotle na poslední chvíli. „Čím dříve nový kotel pořídíte, tím lépe. Nejen, že se tak vyhnete případné pokutě za nedodržení zákona, ale budete mít jistotu, že se na vás vůbec dostane. Výrobci i topenářské firmy očekávají v následujících letech zvýšení zájmu ze strany zákazníků,“ upozorňuje Leopold Benda, člen Asociace podniků topenářské techniky.

Řada lidí plánuje výměnu kotle spojit i se zateplením svých domů. „Zateplovací úpravy či výměna kotle může obzvláště pro rodinu s nižšími příjmy znamenat značnou finanční zátěž. Není-li tedy možné takové úpravy financovat z vlastních úspor, smysluplným řešením je kombinace státní dotace a půjčky,“ říká Luboš Kratochvíl z Providentu. Na splátky úvěru přitom nový kotel mezitím přispěje díky úspoře nákladů na topení.

Nezapomínejte na pravidelné kontroly. Od začátku letošního roku spustil stát nový registr kontrolovaných kotlů na tuhá paliva. Každý servisní technik má zákonnou povinnost do 60 dnů od provedení kontroly zapsat údaje do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Pro pracovníky státní správy, kteří mají do ISPOP přístup, tak bude mnohem jednodušší zjistit, kdo jakým kotlem topí, a to aniž by museli majitele domů navštěvovat. „Cílem státu je vyměnit do 1. září 2022 všechny kotle 1. a 2. třídy. Kdo by je provozoval po tomto termínu, může dostat (i opakovaně) pokutu až do výše 50 tisíc korun,“ shrnuje Leopold Benda.