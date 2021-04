KVÍZ: Věcné břemeno či nájemní smlouva. Znáte rizika při koupi nemovitosti?

Všechna rizika při koupi nemovitosti by si důkladně prověřily tři čtvrtiny zájemců, přes 23 procent respondentů se ale zaměřuje jen na některé hrozby. Vyplynulo to z průzkumu společnosti MyNEMO Report. Méně opatrní byli lidé mezi 30 a 44 roky věku, starší by naopak na možné nástrahy dbali nejvíce.

„Častým problémem bývají věcná břemena, lidé většinou ani netuší, co mohou pro danou nemovitost či pozemek znamenat, případně jak s nimi nakládat,“ komentuje výsledky průzkumu zakladatel společnosti MyNEMO Report Jan Záhora.

Data přitom ukazují, že problémy nastávají poměrně často. Nějakou komplikaci po pořízení nemovitosti řešil každý třetí dotázaný, nejčastěji šlo o neočekávané navýšení výdajů. Polovina lidí se setkala s horším technickým stavem budovy, než s jakým byli původně seznámeni.

„Lidé doufají, že riziko budou schopni vyřešit, například zaplatí něco navíc. Nebo věří, že se jich ve finále problém nebude týkat, a proto si k němu podrobnosti nezjišťují,“ shrnuje Jan Záhora.