KVÍZ: Internetové a mobilní bankovnictví šetří čas. Umíte ochránit své peníze?

Pro přístup do internetového bankovnictví můžete využít jakýkoli počítač. Pokud chcete do svého bankovního účtu vstoupit přes mobilní bankovnictví, můžete to provést pouze z toho chytrého telefonu, ve kterém už máte bankovní aplikaci nahranou a spárovanou se svým bankovním účtem. Díky tomu je však používání mobilního bankovnictví velmi bezpečné, protože i kdyby od vás někdo cizí vylákal přístupové údaje a hesla, potřeboval by mít v ruce ještě i vás mobil.

Zabezpečený je váš účet dokonce i v případě, že svůj mobilní telefon ztratíte. „Pokud klient ztratí mobil, nemusí se bát, že by se někdo cizí mohl k jeho účtu přihlásit. Přístup do mobilního bankovnictví je ochráněn heslem nebo biometrickými údaji, jako jsou otisk prstu či sken tváře majitele telefonu,“ říká šéf vývoje mobilního bankovnictví Air Bank Přemek Semerád.

Naprostou většinu bankovních transakcí zvládnete v internetovém bankovnictví. Někdy jsou ale situace, kdy člověk potřebuje vědět informace hned a nemůže čekat, až se dostane k počítači. „Mít banku po ruce oceníte například ve chvíli, kdy stojíte ve frontě u pokladny a potřebujete rychle zjistit zůstatek na účtu, zvýšit limit na platbu kartou nebo zobrazit zapomenutý PIN,“ vysvětluje Přemek Semerád.

V současné době velké množství obchodníků, ale i dodavatelů zboží do domu, upřednostňuje platby kartou, aby omezili jakýkoliv osobní kontakt. O krok dál je metoda placení pomocí Google Pay nebo Apple Pay, kdy se vyhnete zadávání PINu na platebním terminálu.„Pokud platíte mobilem, nemusíte zadávat PIN na terminálu obchodníka, ale platbu potvrdíte přímo ve svém chytrém telefonu. Placení mobilem je tak nejen pohodlný, ale v kontextu doby i velmi hygienický způsob placení,“ uzavírá mluvčí Air Bank Jana Karasová.