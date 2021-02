KVÍZ: I do stříbra se dá výhodně investovat. Co o tomto kovu víte?

Podle odborníků je budoucnost stříbra na vzestupu díky novým technologiím. Solární panely, 5G sítě a elektromobily se bez něho neobejdou. „Stříbro patří mezi nejvíce podhodnocené komodity vůbec. Hlavním tahounem je průmyslová poptávka. Zajímavostí je, že se stříbro díky jeho nízké ceně v podstatě nerecykluje, protože se to nevyplatí. To znamená, že zásoby stříbra ubývají. Stále více lidí si uvědomuje, že má stříbro potenciál a obliba investování do tohoto kovu roste,“ uvádí předseda představenstva společnosti Zlaťáky Lukáš Jankovský.

Mezi unikátní fyzikální vlastnosti stříbra patří vynikající elektrická a teplotní vodivost, chemická stabilita a odolnost vůči vlivům okolního prostředí. Stříbro najdete například na CD a DVD nosičích, v bateriích do náramkových hodinek nebo do malých spotřebičů a v akumulátorech.

Díky vysoké optické odrazivosti nachází uplatnění při výrobě kvalitních zrcadel. Pájky ze stříbra se vyznačují vysokou elektrickou vodivostí a tvrdostí. Stříbro a jeho sloučeniny slouží v organické chemii jako katalyzátor. Díky antiseptickým vlastnostem je stříbro populární i v medicíně.

Vývoj ceny stříbra za poslední rok

Po tisíciletí bylo stříbro využíváno jako platidlo, pro svoji měkkost se mince velmi dobře razily. Nejznámější je stříbrný tolar, který byl platidlem několik set let nejenom v Evropě. U nás to byl dobře známý Pražský groš.

Cenu stříbra určuje nabídka a poptávka. Kvůli rostoucím nákladům na těžbu a poměrně nízké tržní ceně se nabídka snižuje, přitom investiční a průmyslová poptávka zůstává na stejné úrovni nebo postupně roste.

„V tomto roce bude investiční poptávka růst díky nejistotě, kterou vyvolala pandemie. Lidé budou do stříbra investovat s cílem uchovat si hodnotu vložených prostředků, stejně jako je to u ostatních drahých kovů. Do velké míry je cena stříbra ovlivněna i průmyslovou poptávkou, ta bude růst díky nový technologiím, hodnota stříbra se tak bude zvyšovat,“ shrnuje Lukáš Jankovský ze Zlaťáků.