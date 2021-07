KVÍZ: Jste dovolenkový tip? Umíte z dovolené načerpat blahodárnou energii?

Ach jo. Jedu na dovolenou a už teď jsem z toho ve stresu. Hlava říká: „Klid. O nic nejde. Hlavně ať máš pas a platební kartu. Jo a teď ještě i očkovací průkaz. Co do kufru nesbalíš, tak nepotřebuješ, nebo si to koupíš.“

Hlava je chytrá, všechno ví, ale nervy jsou na pochodu. Chce to jenom chvíli vydržet. Však ono to přejde. Mám totiž zkušenosti, že jakmile jsem na místě, a je jedno, jestli je to moře, nebo malá horská víska v Beskydech, tak všechny mé problémy zůstanou doma. Dokonce s překvapením zjišťuji, že můj manžel je milý a zábavný společník a že ani děti nezlobí a jsou schopny si spolu hrát.

Přiznávám se, že ta příprava, byť se vztekám, že musím všechno zařídit, a většinou sama, mě vlastně docela baví. Před spaním si pouštím do své hlavy hezké filmy o tom, jak to bude fajn… a dalšího půl roku čerpám energii z pěkných zážitků. Je mi celkem jedno, jestli jsem se předtím naštvala na sousedku, týden u moře nám propršel nebo cokoli jiného. Něco jsme s rodinou nebo přáteli zažili a nemuseli řešit pracovní věci. A to je k nezaplacení. Jsem prostě ten typ člověka, který si umí dovolenou užít a načerpat z ní energii. A jsem za to sama sobě opravdu vděčná.

Radka Loja Psycholožka a lektorka, autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede komplexní kurzy osobního rozvoje, poskytuje psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz, vytvořila i online kurzy osobního rozvoje.

Ve volném čase se věnuje rodině, meditaci a sportu.

Dovolená, pokud si skutečně dovolíte odpočívat, podporuje psychické a fyzické zdraví, snižuje chronický stres, dokáže posílit vaše vazby s blízkými lidmi, a tím zvýšit vaši osobní pohodu, pocit smyslu, sounáležitosti a bezpečí. Tím, že vypadnete ze zaběhnutého režimu, na vás budou působit jiné podněty, a může vás tak napadnout nebo potkat něco nového a skvělého. Pokud to tedy dovolíte.

Vyzkoušejte si kvíz a zjistěte, jaké máte předpoklady k tomu, abyste načerpali z dovolené blahodárnou energii.

Kvíz obsahuje 10 výroků a je pro zábavu. Pokud se nebudete bavit, tak si zkuste odpovědět na otázku „Proč trávím svůj drahocenný čas vyplňováním takových kvízů?“ a nad svou odpovědí popřemýšlejte. Smyslem je projít si výroky a zhodnotit, jak to máte vy. Z výsledku zjistíte, jak jste na tom v porovnání s ostatními (pokud odpovídali pravdivě).