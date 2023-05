KVÍZ: Otestujte své digitální znalosti

Digitální technologie pronikají do našeho každodenního života čím dál víc, ať se nám to líbí, nebo ne. Jejich nástupu je tedy dobré se přizpůsobit a určité digitální znalosti by měly dnes být samozřejmostí téměř pro každého. Otestujte se a vyzkoušejte si, jak na tom ohledně základních digitálních znalostí jste.