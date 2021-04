Kvíz: Statistika nemusí být nuda. Co zjistíme díky sčítání lidu?

Moderní sčítání lidu v našich zemích má stopadesátiletou historii. „Ve sčítáních se pokaždé zjišťuje několik stejných základních údajů. Je to důležité pro srovnání, jak jsme žili a jak žijeme nyní, právě v tom je cenná hodnota. Současně ale musí každé sčítání reagovat na aktuální situaci a nové informační potřeby,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Zjišťované informace se v průběhu let značně proměňovaly. Za Rakouska-Uherska bylo důležité znát například fyzický stav a gramotnost budoucích vojáků. V době socialismu zase to, jak se zvyšovala úroveň vybavenosti bytů předměty dlouhodobého užívání, jako byly ledničky nebo televize. Mimochodem, dotaz na vlastnictví počítače a připojení internetu byl nově zařazen až na začátku třetího milénia a pokud vás zajímá, kolik domácností žilo před dvaceti lety bez počítače, v dnešním kvízu to zjistíte.

Cílem Sčítání lidu, domů a bytů je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Letošní sčítání oproti minulému obsahuje jen polovinu otázek, týkají se už jen těch údajů, které nelze zjistit z jiných zdrojů.

Formulář obsahuje například otázky na místo obvyklého pobytu. To je údaj důležitý zejména pro obce, aby věděly, kolik lidí v nich skutečně, a ne jen papírově, žije. „K organizaci veřejné dopravy a plánování dopravní infrastruktury jsou zase důležité údaje o dojíždění do práce či do školy. Pro plánování bytové politiky pak slouží údaje o tom, zda lidé bydlí v podnájmu nebo ve vlastním a jak početné jsou domácnosti v dané lokalitě,“ doplňuje Marek Rojíček.

A víte, že sčítání lidu může pomoci i podnikatelům? Například v Ústeckém kraji by se před deseti lety s trochou nadsázky nejlépe uchytilo podnikání ve stylu hodinového manžela. Podle dat ze sčítání 2011 totiž přes 170 tisíc domácností v kraji tvořily singles nebo neúplné rodiny, kterým by pomoc všestranného řemeslníka mohla přijít vhod.