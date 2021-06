KVÍZ: Levný provoz i dotace na stavbu. Co víte o pasivních domech?

Pasivní dům je takový dům, který dokáže plně pokrýt spotřebu energií místními obnovitelnými zdroji a má tedy nulové provozní náklady. „Měl by být postavený z materiálu, který umožňuje výbornou akumulaci tepla ze slunce a kvalitní těsnost obálky domu.

Když se takový dům doplní o vhodné technologie pro topení, chlazení a výrobu elektrické energie, provozní náklady se budou opravdu blížit nule,“ vysvětluje Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT.

Kolem pasivních domů koluje celá řada mýtů a polopravd. Jednou z nich je i to, že jsou technologicky příliš komplikované. Opak je ale pravdou. Vzduchotechnika s rekuperací funguje plně automaticky. A regulace topení? Jen si nastavíte teploty, které chcete mít v jednotlivých místnostech domu. A i když je pořizovací cena pasivního domu vyšší, s financováním může pomoci dotace.

Jednadvacáté století je ve znamení 3E – energie-ekonomika-ekologie. Pasivní dům zahrnuje všechny tři éčka. „V případě energie jde o co nejlepší využití té sluneční, kterou máme zdarma. Ekonomicky se investice do pasivního domu vrátí v nízkých provozních nákladech. A přírodu ušetří to, že se člověk stane méně závislý na komerční energii z centrálních zdrojů tepla,“ shrnuje Karel Havlíček.