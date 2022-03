KVÍZ: Plánujete investice? Zjistěte si, jaké je vaše investiční IQ

Index investiční gramotnosti monitoruje úroveň vědomostí v oblasti investic, spoření, rizika a akciových trhů. Průzkum, který realizovala investiční platforma Portu ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS, zjistil, že v oblasti investic a spoření si tři čtvrtiny respondentů nevěří.

„Češi na tom nejsou se znalostmi o investování vůbec špatně, a to jak v porovnání s Evropou, tak se zbytkem světa. Přestože 74 procent české populace se považuje za nepříliš zkušené investory, jejich znalosti jsou velmi dobré,“ komentuje výsledky průzkumu Radim Krejčí, zakladatel Portu.

Investiční sebevědomí neodpovídá investičním znalostem. Podíváme-li se na to optikou věkového rozložení, míra znalostí v Česku roste s věkem. Mladí respondenti (18–26 let) si u nás věří nejvíc, ale jejich vědomosti to příliš nereflektují. Pozitivní vliv vzdělání na lepší výsledky se potvrdil, nejlepších výsledků dosahovali vysokoškoláci. A obyvatelé metropolí jsou na tom se svými investičními znalostmi podstatně lépe, než obyvatelé z ostatních krajů.

„Koncept inflace tři čtvrtiny Čechů chápou. Nejvíce účastníky průzkumu potrápily otázky týkající se složeného úročení, dopočítat se správné odpovědi zvládlo jen 40 % respondentů,“ shrnuje Radim Krejčí.

Jak jste na tom s investiční gramotností vy? Vyzkoušejte si náš dnešní kvíz.