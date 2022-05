KVÍZ: Daní se výhra a patří i manželce? Na co si dát pozor při sázení?

Podle poslední Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za rok 2020 došlo k nárůstu hazardních hráčů zvláště v online prostředí, které představuje jednoduchý a rychlý způsob, jak si prakticky odkudkoliv a bez výraznějších omezení zahrát.

Za rok 2020 si některou z her zahrála až polovina dospělé populace. „Neznamená to ovšem, že každý, kdo si sem tam něco zahraje nebo vsadí na pár zápasů, má s hraním problémy. Mezi rizikové hráče, kteří mohou spadnout až do závislosti, jsou pouhá tři procenta z celé populace,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Přesto je důležité udržet své hraní pod kontrolou. „Hazardní hry jsou jednou z volnočasových aktivit. Je ale vhodné využívat kontrolní nástroje, které provozovatelé nabízí. Opatřeních je celá řada, od finančních až po časové limity,“ uvádí Řehola.

Zároveň je nutné dávat si stále větší pozor na to, abyste nenaletěli podvodníkům. U kamenných provozoven je to snazší, protože mají povinnost každého příchozího identifikovat, ověřit nebo případně nově zaregistrovat.

V online prostoru je to podobné, přesto je vhodné ověřit si licenci provozovatelů. „Podvodné stránky se mohou tvářit jako legální provozovatelé, někdy je ale lze rozpoznat už na první pohled například nepřehledným designem, chybějícím zákaznickým servisem nebo krkolomnou češtinou,“ uzavírá ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.