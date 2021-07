KVÍZ: Vydělávají i sto tisíc měsíčně. Zvládli byste práci datového analytika?

Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Business Intelligence Analytik, BI Analyst anebo také Business Analyst - česky datový analytik. Ať už se jejich pracovní pozice nazývá jakkoli, práce s daty už dávno není jen pro programátory.

S rozvojem hardwaru a jeho zlevňováním se rozšířila i nabídka softwaru. Dnes můžete na svém laptopu bez problémů analyzovat desítky milionů řádků dat. Na to jste ještě před deseti lety potřebovali výkonný server plus tým lidí.

Pokud chcete pracovat v IT, teď je ta nejlepší doba. „Na pracovním trhu je stále nedostatek ajťáků a společnosti jsou proto ochotné dát šanci i juniorním kandidátům. Využijte toho, začněte tím, že si vyberete, který IT směr vás zajímá - např. datová analýza, programování nebo web. Určitě se vyplatí investice do placených kurzů s ucelenějším systémem,“ říká Lubomír Husar, zakladatel LovelyData.