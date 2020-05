Zvýšení ošetřovného byl krok správným směrem

Paní Anna je rozvedená, má ve své péči dvě děti a společně bydlí v pronajatém bytě 2+KK v Kroměříži. Anna prodává v uzeninách, od 11. března je ale s dětmi doma na ošetřovném.

„Myslela jsem, že půjde o dva, nejvýše tři týdny a vše se vrátí do běžného režimu. Nyní už si připouštím i to, že děti doma zůstanou až do konce srpna,“ vypráví. Její náklady na bydlení včetně služeb se pohybují kolem devíti tisíc korun. „Za jídlo vydám dalších minimálně šest tisíc korun, k tomu telefony, internet, pojistky, boty na jaro a jsem na 20 tisících,“ upřesňuje.

Orientační kalkulačka iDNES.cz Spočítejte si, kolik dostanete na ošetřovném

Obvykle jí každý měsíc na účet dorazí kolem 21 tisíc čistého. 60procentní ošetřovné pro ni znamenalo snížení příjmu na necelých 13 tisíc korun, výdaje ale zůstaly stejné. „Někde se ušetřit dá, ale osm tisíc korun měsíčně je v našem rozpočtu hodně velká mezera,“ říká s tím, že sice dostává od bývalého manžela čtyři tisíce korun výživného, z toho ale každé dceři posílá tisícovku na stavební spoření a zbylé dva tisíce odkládá stranou na letní tábory nebo zimní ošacení.

20 procent je několik tisíc navíc

Navýšení ošetřovného na 80 procent dalo paní Anně klidnější spaní. Za měsíc duben by jí přišlo od České správy sociálního zabezpečení 12 810 korun. Díky navýšení dostane 17 070 korun, tedy o 4 260 korun více.

„S tím už si nějak poradíme. Po dobu, co budou děti doma, přestanu platit stavební spoření. Mám nějaké úspory, i když nijak vysoké. S nimi si také vypomůžu a snad se mi podaří je do konce roku zase doplnit,“ uzavírá paní Anna. O letních prázdninách už počítá při hlídání dcer s výpomocí babiček, aby se mohla vrátit do práce.

Zvýšení ošetřovného vítají i odborníci

„Situace paní Anny je ukázkovým příkladem toho, že dávka ošetřovné člena rodiny řeší pouze krátkodobý výpadek příjmu domácnosti. Proto je také v běžném režimu nastavena na dobu devíti dnů. Dva, tři měsíce je doba opravdu mimořádná a bez větších úspor se jen těžko zvládá,“ podotýká finanční poradce Partners Vladimír Weiss.

Navýšení ošetřovného podle něj doslova vytrhne trn z paty nejedné české domácnosti. „Pokud by se tak nestalo, u mnohých rodin by reálně hrozilo, že budou pokles příjmu řešit nějakou půjčkou. A ve spěchu, pod tlakem a v nejistotě při jejím vyjednávání pak podepíšou cokoliv. To znamená, i třeba velmi nevýhodné podmínky, čímž se jim v některých případech otevírají dveře do ještě většího finančního pekla, než mnohým z nich přináší současná situace,“ shrnuje Vladimír Weiss.